Del tempo libero in Andrea Camilleri

Del tempo libero in Andrea Camilleri: tra confusione creativa e libertà interiore

Andrea Camilleri considerava il tempo libero più che un sinonimo di riposo rituale o silenzio meditativo, la ricerca creativa del disordine, del rumore e dell’essenza della vita, nel rifiuto dell’immagine dell’artista isolato in ritiro.

Amava circondarsi di nipoti, amici e familiari persino durante la scrittura, poiché la loro presenza gli trasmetteva una vitalità indispensabile, fonte di ispirazione. Emblematico è un aneddoto raccontato dallo stesso Camilleri: trasferitosi in Toscana per concentrarsi su un libro, si ritrovò bloccato dal silenzio. Fu richiamando i nipoti che riuscì a riportare quella vivace confusione che tanto lo attraeva (vigata.org). Una delle sue riflessioni più note riguarda il tempo come risorsa da “spendere” o “guadagnare”, mai da “sprecare”.

Camilleri ricordava che il tempo libero — più ancora del tempo lavorativo — va attivamente valorizzato e vissuto, poiché può liberare o intrappolare e diventare così maestro o carceriere. Con l’avanzare dell’età, dichiarava di sentirsi più libero interiormente: il distacco dalle cose materiali gli consentiva di dare maggiore spazio agli affetti e alle emozioni, piuttosto che a beni o oggetti superflui.

Il suo modo di vivere il tempo libero era di fatto permeato da una grande leggerezza. La scrittura, per Camilleri, non era un lavoro alienante, ma un esercizio acrobatico della mente: così agile, sempre col sorriso sulle labbra, da far sparire la fatica. Il “gioco” della memoria e del narrare nel tempo libero un intrattenimento raffinato da rinnovare giorno dopo giorno.

Anche in vacanza, Camilleri non si concedeva un riposo totale: a Porto Empedocle lo si vedeva passeggiare lungo la Scala dei Turchi, nel coniugare contemplazione e quotidianità. La macchina da scrivere — e in epoca più recente il computer — lo accompagnava ovunque. Contrariamente a molte immagini romantiche del riposo, Camilleri concepiva il tempo libero come partecipazione attiva alla vita familiare e sociale. Essenziale il chiasso di una casa piena di voci, risate e rumori domestici e urbani, dove scrivere, conversare e ridere. Il rifugio tranquillo, per lui una fonte di disorientamento.

Il tempo libero diventa così occasione di riflessione, senza nostalgie sterile e permette di ritrovare la memoria del passato: un “paese straniero dove il tempo scorre diversamente”, da accettare con ironia e consapevolezza.

Nei suoi romanzi, il tempo libero emerge anche attraverso l’uso del dialetto siciliano, nelle conversazioni informali, nei dialoghi tra amici e familiari, e nei racconti dei personaggi. Una scelta linguistica più che estetica la sua, per esprimere un modo di vivere la quotidianità attraverso la cultura popolare, la convivialità e il senso di appartenenza. Leggere o scrivere in dialetto per Camilleri si traduceva in un vero e proprio atto di intimità e libertà interiore, così come camminare lungo la costa, osservare il mare o i vicoli dei paesi che gli consentiva di raccogliere impressioni e atmosfere da trasformare in racconti.

Il rapporto con la Sicilia, Porto Empedocle e la provincia circostante nel tempo libero fondamentale. Il tempo libero si collega così con l’esperienza estetica e sensoriale, dove il mondo esterno alimenta immaginazione e creatività, con leggerezza, attraverso il gioco e la sperimentazione. Senza separare rigidamente il lavoro dallo svago: il confine tra la scrittura e il divertimento, l’osservazione e la partecipazione alla vita quotidiana, era spesso sottile. Una fusione volta a dimostrare che il tempo libero non è mera pausa, ma un’occasione di rinnovamento creativo e personale.

Il tempo libero in Andrea Camilleri esprime così un crocevia di confusione creativa, attraverso la libertà interiore, la gioia narrativa, il riflettere sulla memoria, senso del paesaggio e della cultura. Lontano da qualsiasi idea di isolamento o ozio, il tempo libero si afferma come tempo attivo, da vivere pienamente, dove la scrittura, la famiglia, il dialetto, la memoria e il paesaggio si intrecciano in un unico flusso di esperienza.

Camilleri ci insegna che il tempo libero va oltre la mera pausa in quanto spazio importante da riempire con spiccata sensibilità, dando senso persino al rumore, fatto di affetti e memoria che per lui diventa scrittura e osservazione. La vera libertà risiede nell’uso consapevole del proprio tempo, nel partecipare attivamente alla vita quotidiana, capaci di trasformare ogni momento di pausa in occasione di creatività, gioco e scoperta.

Andrea Calogero Camilleri (Porto Empedocle, 6 settembre 1925 – Roma, 17 luglio 2019) è stato uno scrittore, sceneggiatore, regista e drammaturgo italiano. Il 6 settembre 2025 è stato il centenario della sua nascita.