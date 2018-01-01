Caro Voli e non solo... L’Insostenibile Tassa sull’Emigrazione Siciliana

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In questo scenario, il Bando Caro Voli della Regione Siciliana rappresenta un piccolo salvagente. Un aiuto che, però, rischia di svanire a breve: *se non ci saranno proroghe, infatti, il termine della misura è fissato per la fine di luglio*. Ma cosa accadrebbe se non venisse rinnovato?

Tornare a casa per le festività o in estate è diventato un lusso inaccessibile. I prezzi dei voli nazionali sfiorano cifre intercontinentali, e l’aggravante per i fuorisede è l’assenza di alternative, anche ferrovie e traghetti subiscono rincari speculativi ingiustificati durante l’alta stagione. L’isolano si ritrova in trappola, costretto a subire prezzi assurdi per il solo privilegio di volersi ricongiungersi con la propria famiglia.

In questa palese violazione della continuità territoriale, il Bando Caro Voli è una piccolissima boccata d’ossigeno. Tra tetti massimi, burocrazia e fondi limitati, la misura non risolve il monopolio sulle rotte. Le tariffe base restano altissime e il rimborso allevia solo in parte il salasso iniziale che i cittadini devono anticipare.

La preoccupazione tra i fuorisede, con l’avvicinarsi inesorabile della scadenza di fine luglio, è altissima. Togliere o non prorogare il Bando significherebbe aggravare la crisi delle famiglie, già piegate dagli affitti assurdi del Nord, aumentare l’isolamento, costringendo molti a rinunciare ai rientri estivi, sancire una cittadinanza di Serie B, negando di fatto le stesse opportunità di spostamento degli altri italiani.

Le istituzioni devono partire anche da questo "piccolissimo aiuto" per costruire una continuità territoriale reale e duratura. I siciliani costretti a emigrare non chiedono elemosine, ma il riconoscimento di un diritto costituzionale.

Far scadere questa misura senza rinnovarla non sarebbe solo un errore economico, ma una profonda ingiustizia sociale.

Ecco il link del bando che scade a fine luglio 2026

https://siciliapei.regione.sicilia.it/bandocarovoli/