Catania, 17 dicembre 2025: docufilm "Vanni il siciliano"

Mercoledì 17 Dicembre alle ore 19 al Cinema King, Via Antonio De Curtis n.14, Catania

Proiezione speciale del film documentario VANNI IL SICILIANO

regia di NELLA CONDORELLI

A seguire dibattito con la presenza della regista.

Catania, 17 dicembre 2025 - Vanni il siciliano, regia di Nella Condorelli - locandina

Sintesi della sinossi

Nicola, professore di storia e scrittore di cose siciliane, torna da Milano in Sicilia, a Pozzallo, per svuotare la casa dei nonni venduta ad altri. Riaffiorano i ricordi di se stesso bambino in una lontana vacanza di natale, le corse in bicicletta lungo il mare che lo affascina, la scoperta del paese e della sua gente...Gente di mare, con l’orizzonte negli occhi. Tornano voci che credeva di avere dimenticato: il pescatore al molo, la ragazza dei ricci, le zie della masseria... Nicola esce di casa, va al molto, si siede su una vecchia barca rovesciata. L’orologio della chiesa batte dodici ritocchi, il cielo adesso è un chiarore diffuso di stelle che trascinano la storia vera e avventurosa di Giovanni Rosa detto Vanni il Siciliano... Figlio di marinai poveri di Pozzallo, Sicilia primo Novecento, ragazzo ribelle fascinato dal cielo stellato e dall’orizzonte ignoto. Vanni Rosa, emigrante per fame a quindici anni, antifascista e partigiano combattente, primula rossa della polizia fascista, padre ispiratore dello statuto dell’autonomia siciliana. E con lui, nell’80.mo anniversario della lotta di Liberazione nazionale e dell’Autonomia Siciliana, la generazione libertaria siciliana antifascista che ha scritto pagine gloriose della Resistenza e per prima pensò all’autonomia siciliana, affrancamento dalla dittatura e dall’oppressione dei poteri del latifondo.

Soggetto e Regia

Nella Condorelli. Di formazione professionale giornalista, ha lavorato con numerosi giornali e riviste cartacee e con canali e rubriche della RAI. Ha realizzato documentari dall’Italia e dai Paesi Europei, dall’Africa, dal Medio ed Estremo Oriente. Il film documentario “Vanni Il Siciliano” è concepito come terzo episodio della “Trilogia della Sicilia invisibile”, che comprende i film documentari “1893. L’inchiesta” sul Movimento dei Fasci Siciliani dei Lavoratori, narrati attraverso l’inchiesta del giornalista veneto Adolfo Rossi del novembre 1893, l’unica testimonianza diretta esistente, visibile sul canale RAI CULTURA/RAI STORIA; e “La storia vergognosa. Cuntu d’amore e di riconoscenza all’Umile Italia” che, seguendo la sorte dei Fasci e le lotte del movimento contadino siciliano per la terra, indaga la Grande Emigrazione Italiana nel continente americano tra il 1880 ed il 1920.