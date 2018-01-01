Cambiamenti climatici e criminalizzazione del dissenso

L’asimmetria della giurisprudenza, la criminalizzazione del dissenso e il rischio dell’impunità

I dati scientifici più recenti confermano con crescente chiarezza l’accelerazione della crisi climatica. Il servizio europeo Copernicus ha rilevato che agosto 2026 è stato il mese più caldo mai registrato sul pianeta, con temperature eccezionalmente elevate anche sulla superficie degli oceani. Un dato che non può essere considerato un episodio isolato, ma che si inserisce in una tendenza ormai consolidata di aumento delle temperature e di progressiva alterazione degli equilibri climatici.

Gli esperti, tra cui il climatologo Luca Mercalli, hanno più volte evidenziato il carattere strutturale di questo fenomeno e il progressivo aggravarsi delle anomalie termiche estive. In alcune aree del Mediterraneo e, in particolare, in regioni come la Sicilia, gli effetti non si traducono soltanto in una maggiore frequenza di condizioni climatiche simili a quelle tropicali. Il rischio è quello di una vera e propria desertificazione del territorio, favorita dalla prolungata siccità, dalla scarsità delle risorse idriche, dall’aumento delle temperature e dalla progressiva perdita di capacità dei suoli di sostenere gli ecosistemi e le attività agricole.

Di fronte a questa situazione, la comunità internazionale è chiamata ad agire contemporaneamente su due fronti: mitigazione e adattamento.

La mitigazione richiede innanzitutto una drastica riduzione delle emissioni di gas serra attraverso la progressiva decarbonizzazione dell’economia, l’abbandono delle fonti fossili e una transizione energetica fondata sulle energie rinnovabili. A questo deve accompagnarsi una politica di tutela e ricostituzione delle foreste, di rigenerazione dei suoli e di protezione degli ecosistemi, che rappresentano fondamentali strumenti naturali di assorbimento del carbonio.

Ma ridurre le emissioni non è più sufficiente. Una parte degli effetti del cambiamento climatico è ormai già incorporata nel sistema e impone quindi una seconda strategia: l’adattamento. Significa ripensare le infrastrutture, rendere più sicure le città e i territori esposti agli eventi estremi, migliorare la gestione dell’acqua, rafforzare i sistemi di prevenzione e di allerta e predisporre piani di emergenza capaci di limitare le conseguenze sociali ed economiche delle nuove perturbazioni climatiche.

Mitigazione e adattamento non sono dunque strategie alternative, ma due dimensioni inseparabili della stessa risposta. La prima agisce sulle cause della crisi, la seconda sulle conseguenze che già oggi investono milioni di persone.

La vera sfida consiste nel trasformare la consapevolezza scientifica in decisioni politiche concrete. Ogni anno di ritardo rende infatti più difficile contenere il riscaldamento globale e aumenta il costo umano, ambientale ed economico dell’adattamento. La crisi climatica non è più soltanto una prospettiva futura: è una realtà del presente che richiede una responsabilità collettiva e scelte immediate.

Negli ultimi anni la transizione ecologica è passata dall’essere una priorità dichiarata della politica a diventare un terreno di conflitto giudiziario, sociale e culturale. Mentre le manifestazioni della crisi climatica — dagli eventi meteorologici estremi all’aumento delle temperature, dalla perdita di biodiversità alle conseguenze economiche e sociali sulla disponibilità e sul costo dei beni essenziali — diventano sempre più evidenti, il sistema giuridico delle democrazie occidentali sembra esprimere una profonda asimmetria.

Da una parte si assiste a una risposta sanzionatoria sempre più rapida nei confronti delle mobilitazioni ambientaliste e delle forme di protesta nonviolenta. Dall’altra, appare molto più complesso individuare e perseguire responsabilità individuali per le conseguenze ambientali prodotte da sistemi industriali, finanziari ed energetici la cui operatività, nella maggior parte dei casi, si colloca ancora all’interno di cornici normative e autorizzative pienamente legali.

È in questo spazio di contraddizione che si colloca il problema della cosiddetta criminalizzazione del dissenso climatico.

Le azioni promosse da movimenti come Ultima Generazione hanno provocato una crescente reazione istituzionale, accompagnata dall’introduzione o dall’inasprimento di sanzioni amministrative e penali per condotte quali il blocco della circolazione, il danneggiamento o l’imbrattamento di beni e monumenti e, nei casi previsti dalla legge, la resistenza o l’opposizione all’azione delle forze dell’ordine.

La protesta viene così progressivamente ricondotta entro una cornice prevalentemente securitaria, nella quale la questione climatica rischia di passare in secondo piano rispetto alla tutela dell’ordine pubblico e della proprietà.

Ma il passaggio dalla sanzione alla condanna non è automatico. La vicenda giudiziaria delle mobilitazioni climatiche mostra infatti una realtà più articolata, nella quale alcuni procedimenti si sono conclusi con assoluzioni o con il riconoscimento di circostanze che hanno ridimensionato la rilevanza penale delle condotte contestate. In determinate situazioni, i giudici hanno valutato l’assenza di danni permanenti, la particolare tenuità del fatto o altri elementi relativi alle concrete modalità dell’azione.

Ne emerge uno scarto significativo tra la dimensione politica e deterrente delle norme e la loro concreta applicazione giudiziaria. La protesta può essere sanzionata quando supera determinati limiti stabiliti dall’ordinamento, ma non per questo viene automaticamente privata della sua dimensione politica e della questione costituzionale che essa pone: quale spazio deve essere garantito, in una democrazia, alla disobbedienza civile nonviolenta quando essa nasce dalla denuncia di un’emergenza collettiva?

Il problema diventa ancora più evidente se si osserva il versante opposto della questione.

Di fronte alla crescente evidenza dei danni ambientali e sociali collegati all’utilizzo massiccio dei combustibili fossili, emerge inevitabilmente una domanda: chi è chiamato a rispondere delle conseguenze prodotte da decisioni industriali, finanziarie e politiche che, considerate nel loro insieme, contribuiscono all’aggravamento della crisi climatica?

La risposta del diritto penale contemporaneo è necessariamente complessa. Il sistema della responsabilità penale è costruito prevalentemente intorno alla responsabilità individuale, alla precisa individuazione della condotta illecita, al nesso causale e alla violazione di una norma penale previamente determinata. Le attività di estrazione, produzione, trasformazione e commercializzazione delle fonti fossili, quando vengono svolte nel rispetto delle autorizzazioni e delle norme vigenti, non possono essere automaticamente considerate penalmente illecite sulla base del loro impatto cumulativo sull’ecosistema.

Questo non significa che i danni ambientali siano privi di tutela giuridica. Significa, piuttosto, che esiste una distanza ancora considerevole tra la dimensione globale e cumulativa della crisi climatica e gli strumenti tradizionali del diritto penale, concepiti per individuare responsabilità individuali rispetto a condotte determinate.

Anche sul terreno politico la questione è complessa. Le scelte dei governi in materia energetica, industriale e ambientale appartengono in larga misura alla sfera dell’indirizzo politico e sono sottoposte a forme di controllo differenti da quelle proprie della responsabilità penale. La responsabilità politica può dunque essere oggetto di giudizio da parte dell’opinione pubblica, degli elettori, dei parlamenti e delle istituzioni di controllo senza tradursi automaticamente in responsabilità penale.

È proprio questa distanza tra responsabilità politica, responsabilità civile e responsabilità penale ad alimentare una parte importante delle nuove strategie della giustizia climatica.

Sempre più frequentemente associazioni, cittadini e organizzazioni scelgono infatti la strada del contenzioso civile e amministrativo, dei ricorsi davanti alle corti sovranazionali e delle azioni fondate sulla tutela dei diritti fondamentali. L’obiettivo è dimostrare che l’insufficienza delle politiche climatiche può entrare in conflitto con obblighi giuridici già esistenti, compresi quelli relativi alla protezione della vita, della salute, dell’ambiente e delle generazioni future.

Il contenzioso climatico sta così contribuendo a modificare progressivamente il rapporto tra ambiente, diritti umani e responsabilità delle istituzioni. La crisi climatica non viene più considerata soltanto una questione scientifica o politica, ma anche una questione di giustizia.

Parallelamente, il dibattito internazionale sull’ecocidio cerca di affrontare un’altra lacuna: quella relativa alla possibilità di riconoscere come crimine le condotte che provocano danni ambientali gravi, estesi o duraturi. L’idea di attribuire una specifica rilevanza penale internazionale alla distruzione ambientale nasce proprio dalla consapevolezza che alcuni danni possono avere conseguenze irreversibili per intere popolazioni e per gli ecosistemi dai quali esse dipendono.

È una discussione ancora aperta e complessa, ma indica una trasformazione culturale profonda: l’ambiente non può più essere considerato soltanto come una risorsa disponibile allo sfruttamento, bensì come una condizione essenziale per l’esercizio dei diritti fondamentali.

In questo scenario, la protesta climatica assume un significato che va oltre il gesto individuale dell’attivista. Essa pone una domanda radicale alle istituzioni: perché la risposta giuridica appare talvolta più immediata nei confronti di chi denuncia l’emergenza che nei confronti delle responsabilità strutturali che contribuiscono a produrla?

Naturalmente, in uno Stato di diritto, anche la disobbedienza civile deve confrontarsi con i limiti posti dall’ordinamento e con i diritti degli altri cittadini. La critica alla criminalizzazione del dissenso non può dunque significare negazione delle regole, ma deve interrogare la proporzionalità della risposta istituzionale e la capacità del diritto di distinguere tra violenza, danneggiamento e forme di protesta nonviolenta.

La vera sfida consiste allora nel superare una concezione esclusivamente repressiva del conflitto sociale e nel riconoscere che la protesta, quando nasce dalla preoccupazione per un bene collettivo, può costituire anche un segnale d’allarme per le istituzioni democratiche.

Finché il sistema giuridico continuerà a mostrarsi più efficace nel perseguire alcune manifestazioni visibili del dissenso che nell’individuare le responsabilità connesse ai danni ambientali sistemici, resterà aperta una delle contraddizioni più profonde della giustizia climatica contemporanea.

La questione, in ultima analisi, non riguarda soltanto gli attivisti. Riguarda il rapporto tra democrazia, diritto e futuro. Perché la giustizia climatica non può limitarsi a stabilire chi abbia violato una norma: deve anche interrogarsi sulla capacità dell’ordinamento di proteggere concretamente le condizioni di vita delle generazioni presenti e future.

La memoria delle responsabilità ambientali, così come la tutela del diritto alla protesta, diventano quindi parti della stessa battaglia civile: impedire che l’emergenza venga normalizzata e che il costo della crisi ricada ancora una volta soprattutto su chi dispone di meno strumenti per difendersene.

In questo senso, la giustizia climatica è anche una questione di democrazia. E il modo in cui una società tratta chi protesta contro la distruzione dell’ambiente rappresenta, inevitabilmente, una misura della sua capacità di ascoltare il futuro.