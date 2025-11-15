Catania, 13-15 novembre 2025: Catania film festival

Il Catania Film Fest rinuncia alla co- organizzazione con il Comune e conferma un’edizione speciale in forma autonoma

Il cinema indipendente nasce dalla libertà. Anche quest’anno, Catania lo celebrerà nella sua forma più vera. Catania, 21 ottobre 2025. – Il Catania Film Fest, la kermesse dedicata al Cinema Indipendente Europeo e del Mediterraneo – comunica ufficialmente la rinuncia alla co-organizzazione con il Comune di Catania per la XIV edizione in programma dal 13 al 15 novembre 2025 presso ZO Centro Culture Contemporanee (piazzale Rocco Chinnici 6, Catania), in sostituzione delle precedenti date previste dal 10 novembre.

La decisione è stata assunta dal fondatore e direttore artistico Cateno Piazza, insieme al Comitato Organizzativo del Festival, a seguito del mancato concretizzarsi, a poche settimane dall’avvio della manifestazione, degli impegni amministrativi ed economici previsti dalla co- organizzazione sottoscritta a inizio anno. Una condizione che, unita alla revoca del contributo della Sicilia Film Commission per ragioni amministrative indipendenti dall’Associazione Catania Film Festival, non avrebbe consentito di garantire un percorso operativo chiaro e rispettoso degli impegni assunti con artisti, partner e maestranze coinvolte.

Per senso di responsabilità verso il pubblico e verso la città, il Festival ha scelto di proseguire in autonomia , rinunciando a una struttura condivisa che – pur avviata con fiducia – non ha potuto concretizzarsi nei fatti.

Con gratitudine per il dialogo fin qui intercorso con le istituzioni, l’Associazione Catania Film Festival annuncia una edizione speciale, in forma ridotta ma interamente indipendente , realizzata esclusivamente grazie al sostegno di quanti - operatori culturali, volontari, cittadini e sponsor privati - credono nel valore del Festival come patrimonio condiviso della comunità.

Il Catania Film Fest 2025 non sarà un’edizione minore, ma un’edizione essenziale. Non meno ampia, ma più autentica.

I dettagli del nuovo programma saranno presentati nei prossimi giorni. Nel frattempo, si invitano realtà culturali, imprese e cittadini a partecipare a questo percorso collettivo.

Per informazioni e adesioni direzione@cataniafilmfest.it

Sito web: https://www.cataniafilmfest.it/.