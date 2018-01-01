Cipolla al pesto mediterraneo

Checché ne dica il nome in dialetto, la Cipolla è un pesce. Per essere precisi e per riconoscerne i meriti, è uno dei pesci più pregiati e saporiti del Mar Mediterraneo.

Il Sicilia è molto presente ed il suo nome italiano è Scorfano Rosso, che sembra davvero il nome di battaglia di un pirata. Fa parte della famiglia dei Scorpaenidae, per intenderci tutti quei pesci ossuti, non propriamente belli da vedere, con forme abbastanza strane. ricoperti spesso di creste ossee e, immancabilmente, di spine e aculei distribuiti equamente su tutto il corpo. Una caratteristica che li rende molto "prudenziali", anche fuori dall’acqua e, soprattutto, in fase di pulizia.

Sopperire a questa incombenza, è sufficiente un pescivendolo di fiducia che eliminerà le spine più pericolose evitando contatti del terzo tipo, non necessariamente ben voluti.

Di varie dimensioni, può raggiungere il peso anche di un paio di chili, rappresenta una delle più ambite prede dei pescatori, professionali e dilettanti. Per la nostra ricetta, noi abbiamo scelto una pezzatura intorno ai 500/600 grammi, sufficiente per deliziare il palato di almeno 2 persone.

INGREDIENTI

Uno scorfano rosso di circa 500 grammi

una cipolla rossa

100 grammi di olive bianche schiacciate

una manciata di pomodorini secchi

un pezzetto di sedano

mezza carota tagliuzzata a pezzetti

un’arancia

sale e pepe

prezzemolo

vino bianco

PROCEDIMENTO

Come è nostra abitudine, per questa ricetta non useremo l’olio per il soffritto, ma sfrutteremo quello assorbito dalle olive dai pomodorini secchi. Quindi, in un’ampia pentola dai bordi bassi, verseremo mezzo bicchiere di vino bianco sui quale adageremo la cipolla tagliata a pezzetti, le olive private del nocciolo, i pomodorini secchi, il sedano, la carota.

È consigliabile soffriggere a fuoco lento con coperchio chiuso. Dopo qualche minuto, adagiare il pesce intero, aggiungere il succo dell’arancia, un bicchiere di acqua, sale e pepe. Richiudere il coperchio e, a fiamma bassa, cuocere il pesce per una ventina di minuti. Il vecchio trucco dell’occhio che diventa una biglia bianca, sarà il segnale del giusto tempo di cottura. Spolverare con il prezzemolo e servire caldo.

VINO ABBINATO

Müller Thurgau delle Cantine Fazio

Scorfano Rosso