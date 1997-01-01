Comunisti in Albania (oggi)

Il giornalista brasiliano Thales Caramante per il giornale brasiliano A Verdade il 24 agosto 2023 ha intervistato il Presidente del Partito comunista albanese (PKSH) Qemal Cicollari. Nell’Est europeo il Partito comunista si è dissolto con il crollo del Muro di Berlino. In realtà la dissoluzione non ha portato alla scomparsa del partito, ma ad una sua irrilevanza nel dibattito politico.

La storia fa il suo corso e il liberismo che prometteva benessere e diritti, si è dimostrato nella sua verità: il liberismo ha riportato al potere una oligarchia che proclama i diritti individuali per smantellare i diritti sociali e privatizzare il pubblico. Oggi in Albania come in tutta la democratica Europa è il denaro che decreta lo stato di inclusione o di esclusione. Lentamente ci si sveglia dalla sbornia liberista e in tale condizione storica vi è la possibilità di valutare il comunismo storico con maggiore lucidità e si aprono in tal modo spazi per ricostruire il comunismo.

L’oscuramento mediatico e la privatizzazione dell’informazione limitano la visibilità del “neocomunismo”, che in tal modo ha serie difficoltà a farsi conoscere alle nuove generazioni cresciute nei miti liberisti e nell’ipostatizzazione del presente. L’intervista al Presidente del PKSH svela un partito comunista che non si è rifugiato nel passato, ma cerca faticosamente di fare un bilancio dell’esperienza comunista e delle cause del suo fallimento per poter rientrare attivamente nel ritmo della storia. Enver Hoxa non è rinnegato, ma è riferimento ideologico per la sua coerenza ideologica.

Enver Hoxa in occidente è uno sconosciuto e lo si cita solo per rappresentarlo come un dittatore sanguinario e folle. Il semplicismo mediatico ha lo scopo di necrotizzare sul nascere le domande sull’Albania comunista. Oggi l’Albania per il cittadino medio è solo un luogo di vacanza sensa storia e senza identità. L’Albania comunista, invece, fu uno stato sovrano che difese terra, cultura e le modeste risorse dall’infiltrazione imperialista.

Il comunismo reale durante la sua storia è sempre stato sotto assedio. L’imperialismo americano e la colonizzazione culturale sono stati i mezzi con cui il comunismo storico si è dovuto confrontare. Le condizioni sociali ed economiche nettamente favorevoli all’imperialismo capitalista hanno giocato a favore del modo di produzione capitalista e nell’impari lotta il comunismo è stato sconfitto.

Posso presentarti, compagno? Vorrei anche cogliere l’occasione per dire che in Brasile c’è molta incomprensione riguardo alla caduta del socialismo in Albania. Quali sono i fattori essenziali da comprendere riguardo alla fine del socialismo in quel paese? Prima di rispondere a tutte le domande , vorrei presentarmi brevemente ai compagni brasiliani e ai lettori del giornale A Verdade . Mi chiamo Qemal Cicollari e sono il Presidente del Partito Comunista d’ Albania (PKSH). Il nostro partito si ispira fedelmente alla dottrina rivoluzionaria e scientifica del marxismo-leninismo e agli insegnamenti di Marx , Engels , Lenin e Stalin. Il PKSH è nato il 1° settembre 1991, fondato dai compagni noti come i Volontari di Enver , guidati dal compagno Hysni Milloshi. Per quanto riguarda la sua prima domanda, compagno, è naturale che nel suo Paese sorgano numerosi fraintendimenti sulla caduta del socialismo in Albania. Credo che ciò sia dovuto non solo alla mancanza di informazioni attendibili tra i compagni brasiliani e la popolazione in generale , ma sia anche legato alla furiosa crociata anticomunista della borghesia imperialista e dei revisionisti opportunisti contro il marxismo - leninismo , il socialismo , le sue conquiste e il compagno Enver Hoxha. Vorrei esprimere, in questa intervista, la posizione marxista-leninista di principio del PKSH in relazione a questa questione di fondamentale importanza non solo per il movimento comunista in Albania, ma anche per l’ intero movimento comunista internazionale. Dopo la morte di Enver Hoxha, il socialismo in Albania è stato rovesciato a causa di un processo di degenerazione iniziato con il tradimento revisionista della leadership liberal - revisionista dell’ex Partito del Lavoro d’ Albania (PLA), guidata dal revisionista e traditore Ramiz Alia. Questo fatto è stato affermato dal PKSH in una dichiarazione pubblica rivolta al mondo intero , fin dalla sua fondazione il 1° settembre 1991.

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La prima modalità fu caratterizzata da un’aperta aggressione armata contro i paesi socialisti, come l’intervento dei quattordici paesi imperialisti contro Lenin subito dopo la Grande Rivoluzione Socialista d’Ottobre; abbiamo anche l’esperienza della Grande Guerra Patriottica, l’aggressione dei nazisti hitleriani e dei loro satelliti contro l’Unione Sovietica del grande compagno Stalin. In altri momenti abbiamo avuto anche l’ invasione armata da parte dell’imperialismo statunitense , dell’imperialismo britannico contro la Repubblica Popolare Democratica di Corea, il Vietnam ecc . La seconda modalità fu la via “pacifica” della controrivoluzione borghese e revisionista all’interno del partito stesso. Questo metodo raggiunse il cuore dei paesi socialisti, essendo orchestrato principalmente dall’ex Unione Sovietica con Nikita Kruscev alla guida . L’esperienza storica ci ha dimostrato molto chiaramente che il secondo metodo, agendo dall’interno e “pacificamente”, attraverso la via della controrivoluzione, fu in grado di rovesciare il socialismo.

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Il rovesciamento del socialismo in Albania, nell’ex Unione Sovietica, in Cina e negli altri paesi socialisti è stata una tragedia per il movimento comunista e operaio internazionale, ma non fatale . Dal punto di vista dello sviluppo storico della società , si è verificata una regressione sociale , poiché ci troviamo di fronte a un ostacolo temporaneo allo sviluppo sociale; si è passati da un ordine socio-economico superiore, il socialismo, a un ordine socio-economico inferiore, il capitalismo. Questi intoppi nello sviluppo della società si verificarono anche negli ordinamenti socio-economici pre-socialisti. La storia dello sviluppo sociale umano ci mostra che, sebbene i barbari distruggano occasionalmente intere civiltà, nonostante le battute d’arresto che hanno portato la società a passare da uno stadio di sviluppo più elevato al feudalesimo, la restaurazione dell’aristocrazia feudale borbonica in Francia non è riuscita a paralizzare lo sviluppo storico, e alla fine il nuovo ordine capitalistico ha prevalso sul vecchio ordine feudale . In questo modo, la battuta d’arresto storica che ha colpito i vecchi paesi socialisti è temporanea, dopotutto il nuovo ordine comunista finirà per conquistare il vecchio ordine capitalistico. Questa è una legge oggettiva dello sviluppo della società. Lo sviluppo economico e sociale non può essere arrestato.

Noi comunisti, guidati dalla scienza marxista-leninista, dal materialismo storico e dialettico, non possiamo non accettare e comprendere, non possiamo chiudere gli occhi di fronte alle svolte storiche temporanee e parziali dello sviluppo della società che si verificano nella realtà concreta .

No, non cadremo mai nel pessimismo, dobbiamo comprendere l’essenza dialettica del processo di sviluppo, tra progresso e regressione. A questo proposito, il grande Lenin affermò che "immaginare la storia del mondo come un progresso che avanza ininterrottamente, senza ostacoli e senza preoccupazioni, senza speranza, spesso senza svolte, non è dialettico, non è scientifico, non è teoricamente corretto".

L’autarchia fu la soluzione albanese agli imperialismi che cercavano di cannibalizzarla. La Costituzione albanese del 1976 proibiva gli investimenti stranieri e dei privati per difendere la sovranità albanese. Alla morte di Enver Hoxa tale linea fu abbandonata. Le difficoltà economiche legate all’isolamento parziale dell’Albania nella lettura del Presidente del Partito comunista potevano essere superate con la stretta osservanza dei principi leninisti, invece, si scelse il processo di imborghesimento dello stato:

“Al IX Congresso del Partito, il compagno Adil Çarçani ha evidenziato nella sua relazione una serie di problemi economici che il Paese si trovava ad affrontare per la realizzazione dell’VIII Piano Quinquennale , caratterizzato dalla politica di autosufficienza. Ritiene che queste carenze economiche siano state determinanti per la caduta del socialismo in Albania? Indubbiamente il Paese dovette affrontare grandi e svariate difficoltà economiche, di carattere oggettivo e soggettivo, interne ed esterne. L’Albania socialista era un piccolo Paese con circa tre milioni di abitanti e un potenziale economico molto limitato, sottoposto alla forte pressione del blocco imperialista-revisionista, che lottava giorno e notte per rovesciare il socialismo in Albania. Ma anche in queste condizioni, l’Albania socialista, con il compagno Enver Hoxha alla guida, ha sempre combattuto e vinto! Questa fu una grande esperienza rivoluzionaria di come il socialismo possa essere difeso e costruito sulle proprie forze. Nonostante le difficili circostanze sorte dopo la morte di Enver Hoxha e la sua assenza, il Paese aveva ancora tutte le possibilità di difendere e consolidare il socialismo. Il grande compagno Enver Hoxha creò ed ereditò una solida base economica socialista ; sotto la sua guida fu possibile sviluppare il nostro Paese in tutti i settori. Tuttavia, la costruzione e la protezione del sistema socialista in Albania richiedevano fedeltà ai principi fondamentali della scienza marxista-leninista , con la sua applicazione creativa , basata sulle masse e in base alle concrete condizioni del tempo . Come sappiamo , però , il vecchio Esercito Popolare di Liberazione, con il revisionista Ramiz Alia al comando, tradì la scienza marxista-leninista e Enver Hoxha”.

Le conquiste del comunismo in Albania sembrano dimenticate. Il comunismo ha agito sotto assedio e con poche risorse, ciò malgrado ha assicurato al popolo albanese servizi sociali, lavoro e casa che oggi sono un miraggio per molti. La colonizzazione culturale iniziò all’interno del Partito comunista. Alla morte di Enver Hoxa nel 1985 il successore Romiz Alia abbandonò i principi leninisti aprendo all’economia e alla cultura di mercato. Lo stato era sotto assedio all’esterno e all’interno e ciò condusse alla caduta del comunismo. La pressione mediatica sulle nuove generazioni che rappresentava l’occidente come l’Eden in terra contribuì al disallineamento tra le nuove generazioni e i principi su cui si era fondata l’Albania comunista. L’ideologia su cui si fondava il partito e lo stato fu posta in discussione, anzi fu posta sotto accusa dagli albanesi stessi, mentre il comunismo era in vita e ciò aprì la via alla caduta del comunismo e al trionfo delle forze reazionarie:

“È vero che, dopo la caduta del socialismo e il colpo di stato di Sali Berisha (PD), il paese è sprofondato in una guerra civile nel 1997 per il ritorno del sistema socialista? Perché il partito non è stato in grado di partecipare all’insurrezione armata popolare e di rendere nuovamente realtà il sistema socialista in Albania? Ritiene che il partito fosse diviso durante il periodo della guerra civile del 1997 ? Quale sarebbe stata la strada giusta da percorrere? Nel 1997, principalmente nell’Albania meridionale, scoppiò una rivolta popolare armata. A nostro avviso, non è vero che questa rivolta popolare si sia verificata per il ritorno del socialismo nel nostro Paese. La causa di questa rivolta popolare fu in realtà una protesta contro il diffuso furto di denaro pubblico attraverso gli schemi piramidali neoliberisti creati dal governo borghese reazionario e neofascista di Sali Berisha. L’ insurrezione popolare, soprattutto attraverso i suoi principali leader, fu manipolata dal Partito Socialista (PS), all’epoca guidato da Fatos Nano. La rivolta chiedeva la restituzione del denaro rubato con gli schemi piramidali, la fine del regime borghese reazionario e neofascista di Sali Berisha e la sua sostituzione con il Partito Socialista (PS) di Fatos Nano, il quale aveva promesso di restituire il denaro sottratto . Questa insurrezione popolare , o più precisamente i suoi leader politici, non chiedeva il ritorno del socialismo in Albania né la ricostituzione del potere popolare . Pertanto, la rivolta popolare armata del 1997 in Albania ebbe un carattere borghese-democratico. Il Partito Comunista d’ Albania (PKSH), al tempo della rivolta popolare del marzo 1997, si trovava in una situazione di totale illegalità. Nel luglio 1991, lo stato borghese, neofascista e anticomunista di Sali Berisha aveva decretato l’ illegalità del nostro partito, provvedimento che fu revocato solo nel luglio 1998. Persino nelle difficili condizioni di illegalità, il PKSH partecipò attivamente all’insurrezione popolare, guidando il rovesciamento del regime reazionario di Sali Berisha. Possiamo affermare, con grande onore , di essere stati molto attivi in ​​questa lotta. Abbiamo combattuto con tutte le nostre forze al fianco del popolo e abbiamo colto ogni opportunità che il momento potesse sostenere e stimolare l’intensificarsi della rivolta popolare e promuovere il dibattito sul suo programma politico. Al tempo dell’insurrezione armata, ritenevamo che non esistessero condizioni soggettive sufficientemente mature – a differenza delle condizioni oggettive , interne ed esterne – per realizzare una nuova rivoluzione socialista. Il Partito Comunista d’ Albania (PKSH), guidato dalla scienza marxista-leninista, ha condotto un’analisi approfondita di questa insurrezione popolare. Abbiamo visto , in questa rivolta popolare , il suo carattere borghese-democratico . Per questo motivo il PKSH non si è lasciato ingannare riguardo a una rivoluzione proletaria nel marzo 1997 in Albania; a nostro avviso, ciò ci avrebbe portato a cadere in una posizione di avventurismo di sinistra . Quindi, in breve, non è che il PKSH nel 1997 non volesse guidare una rivoluzione proletaria in Albania, ma semplicemente non esistevano le condizioni per la rivoluzione , questa è la verità; inoltre, non eravamo divisi durante l’insurrezione popolare del 1997, il percorso che il PKSH doveva seguire è stato seguito da tutti i suoi membri”.

La rivolta in Albania del 1997 fu rivolta borghese e il partito comunista era nell’illegalità non aveva i mezzi per poter guidare la rivolta in direzione del comunismo. Lo leninismo ha insegnato che le condizioni storiche sono determinanti per l’azione comunista. Coscienza politica e condizioni oggettive non sono disgiungibili. Fino al 1997 nella “ritrovata democrazia” dell’Albania il partito comunista era illegale. La democrazia che imbavaglia mostra la sua verità in modo subitaneo, la verità oggettiva necessita di coscienze libere e disponibili ad accogliere la verità e così non fu. Oggi con la colonizzazione culturale ed economica il processo di infiltrazione è avanzato, ma nel medesimo tempo le contraddizioni sempre più palesi:

“Dopo la guerra civile, il partito si divise in diverse fazioni. Cosa impedì la riunificazione di queste organizzazioni in un unico partito comunista rivoluzionario marxista-leninista? Ritiene che le conseguenze politiche della caduta del socialismo non fossero ancora state superate internamente? Quale percorso verso la riunificazione si dovette seguire e quali ostacoli si dovettero superare? Esiste un’evidente rivalità tra le figure di spicco dei quattro partiti comunisti albanesi. Come si possono superare queste rivalità? Ritiene che tali rivalità siano irrilevanti per la lotta comune? Non crediamo che il PKSH si sia diviso in fazioni; si tratta, in realtà , di una calunnia creata da elementi opportunisti e faziosi , smascherati ed espulsi dal partito . Si tratta di Muharrem Xhafa, Preng Cuni e Marko Dajti. Per comprendere l’essenza di questo fenomeno negativo, che affligge non solo il movimento comunista in Albania ma anche il movimento comunista internazionale odierno, ritengo necessario spiegarlo e analizzarlo brevemente sulla base della scienza marxista - leninista . Prima di procedere , vorrei presentare un breve quadro del movimento comunista in Albania dal 1991 ad oggi . Il Partito Comunista d’ Albania (PKSH) è stato fondato il 1° settembre 1991, sotto la guida del compagno Hysni Milloshi. Nell’autunno del 1998, venne fondato un altro partito "comunista", il Nuovo Partito del Lavoro d’ Albania (PRPS H ), guidato dal revisionista Muharrem Xhafa, ex membro fantasma del PPSH, proveniente direttamente dagli uffici di Ramiz Alia. Sottolineiamo che Muharrem Xhafa è stato espulso dal nostro partito per opportunismo. Il 3 aprile 2003, un altro presunto "partito comunista" fu legalizzato dal tribunale elettorale. Denominato Partito Comunista d’ Albania " 8 Novembre" (PKSH 8 Nëntori), era guidato da Preng Cuni , un opportunista noto che era stato espulso dal PKSH. Nel luglio 2007, un altro partito presumibilmente "comunista" fu legalizzato dal tribunale elettorale , denominato Partito del Lavoro d’ Albania (Ricostruito) – PPSh(R). Oggi questo partito porta il nome di "Fronte di Sinistra" ed è guidato da un opportunista espulso dal PKSH.

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Pertanto, il fenomeno dell’esistenza e dell’attività di molti partiti "comunisti " in un paese rappresenta un palese e completo tradimento revisionista della scienza marxista-leninista ; è una variante della concezione revisionista del pluralismo politico "comunista". Allo stesso modo, la scienza marxista-leninista ci insegna che il pluralismo politico è un sistema caratteristico dei paesi borghesi e revisionisti, che riconosce la legalizzazione di molti partiti, gruppi e forze politiche comuniste con interessi e concezioni differenti. È una visione revisionista che richiede un tale sistema socio-politico, il capitalismo. In questo modo, il capitalismo si oppone all’indissolubile leadership unica del partito comunista marxista-leninista, rivoluzionario e scientifico. Alla luce della scienza marxista - leninista, è molto chiaro che questa variante revisionista del pluralismo politico " comunista " è una manifestazione dell’ideologia borghese nel movimento operaio. Questo è infatti un sistema necessario per una borghesia divisa in numerosi partiti con concezioni diverse , tutti difensori del sistema capitalistico, siano essi borghesi, piccolo-borghesi, trotskisti, "comunisti", ecc. Questo è ciò che chiamano " democrazia borghese ".

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I classici del marxismo-leninismo, ovvero Marx, Engels, Lenin, Stalin ed Enver Hoxha, hanno smascherato e condannato severamente qualsiasi concessione di principi agli opportunisti e ai revisionisti all’interno dei loro partiti; non hanno mai collaborato con loro. Il PKSH, guidato dalla scienza marxista-leninista, smaschera severamente qualsiasi unione e collaborazione con opportunisti, revisionisti e i loro partiti. Il PKSH riconosce unicamente l’unità leninista, dal basso verso l’alto, dei comunisti all’interno del Partito Comunista d’ Albania (PKSH), secondo il suo Programma e Statuto marxista-leninista. La storia ha dimostrato che l’unione con i socialdemocratici, gli opportunisti e i leader dei partiti "comunisti" ha portato solo alla degenerazione delle fondamenta e alla distruzione del partito marxista-leninista, quando non ha provocato scissioni . A riprova di ciò , citiamo un fatto : nel 2006 , i principali leader del PKSH si unirono in un’unificazione socialdemocratica con il partito opportunista e revisionista di Muharrem Xhafa ; nel 2011 fecero lo stesso con l’ opportunista Preng Cuni . Entrambe le unificazioni si rivelarono dannose e fallimentari.

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Il popolo albanese non può dimenticare facilmente la nostalgia per il socialismo, perché nell’epoca del socialismo , con il compagno Enver Hoxha alla sua guida , la proprietà privata feudale-borghese è scomparsa e, con essa, la classe sfruttatrice feudale-borghese , e anche lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo ! Il popolo albanese non può dimenticare facilmente la nostalgia per il socialismo, perché nell’epoca del socialismo , con il compagno Enver Hoxha alla sua guida, la disoccupazione non esisteva , lo stato socialista e la dittatura del proletariato garantivano un lavoro a tutti, in altre parole, lo stato garantiva una vita dignitosa a tutti! Il popolo albanese non può dimenticare facilmente la nostalgia per il socialismo, perché nell’epoca del socialismo , con il compagno Enver Hoxha alla sua guida , l’istruzione era gratuita per tutti , l’assistenza sanitaria era gratuita, non c’erano tasse, salari e pensioni aumentavano annualmente, il sistema socialista riduceva costantemente i prezzi di beni e servizi. In altre parole, aumentava continuamente il benessere materiale e culturale delle masse ! Il popolo albanese non può dimenticare facilmente la nostalgia per il socialismo, perché nell’epoca del socialismo, con il compagno Enver Hoxha alla sua guida, l’Albania era completamente libera e indipendente, non come oggi sotto il capitalismo, quando l’Albania è diventata una colonia dell’imperialismo euro-americano!”.

Oggi in Albania agiscono una miriade di partiti comunisti, fenomeno simile è in Italia, in realtà non si tratta di libertà, ma è una manovra con cui le democrazie spezzano l’unità dei proletari con la guerra orizzontale tra partiti comunisti che spesso di “comunista” hanno ben poco. La libertà quando diventa frammentazione atomistica, in realtà è solo strumento di indebolimento dell’opposizione al capitalismo. Anche il capitalismo usa la pianificazione culturale ed economica per penetrare negli stati, dividere le forze e dominare su di esse. La trappola ha funzionato nei paesi dell’Est europeo. Oggi sono semicolonie come l’Europa occidentale. Ciò malgrado la verità non la si può annegare, anzi, essa ritorna a galla con il taglio ai servizi sociali e con l’iniqua distribuzione delle ricchezze a cui si aggiunge la colonizzazione spirituale e materiale dell’Albania. Nessun pessimismo, dunque, il graduale ridisporsi della verità nello spazio pubblico è opportunità storica per ricostruire il comunismo. Il Presidente del Partito comunista ha indicato il programma immediato del partito:

“• Diffondere in modo sistematico e organizzato , attraverso diverse modalità, tra i giovani le grandi conquiste dell’epoca del socialismo guidata dal compagno Enver Hoxha; • Rinnovare l’ educazione marxista-leninista tra i giovani; • Organizzare i giovani nei nostri fronti di lotta comunista, antifascista e progressista sotto la guida del partito marxista- leninista ; • Avviare e preparare i giovani ad azioni rivoluzionarie ininterrotte, temprando i quadri nella scuola della rivoluzione, preparando i giovani nel loro quadro di rivoluzionari professionisti; Per raggiungere questi grandi obiettivi nel lavoro con i giovani, il partito marxista-leninista si trova certamente ad affrontare grandi sfide , complesse ma mai insormontabili. Credo che l’ attuazione dei compiti sopra menzionati in relazione al lavoro con i giovani renda possibile affrontare con successo qualsiasi sfida”.

Anche far uscire le voci del dissenso comunista è una “sfida” che può contribuire a riattivare le seminagioni latenti che sono parte della foresta invisibile di idee e di forze, anche irrilevanti, con cui la storia può riprendere il suo faticoso cammino.

La storia del comunismo reale è in realtà sconosciuta, riconquistarla è un modo per uscire dalla narrazione liberista che produce la sua verità e infetta con pregiudizi e preclusioni che impediscono la libera ricerca. La verità della storia del comunismo storico è letta con la gabbia ideologica della colonizzazione culturale liberista ad Est come ad Ovest, pertanto emanciparsi da letture semplicistiche e manichee è parte dei processi di emancipazione dalle “pianificate caverne” che l’industria mediatica ha ordito e da cui è necessario emanciparsi per riprendere il cammino della storia senza idealizzare l’esperienza storica precedente.

Il passato non ritorna, ma esso può fornirci motivazione alla lotta e può affinare le capacità operative senza le quali non vi è futuro. “La rivoluzione dei fenicotteri” in atto, non è certo rivoluzione comunista, ma contestazione del saccheggio dell’Albania che ormai avviene da decenni. Le contraddizioni sono contingenze che possono trasformarsi in processi oggettivi di trasformazione se vi sono forze politicamente organizzate, ma al momento non sembra che il comunismo albanese abbia le risorse per orientare la “rivoluzione dei fenicotteri” verso obiettivi e finalità ampie e rivoluzionarie.

La storia ha i suoi tempi, e i “tempi” devono essere preparati. Il partito comunista pare lavorare per la prassi, perché non è caduto nel pessimismo antropologico “arma ideologica” del capitalismo che ancora regna sovrana. Certo, se si ripropone, il comunismo secondo formule già date e senza rinnovare i principi leninisti il rischio è di fare il gioco della conservazione liberista.