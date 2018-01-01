Aperte le iscrizioni ad accordi @ DISACCORDI – Festival internazionale del cortometraggio - 23a edizione

Scade il 18 settembre 2026 il termine per presentare le candidature alla 23ª edizione di accordi @ DISACCORDI – Festival Internazionale del Cortometraggio, in programma a Napoli, presso la Corte dell’Arte di FOQUS – Fondazione Quartieri Spagnoli, dal 9 al 15 novembre 2026.

Da oltre vent’anni il Festival rappresenta un autorevole punto di riferimento per il cinema breve internazionale, accogliendo cortometraggi di finzione, documentari, opere d’animazione, film sperimentali e di ricerca. L’edizione 2026 è dedicata al tema delle consonanze e dissonanze del nostro tempo, proponendosi come luogo di incontro e di riflessione sulle dinamiche sociali, culturali e ambientali che caratterizzano la contemporaneità.

Cuore della manifestazione è un format che affianca alle proiezioni delle opere selezionate un intenso programma di incontri con registi, autori, produttori e interpreti, favorendo il dialogo diretto tra i protagonisti del cinema e il pubblico composto da appassionati, professionisti della filiera audiovisiva, esperti del settore e operatori culturali, in un contesto informale e partecipativo.

Nel corso degli anni il Festival ha consolidato anche un articolato programma di iniziative culturali collaterali, comprendente workshop e laboratori realizzati in collaborazione con università e istituti scolastici, masterclass, eventi speciali e focus dedicati alle più recenti produzioni cinematografiche internazionali, a specifiche aree geografiche e a temi di particolare rilevanza e attualità.

Un’attenzione particolare è riservata alla sezione competitiva dedicata all’ambiente, che valorizza opere incentrate sull’ecosostenibilità, sulla tutela e difesa del patrimonio naturale, sulle buone pratiche ecologiche e sulle sfide poste dai cambiamenti climatici, confermando l’impegno del Festival nella promozione di una cultura della sostenibilità attraverso il linguaggio cinematografico.

La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a opere completate dopo il 1° ottobre 2025, della durata massima di 20 minuti per i cortometraggi di finzione, d’animazione, sperimentali e di ricerca e fino a 30 minuti per i documentari.

Il bando di concorso e il regolamento sono disponibili sul sito ufficiale del Festival: www.accordiedisaccordi.it

La manifestazione è diretta da Pietro Pizzimento ed è organizzata dall’Associazione Movies Event, in collaborazione con il Comune di Napoli e con il sostegno del Fondo Regionale per il Cinema e l’Audiovisivo della Campania.

Una giuria composta da autorevoli professionisti della filiera cinematografica assegnerà premi e menzioni speciali alle opere e agli autori che si distingueranno nelle categorie Miglior Cortometraggio Internazionale, Miglior Cortometraggio Nazionale, Miglior Cortometraggio prodotto o ambientato in Campania, Miglior Cortometraggio d’Animazione, Miglior Documentario e Miglior Cortometraggio a Tematica Ambientale. Saranno inoltre conferiti i riconoscimenti per la Migliore Regia, il Miglior Attore e la Migliore Attrice, mentre il pubblico del Festival attribuirà il tradizionale Premio del Pubblico al miglior cortometraggio in concorso.

Info: www.accordiedisaccordi.it