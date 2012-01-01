Dalla fisica delle particelle al disarmo nucleare: viaggio nella scienza con Luigi Mosca

Luigi Mosca è tra i responsabili della rete associativa “Armes Nucléaires STOP”. Scienziato italiano emigrato in Francia, già direttore del Laboratoire Souterrain de Modane (LSM) nel tunnel del Fréjus, è un fisico delle particelle subatomiche (campi di ricerca: interazioni forti, proton decay, Dark Matter e fisica del neutrino). Descrivendo l’ impegno della rete associativa “Armes Nucléaires STOP”, in questa intervista il docente spiega come si concilia il ruolo di scienziato con quello di attivista contro la proliferazione delle armi nucleari.

Dalle origini alla Francia. Dottor Mosca, lei è un fisico italiano emigrato in Francia. Ci racconta com’è iniziato il suo percorso accademico e cosa l’ha spinta a trasferirsi oltralpe per la sua carriera scientifica?

E’stata una cosa relativamente semplice : una volta laureato ho iniziato a lavorare con una borsa di studio in un gruppo di ricerca sulle ‘particelle elementari’ dell’Università di Fisica di Milano. Eravamo in una collaborazione internazionale basata su di una esperienza al CERN di Ginevra sull’anti-materia (interazioni antiprotoni – protoni a relativamente alta energia) : è in questo contesto che mi è stato proposto uno stage di 1 anno in Francia al centro di ricerca di Saclay nella regione parigina e poi mi è stato proposto di restarvi con un contratto più regolare …

Il Laboratorio Souterrain de Modane (LSM). È stato direttore del Laboratoire Souterrain de Modane, situato nel tunnel del Fréjus. Qual è l’importanza di condurre esperimenti di fisica delle particelle in un laboratorio sotterraneo e quali sono le sfide principali di questo lavoro al fine del disarmo nucleare?

L’importanza di condurre esperimenti di fisica delle particelle in un laboratorio sotterraneo risiede nella protezione di tali esperimenti (che intendono ricercare e studiare ‘eventi rari’ già parzialmente conosciuti o ipotetici) dalla radiazione cosmica che li renderebbe altrimenti impossibili. Nel caso del ‘Laboratoire Souterrain de Modane’ (LSM), situato nella zona centrale del tunnel stradale del Fréjus, uno dei meglio ‘protetti’ al mondo, la copertura è costituita dai 1700 metri di roccia che sovrastano la cavità del laboratorio e che riducono la radiazione cosmica (eccettuati i ‘neutrini’) di 2 milioni di volte. Le esperienze svolte, come anche quelle in corso, sono esperienze di ricerca fondamentale (ricerca ‘pura’) e non hanno legami specifici con il problema del disarmo nucleare.

I grandi misteri dell’universo. La sua ricerca spazia dalle interazioni forti al decadimento dei protoni, fino alla materia oscura e alla fisica dei neutrini. Quale di questi campi ritiene che riserverà le scoperte più sorprendenti nei prossimi anni per gli enigmi dell’immensità delle galassie e dell’infinità dell’universo?

La ricerca più accessibile attualmente è quella della fisica dei neutrini. I neutrini sono le più affascinanti tra le particelle elementari : ne esistono di tre specie e nella loro propagazione possono trasformarsi passando dall’una all’altra di queste tre specie tramite le cosiddette “neutrino oscillations” , un meccanismo proprio alla fisica quantistica, reso possibile dal fatto che i neutrini posseggono una massa non nulla anche se piccolissima (meno di un centomillesimo della massa dell’elettrone e che deve ancora essere misurata con precisione).

Inoltre i neutrini sono sensibili praticamente solo all’interazione nucleare debole (una delle 4 interazioni conosciute : gravitazionale, elettromagnetica, nucleare debole e nucleare forte) : cio’ fa si’ che i neutrini, nella loro quasi totalità, possono attraversare la terra senza alcuna difficoltà. Oltre alla misura precisa della loro massa si tratta ancora di determinare se i neutrini e gli anti-neutrini costituiscono due stati diversi di una medesima particella o se sono due particelle diverse.

D’altra parte il confronto dettagliato delle interazioni dei neutrini e degli anti-neutrini con la materia ordinaria dovrebbe permettere di giungere a conoscere la ragione per la quale il nostro Universo appare attualmente costituito quasi esclusivamente di materia e non di anti-materia, mentre nella fase iniziale del ‘Big-bang’ erano state prodotte particelle e antiparticelle simultaneamente ed in modo accoppiato.

Quanto al decadimento del protone, la sua eventuale osservazione contribuirebbe a individuare tra le varie teorie proposte (e attualmente in fase di molto difficile sviluppo) per unificare l’interpretazione di tutti i 4 tipi di interazioni conosciuti quale sarà quella ‘vera’.

Infine quanto alla ricerca della materia oscura (la ‘Dark Matter’), tuttora non scoperta dopo mezzo secolo di ricerche intensive, l’importanza della sua possibile esistenza all’interno ed intorno alle galassie consiste nel consentire alle leggi gravitazionali di spiegare i moti delle stelle all’interno delle galassie e delle galassie all’interno degli ammassi di galassie.

Quanto alla sua importanza quantitativa basta guardare al bilancio di massa / energia nell’Universo ; si ha grosso modo: Materia ordinaria ≈ 5%, Dark Matter ≈ 25%, Dark Energy ≈ 70%, il che implica che la materia che costituisce i corpi inanimati e animati che conosciamo rappresenta solo una piccola parte della massa (ed energia) nell’Universo. (Occorre qui tenere presente l’equivalenza tra massa ed energia). Vi sono poi diverse ipotesi sulla costituzione della Dark Mattar : attualmente la più privilegiata è quella delle WIMPs (Weakly Interactive Massive Particles), cioè particelle dotate di massa e di tipo ancora sconosciuto che interagiscono debolmente con la materia ordinaria.

Infine la parte preponderante (≈ 70%) è costituita dalla misteriosa ‘Dark Energy’, di cui si sa ben poco, salvo che è responsabile del fatto, constatato, che l’espansione dell’Universo è in una fase di accelerazione da circa 5 miliardi di anni. (L’età dell’Universo, a partire dal Big-bang è stimata a 13,8 miliardi di anni). Il contenuto della Dark Energy è per ora del tutto sconosciuto : energia del vuoto ? un nuovo campo di forze ? E’ quindi una delle sfide maggiori per i fisici (astrofisici) di oggi e di domani !

Scienza e società: l’impegno con “Armes Nucléaires STOP”. Oltre alla ricerca pura, lei è tra i responsabili della rete associativa “Armes Nucléaires STOP”. Come si concilia il ruolo di scienziato con quello di attivista contro la proliferazione delle armi nucleari?

Questa rete associativa, a seguito di una fusione, si chiama attualmente “Abolition des Armes Nucléaires – Maison de Vigilance”. Direi che un ricercatore scientifico puo’ portare come suo contributo all’attivismo per il disarmo un certo rigore nel metodo che porta a focalizzarsi sulle cause della corsa agli armamenti, tanto convenzionali che nucleari, piuttosto che esclusivamente sulle loro conseguenze e ad agire alla scala alla quale queste realtà si pongono, che è sovente globale, cioè mondiale anziché solo nazionale.

Il ruolo dei giovani e della divulgazione. Qual è il messaggio che si sente di dare ai giovani studenti che oggi si avvicinano alla fisica e alla scienza, affinché la conoscenza sia sempre uno strumento di pace e progresso per l’umanità?

Dapprima una premessa : fintanto che un fisico si confina strettamente alla ricerca fondamentale, il cui scopo è la conoscenza dei fenomeni naturali e delle leggi che li governano, e che quindi non è personalmente implicato nella scelta di quali delle eventuali applicazioni rese possibili dai risultati delle sue ricerche vanno sviluppate e quali no, direi che non ha una responsabilità diretta di tali applicazioni. Vi è pero’ tutta una “zona grigia” nella quale dei fisici collaborano con ingegneri e tecnici sulla vasta gamma delle applicazioni, soprattutto nei settori del nucleare e della fisica della materia condensata (solidi, liquidi, gas, plasmi, …) : qui allora emergono delle responsabilità che possono essere anche molto gravi. Emblematico ne è ovviamente l’esempio del “progetto Manhattan” che ha prodotto le prime bombe nucleari. Motivato dal rischio che Hitler potesse dotarsi per primo di tali armi spaventose, non tutti i fisici hanno abbandonato questo progetto quando era apparso chiaro che Hitler aveva rinunciato alla corsa alle armi nucleari.

Va poi detto che, scienziati o no, siamo tutti cittadini del mondo e quindi, in quanto tali, abbiamo la responsabilità di cercare, per quanto ci è possibile, di favorire lo sviluppo delle applicazioni benefiche all’Umanità e di impedire quelle che sono malefiche (o anche più semplicemente inutili). Ciò è particolarmente vero per i giovani, dato che sono confrontati a delle scelte che avranno poi un impatto sovente decisivo sul seguito della loro esistenza. A questo proposito vorrei qui sottolineare alcuni fatti che personalmente ritengo importante tenere presenti nella formazione del loro orientamento. Intanto non è affatto vero che le guerre, intese come forme di violenza collettiva, sono sempre esistite nella specie umana, anzi alla scala dell’età dell’homo sapiens sono un fenomeno relativamente recente (si puo’ qui vedere il libro ‘The end of war’ di John Horgan, Ed. McSweeney’s, 2014, alle pagine da 35 a 61).

Inoltre le guerre, alla stessa stregua che la schiavitù, la tortura, la pena di morte, il colonialismo, l’apartheid, sono sempre barbarie, qualunque ne siano le cause specifiche ad ognuna di esse, e percio’ debbono essere abolite in quanto incompatibili con le aspirazioni profonde dell’essere umano. E cio’ è ovviamente ancora più vero qualora si trattasse di guerre nucleari.

Indubbiamente nel processo di eliminazione delle armi nucleari è essenziale tener conto della situazione geopolitica, talmente queste due realtà sono strettamente interconnesse. Va anche rivolta una particolare attenzione alle bombe nucleari di relativamente minore potenza, le cosiddette “mini-nukes”, perché più facilmente utilizzabili sul campo di battaglia, in associazione alle armi convenzionali, e che quindi comportano un rischio più elevato di scatenare una guerra nucleare.

Si tratta, in altri termini di contribuire ad operare una transizione da una ‘cultura del nemico’, perdente-perdente, ed attualmente dominante, verso una ‘cultura della cooperazione’, vincente-vincente e fondamento sul quale costruire una pace giusta e durevole.

La prospettiva della fede. Professore, Lei crede in Dio? La grande scienziata Margherita Hack riteneva che la dimensione della fede fosse incompatibile con la ricerca.

Si tratta innanzitutto di precisare di quale dio si parla : ad esempio Einstein affermava di credere nel dio di Spinoza, un dio immanente nell’universo ed in particolare nella natura, un dio impersonale che non si occupa della sorte degli esseri umani, un dio quindi molto diverso da quello della Bibbia (antico e nuovo testamento).

Dato che la condizione umana non ci consente di avere certezze assolute a questo proposito, si parla allora di ‘fede’, la quale si trova a confronto anche con interrogativi importanti ai quali nessuno penso sia veramente in grado di rispondere. Perciò personalmente preferisco esprimermi in termini di ‘speranza’, cioè l’esistenza di un dio infinitamente buono e misericordioso è la mia più grande speranza.

Ho conosciuto Margherita Hack per la sua attività scientifica e divulgativa e per il suo notevole impegno in campo sociale e politico, ma non ho avuto l’occasione di conoscerla personalmente.

Questa intervista è stata diffusa anche da Faro di Roma.