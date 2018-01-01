Catania, 1 luglio 2026: Festa dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba
Mercoledì 1 Luglio, nel cortile della camera del lavoro (via Crociferi, 40 - Catania),
L’ISOLA RIBELLE - Festa dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba
A partire dalle ore 20.00:
MEDICOS Y NO BOMBAS! La solidarietà internazionalista di Cuba nonostante il bloqueo
intervengono: Yoel Casas (coordinatore Brigata Medica Cubana a Lamezia Terme), Luciano Nigro (medico LHIVE Diritti e Prevenzione), Maria Merlini (segreteria nazionale Associazione di Amicizia Italia Cuba).
Proiezione del cortometraggio "FROM CUBA TO CALABRIA", che racconta l’esperienza delle Brigate Mediche Cubane presenti in Calabria dal 2022.
A seguire CONCERTO: Simone Lo Porto, Albafar
Durante la serata: SPAZIO GASTRONOMICO e BAR CUBANO, raccolta fondi a sostegno del sistema sanitario cubano.
Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba circolo "Tina Modotti" - Catania - info: 338 8039189
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