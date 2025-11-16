Concorso scuola PNRR 3: Precari Sotto Scacco. Quando l’esame si trasforma in una Prova di Resistenza fisica ed Economica

La problematica si concentra sulle sedi scelte per le prove scritte, spesso ubicate in località difficilmente accessibili con i mezzi pubblici. L’obbligo di presentarsi per l’identificazione e l’inizio dell’esame alle prime ore del mattino (generalmente alle 8:00) costringe i candidati, molti dei quali già con carichi familiari e contratti a termine, a un vero e proprio pellegrinaggio.

Molte sedi sono raggiungibili solo con auto privata, un lusso che non tutti i precari possono permettersi. I concorrenti sono costretti ad accollarsi spese non indifferenti per viaggio e, nella maggior parte dei casi, per il pernottamento in loco o nelle vicinanze, data l’impossibilità di raggiungere la sede in tempo utile con i trasporti pubblici, chi aspira a un posto di lavoro stabile nella scuola, dopo anni di sacrifici e supplenze, viene messo in ginocchio da un onere economico non previsto e non sostenibile.

Il diritto a partecipare a un concorso pubblico, che dovrebbe essere garantito in condizioni di equità, viene di fatto limitato dalle risorse economiche del candidato.

"Molti concorrenti saranno costretti a rinunciare al concorso proprio per l’impossibilità di arrivare nei posti degli esami per mancanza di mezzi pubblici sia per questioni economiche." La citazione, che riecheggia il malcontento generale, evidenzia come le scelte logistiche del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) si trasformino in un fattore di esclusione sociale.

Il paradosso è evidente: si chiede ai docenti precari, categoria che per definizione vive nell’incertezza economica, di affrontare un esborso significativo per poter competere per la stabilizzazione.

L’esempio fornito dalla Sicilia è emblematico: la scelta di una sede come Palma di Montechiaro (AG), se non adeguatamente collegata, rappresenta un ostacolo insormontabile per chi non è automunito o non ha la possibilità di pagare un albergo. In un’isola dove la rete dei trasporti pubblici extraurbani presenta ancora forti criticità, l’ubicazione delle sedi d’esame non può ignorare tale contesto. Palma di Montechiaro, pur essendo un comune importante, non è servita da una rete ferroviaria capillare e i collegamenti con i mezzi pubblici (autobus) dalle principali città e province dell’isola sono spesso infrequenti, lenti e non sincronizzati con gli orari degli esami (inizio alle 8:00).

Per un candidato che parte, ad esempio, dalla Sicilia Orientale o da Trapani, è virtualmente impossibile raggiungere Palma di Montechiaro in tempo per l’identificazione, che avviene prima delle 8:00, viaggiando in giornata con i mezzi pubblici. Questo rende il pernottamento obbligatorio.

Il candidato è costretto a spendere per l’autobus o il treno (andata e ritorno), più il costo di almeno una notte in una struttura ricettiva nei pressi di Agrigento o direttamente a Palma di Montechiaro. Per un precario, l’accumulo di queste spese (che possono facilmente superare i 150-200 euro tra viaggio e alloggio) è un fattore di esclusione inaccettabile.

Concorso scuola PNRR 3 Precari Sotto Scacco. Quando l’esame si trasforma in una Prova di Resistenza fisica ed Economica

Non Ammessi Cambi di sede per Esigenze Personali Gli avvisi degli USR, sono categorici: non sono possibili cambi di sede, giorno o orario delle prove.

Questa posizione è motivata dalla necessità di una gestione centralizzata della logistica e non tiene in alcun modo conto delle esigenze individuali dei candidati.

Al di fuori dei casi eccezionali di disabilità grave e di gravidanza/allattamento (per cui sono previste prove suppletive), ogni altra esigenza personale (salute, impegni familiari, problemi economici o logistici) non viene considerata un valido motivo per richiedere uno spostamento di sede.

La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, anche se dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore (come la difficoltà oggettiva di raggiungere la località in tempo), comporta l’esclusione automatica dalla procedura concorsuale. Le uniche eccezioni alla regola, come richiamato dagli stessi avvisi, sono limitate a:

* Gravidanza o Allattamento: Le candidate possono richiedere di sostenere la prova scritta in una sessione suppletiva, posticipata.

* Disabilità Grave (personale o del figlio minore): Permette richieste di accorpamento delle sedi più vicine, ma non un cambio arbitrario.

Questa inflessibilità non fa che aggravare la condizione dei precari. Se un candidato di una provincia lontana (ad esempio, Catania, Siracusa) si vede assegnare la sede d’esame, per esempio a Palma di Montechiaro, e non dispone di mezzi propri, si trova di fronte a una scelta drammatica:

Pagare il pernottamento e i mezzi alternativi (taxi, noleggio auto) per arrivare in tempo, spesso spendendo centinaia di euro.

Essere escluso dalla procedura, perdendo l’opportunità di stabilizzazione, a causa di un ostacolo logistico ed economico.

È questa rigidità che alimenta la sensazione di essere trattati come "carne da macello": Il Ministero impone l’onere della prova in un luogo scomodo, scaricando interamente sui candidati i costi e i rischi logistici.

Il trattamento riservato ai precari in questa fase del concorso è percepito come l’ennesimo segnale di disinteresse da parte del Ministero. "I precari della scuola trattati come carne da macello" è una critica forte che riassume il senso di frustrazione. Si chiede loro il massimo impegno per la preparazione, il versamento di una tassa di partecipazione, ma si nega la garanzia di condizioni minime di accessibilità.

Il Ministero ha il dovere di ripensare le proprie procedure logistiche per i futuri concorsi, garantendo che le sedi d’esame siano ubicate in luoghi facilmente raggiungibili e ben serviti, minimizzando l’impatto economico sui candidati. Un concorso volto a stabilizzare i lavoratori non può permettersi di escluderli per motivazioni puramente logistiche ed economiche. Si tratta principalmente di precari, non di dipendenti pubblici già stabilizzati.

Sarebbe stato più equo concentrare le sedi d’esame in capoluoghi di provincia ben collegati (come le sedi universitarie o grandi istituti facilmente raggiungibili da stazioni ferroviarie o autostazioni principali), riducendo al minimo la necessità di ricorrere a mezzi privati o al pernottamento.

La speranza è che per le future procedure concorsuali o per le eventuali prove suppletive, il Ministero dimostri maggiore sensibilità e adotti criteri di assegnazione delle sedi che siano effettivamente inclusivi, che non si trasformino in un fattore di esclusione sociale, e che garantiscano il diritto di partecipazione a tutti.