Bicinema: torna al Parco Bussoladomani la settima edizione del cinema sotto le stelle
Lido di Camaiore, 6 luglio 2026 – Dal 10 luglio al 31 agosto 2026, il Parco Bussoladomani di Lido di Camaiore ospita la settima edizione di Bicinema, l’iniziativa che coniuga la fruizione cinematografica all’aperto con la mobilità sostenibile. Il progetto è organizzato da CineClub Impresa Sociale, AliveEvents e Associazione Insieme. L’invito al pubblico è quello di raggiungere l’arena del parco preferibilmente in bicicletta, per assistere alle proiezioni comodamente seduti sul prato.
La programmazione, curata in collaborazione con l’Alfea Cinematografica, propone una selezione che spazia tra generi differenti, dai titoli per famiglie ai film d’autore, fino ai cult. “Il BiCinema è ormai un grande classico dell’intrattenimento estivo di Lido di Camaiore e della Versilia tutta: la bellezza di poter guardare un film, sdraiati sotto le stelle e immersi nel verde, non ha eguali – commenta l’Assessore alla Cultura Claudia Larini -.
Nella programmazione di agosto torneranno anche le serate itineranti nelle nostre frazioni interne: un’iniziativa collaterale che questa Amministrazione ha voluto con forza, al fine di coinvolgere più realtà territoriali e portare nei nostri meravigliosi borghi l’esperienza di assistere ad una proiezione cinematografica, coccolati dall’affascinante panorama delle nostre colline”.
Dettagli dell’evento
Le proiezioni hanno inizio alle ore 21:30. Il costo del biglietto è di 6,00€. L’area dispone di un punto ristoro (food e drink) e di un parcheggio dedicato per le biciclette. Gli spettatori sono invitati a munirsi di telo o cuscino per la permanenza sul prato, pur restando disponibili sedute in loco.
Informazioni e biglietti
I biglietti sono acquistabili in prevendita online sul portalewww.liveticket.it, oppure direttamente presso la cassa dell’arena.
L’evento accetta i bonus 18app e Carta del Docente. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 366 7020172. Patrocini e collaborazioni L’iniziativa gode del patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comune di Camaiore e CCN Lido di Camaiore. Si avvale inoltre della collaborazione di Associazione Balneari, Associazione Albergatori e FIAB Versilia.
Calendario proiezioni (Luglio) Il programma del mese di luglio offre una selezione cinematografica variegata:
Calendario proiezioni (Luglio)
10 luglio: Super Mario Galaxy - Il Film
11 luglio: Buen Camino
12 luglio: Il Diavolo Veste Prada 2
13 luglio: SpongeBob - Un’avventura da pirati
14 luglio: Grease
15 luglio: Michael
16 luglio: Space Jam
17 luglio: Jumpers
18 luglio: La Grazia
19 luglio: Finale dei Mondiali di Calcio
20 luglio: Zootropolis 2
21 luglio: Il Diavolo Veste Prada 1
22 luglio: Disclosure Day
23 luglio: Principessa Mononoke
24 luglio: Toy Story 5
25 luglio: Le cose non dette
26 luglio: Michael
27 luglio: Super Mario Galaxy - Il Film
28 luglio: Harry, ti presento Sally
29 luglio: Il Diavolo Veste Prada 2
30 luglio: Thelma & Louise
31 luglio: Zootropolis 2
- Ci sono 0 contributi al forum. - Policy sui Forum -