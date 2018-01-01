Atomo e clima, la doppia minaccia

Dalle guerre al riscaldamento globale, la sicurezza del XXI secolo non si misura con gli arsenali ma con la capacità di salvare la Terra. Un appello per unire i movimenti per la pace, la giustizia climatica e i diritti sociali.

La storia dell’umanità si trova davanti a un bivio decisivo. Le grandi emergenze del nostro tempo – la minaccia nucleare, la crisi climatica, le disuguaglianze sociali e la militarizzazione dell’economia – non possono più essere affrontate come problemi separati. Sono il prodotto di un medesimo modello di sviluppo fondato sulla logica della dominazione, dello sfruttamento delle persone e della devastazione degli ecosistemi.

In un’epoca in cui i governi aumentano le spese militari mentre rallentano gli investimenti nella transizione ecologica, nella sanità e nell’istruzione, diventa indispensabile ridefinire il concetto stesso di sicurezza. La vera sicurezza non nasce dalla deterrenza nucleare, ma dalla tutela della vita, della pace e del pianeta.

L’atomica è anche un’arma climatica

Per decenni la bomba nucleare è stata raccontata quasi esclusivamente come arma di deterrenza o di sterminio di massa. Ma oggi la ricerca scientifica ci obbliga a guardare oltre: un conflitto nucleare, anche limitato, avrebbe effetti devastanti sul clima terrestre.

L’esplosione di numerosi ordigni solleverebbe nella stratosfera immense quantità di fuliggine, fumo e detriti, oscurando la luce solare e provocando il cosiddetto inverno nucleare. Il brusco abbassamento delle temperature comprometterebbe i raccolti su scala planetaria, altererebbe gli equilibri degli ecosistemi e potrebbe condurre miliardi di persone alla fame.

La bomba atomica non è soltanto un’arma contro l’umanità: è un’arma contro la Terra. È intrinsecamente ecocida, perché distrugge biodiversità, avvelena territori e compromette il futuro delle generazioni che verranno.

La stessa radice della crisi ecologica

La crisi climatica e la corsa agli armamenti condividono una medesima matrice politica ed economica. Lo sfruttamento indiscriminato delle risorse naturali, la mercificazione della vita e la concentrazione della ricchezza alimentano contemporaneamente il degrado ambientale e la produzione di strumenti di guerra.

La prospettiva ecofemminista offre una chiave di lettura preziosa: il sistema patriarcale e capitalistico che ha storicamente ridotto il corpo delle donne e la natura a oggetti di dominio è lo stesso che considera legittimo destinare centinaia di miliardi agli arsenali militari mentre milioni di persone vengono private dei diritti fondamentali.

La produzione e il mantenimento delle armi nucleari consumano enormi quantità di energia, generano contaminazione radioattiva, inquinano falde acquifere e sottraggono risorse indispensabili alla giustizia climatica, alla ricerca scientifica e ai servizi pubblici.

Smontare il mito della sicurezza armata

Per troppo tempo pace e ambiente hanno camminato su binari paralleli. Oggi questa separazione non è più possibile. I movimenti per il clima e quelli per il disarmo nucleare sono chiamati a costruire una convergenza politica e culturale capace di mettere in discussione il paradigma della sicurezza fondato sulla paura.

La dottrina della distruzione mutua assicurata promette equilibrio attraverso la minaccia dell’annientamento reciproco. È una logica profondamente irrazionale: non protegge la vita, ma rende permanente la possibilità della sua cancellazione.

Al contrario, la sicurezza autentica nasce dalla cooperazione internazionale, dalla diplomazia, dalla riduzione degli arsenali, dalla tutela dei beni comuni e dalla capacità dei popoli di affrontare insieme le crisi globali.

Una scelta di civiltà

La lotta contro il cambiamento climatico non sarà mai pienamente credibile se continuerà a convivere con l’espansione delle spese militari e con la modernizzazione degli arsenali nucleari. Ogni euro sottratto alla scuola, alla sanità, alla ricerca e alla riconversione ecologica per alimentare l’economia di guerra rappresenta un arretramento della democrazia e della giustizia sociale.

Per questo il disarmo nucleare deve diventare parte integrante dell’agenda climatica, così come la transizione ecologica deve essere inseparabile dalla difesa della pace. Non esistono politiche ambientali efficaci in un mondo dominato dalla minaccia atomica.

La sfida del nostro secolo è costruire un’alleanza tra movimenti pacifisti, ecologisti, femministi e realtà impegnate per i diritti sociali, capace di trasformare la cultura della competizione in una cultura della cura.

L’urgenza di un cambiamento

È tempo di passare dalla denuncia all’azione concreta. Occorre sostenere il Trattato ONU sulla proibizione delle armi nucleari e rilanciare una grande campagna internazionale per l’adesione dell’Italia; riconvertire progressivamente le risorse destinate al riarmo verso la sanità pubblica, l’istruzione, la ricerca e la transizione energetica; rafforzare l’educazione alla pace e alla cittadinanza ecologica nelle scuole e nelle università; promuovere reti permanenti tra movimenti climatici, associazioni nonviolente e organizzazioni sociali per costruire una piattaforma comune di giustizia ambientale e disarmo.

Il giudizio finale della nostra epoca non sarà pronunciato dalla tecnologia, ma dalle scelte politiche e morali che sapremo compiere. Salvare il clima significa disarmare il mondo. Difendere la pace significa custodire la Terra.