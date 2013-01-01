Bicinema: torna al Parco Bussoladomani la settima edizione del cinema sotto le stelle

Lido di Camaiore, 6 luglio 2026 – Dal 10 luglio al 31 agosto 2026, il Parco Bussoladomani di Lido di Camaiore ospita la settima edizione di Bicinema, l’iniziativa che coniuga la fruizione cinematografica all’aperto con la mobilità sostenibile. Il progetto è organizzato da CineClub Impresa Sociale, AliveEvents e Associazione Insieme. L’invito al pubblico è quello di raggiungere l’arena del parco preferibilmente in bicicletta, per assistere alle proiezioni comodamente seduti sul prato.

La programmazione, curata in collaborazione con l’Alfea Cinematografica, propone una selezione che spazia tra generi differenti, dai titoli per famiglie ai film d’autore, fino ai cult. “Il BiCinema è ormai un grande classico dell’intrattenimento estivo di Lido di Camaiore e della Versilia tutta: la bellezza di poter guardare un film, sdraiati sotto le stelle e immersi nel verde, non ha eguali – commenta l’Assessore alla Cultura Claudia Larini -.

Nella programmazione di agosto torneranno anche le serate itineranti nelle nostre frazioni interne: un’iniziativa collaterale che questa Amministrazione ha voluto con forza, al fine di coinvolgere più realtà territoriali e portare nei nostri meravigliosi borghi l’esperienza di assistere ad una proiezione cinematografica, coccolati dall’affascinante panorama delle nostre colline”.

Dettagli dell’evento

Le proiezioni hanno inizio alle ore 21:30. Il costo del biglietto è di 6,00€. L’area dispone di un punto ristoro (food e drink) e di un parcheggio dedicato per le biciclette. Gli spettatori sono invitati a munirsi di telo o cuscino per la permanenza sul prato, pur restando disponibili sedute in loco.

Informazioni e biglietti

I biglietti sono acquistabili in prevendita online sul portalewww.liveticket.it, oppure direttamente presso la cassa dell’arena.

L’evento accetta i bonus 18app e Carta del Docente. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 366 7020172. Patrocini e collaborazioni L’iniziativa gode del patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comune di Camaiore e CCN Lido di Camaiore. Si avvale inoltre della collaborazione di Associazione Balneari, Associazione Albergatori e FIAB Versilia.

Calendario proiezioni (Luglio) Il programma del mese di luglio offre una selezione cinematografica variegata:

Calendario proiezioni (Luglio)

 10 luglio: Super Mario Galaxy - Il Film

 11 luglio: Buen Camino

 12 luglio: Il Diavolo Veste Prada 2

 13 luglio: SpongeBob - Un’avventura da pirati

 14 luglio: Grease

 15 luglio: Michael

 16 luglio: Space Jam

 17 luglio: Jumpers

 18 luglio: La Grazia

 19 luglio: Finale dei Mondiali di Calcio

 20 luglio: Zootropolis 2

 21 luglio: Il Diavolo Veste Prada 1

 22 luglio: Disclosure Day

 23 luglio: Principessa Mononoke

 24 luglio: Toy Story 5

 25 luglio: Le cose non dette

 26 luglio: Michael

 27 luglio: Super Mario Galaxy - Il Film

 28 luglio: Harry, ti presento Sally

 29 luglio: Il Diavolo Veste Prada 2

 30 luglio: Thelma & Louise

 31 luglio: Zootropolis 2