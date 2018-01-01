Chi era Virgilia D’Andrea, anarchica e pensatrice

Virgilia D’Andrea (Sulmona, 11 febbraio 1888- New York, 12 maggio 1933) anarchica, poetessa e compagna di Armando Borghi, ebbe vita difficile e tragica, ma il suo impegno appassionato e coerente, oggi sconosciuto ai più, continua a parlarci del comunismo libertario. Virgilia D’Andrea fu testimone della passione per la giustizia e per la libertà. Per l’anarchica abruzzese la libertà non può essere scissa dalla giustizia. L’indifferenza complice di ingiustizie e massacri dei “capitalismi” del nostro tempo si svela alla luce della “passione per la giustizia che testimoniò senza compromessi o cedimenti etici”. Fu donna che trasformò il suo dolore e lo scandalo dinanzi all’ingiustizia in passione politica. In Virgilia D’Andrea vive la necessità della lotta universale contro l’oligarchia e lo sfruttamento. La sua battaglia contro il potere è sempre consapevole che la liberazione è universale, o non è di nessuno. Rileggere i testi di Virgilia D’Andrea, con il suo canto poetico, e riuscire ad ascoltare tale canto, significa porsi in un’altra dimensione rispetto al ritmo delle “passioni tristi”, effetto mortifero del senso di impotenza che soverchia il tempo attuale.

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Copertina di Virgilia D’Andrea : anarchica e pensatrice, di Salvatore A. Bravo

L’Autore

Salvatore Antonio Bravo (1967), prima docente elementare nelle periferie di Bari e poi docente di filosofia al liceo, si dedica alla ricostruzione metafisica della progettualità politica e dell’etica. Ha pubblicato numerosi saggi con la casa editrice Petite Plaisance. Notevoli i suoi contributi su Costanzo Preve e Massimo Bontempelli, filosofo e storico. La ricostruzione della stagione nobile dell’anarchia fra Ottocento e Novecento è parte integrante del suo percorso teoretico e politico, finalizzato alla sintesi delle tradizioni critiche e rivoluzionarie della nostra storia. Scrive per Girodivite.