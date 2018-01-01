Benvenuti nel nuovo mondo 2026

La prima dichiarazione di Nicolas Maduro prigioniero degli yankie: “Prendete mia moglie, liberatemi finalmente da lei! È lei che ha sempre comandato in Venezuela, noi tutti eravamo succubi di lei. Ringrazio il mio amico Donald per avermi liberato!”

Prima dichiarazione di Edi Rama, leader dell’Albania: “E ora manderemo le nostre forze d’élite a prendere Giorgia Meloni. Non vedo l’ora di dichiararle il mio amore. L’Italia è da sempre territorio dell’Albania, come ci ha insegnato Trump, ma Giorgia è troppo bella per rimanere sola senza marito!”

Dichiarazione di Renato Schifani presidente della Regione Sicilia: “Dopo l’annessione di Venezuela, Groenlandia, Messico e Canada, ci aspettiamo che Donald si ricordi che esiste anche la Sicilia. La NATO è obsoleta. Fuori la NATO dalla Sicilia, fuori la Sicilia dalla NATO”, ha aggiunto: “Vogliamo essere uno Stato americano. Perché Portorico sì e noi no?”.

Mette Frederiksen primo ministro danese ha dichiarato: "Pur di salvare la Groenlandia dalle grinfie americane siamo disposti a cederla al Canada per 1 centesimo di euro". Mark Carney, primo ministro canadese ha risposto: "Piuttosto che accettare un torsolo dalla Danimarca, paese di antipatici e micragnosi, preferiamo tornare a essere una colonia britannica".

Sanae Takaichi primo ministro giapponese ha dichiarato che dopo l’annessione di Cina Manciuria e Corea il prossimo passo naturale sarà Hawaii e Australia.

Il primo ministro britannico Keir Starmer ha annunciato che il gatto Larry ha ufficialmente preso possesso del caseggiato di Downing Street 10 e da oggi lui è ufficialmente un senzatetto.

Larry il gatto di Downing Street prende possesso del suo alloggio

Vladimir Putin ha annunciato con orgoglio di aver occupato un altro villaggio del Donetsk meridionale grazie al sacrificio di 200 mila russi e di altrettanti ucraini, ma purtroppo non riesce a pronunciarne il nome perché lui parla male l’ucraino.

La città di Lentini, in Sicilia, ha chiesto l’annessione alla città di Carlentini, ma è stata rifiutata.

Di tutte queste notizie pubblicate in esclusiva per voi, una sola è vera. Indovinate quale.