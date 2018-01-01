Sei all'interno di >> Eventi in giro |

All’Abc di Catania "Perfetti sconosciuti"

Dal cinema al teatro un cast stellare capitanato da Paolo Calabresi

di redazione teatro - venerdì 12 dicembre 2025 - 534 letture

La compagnia Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo in coproduzione con Fondazione Teatro della Toscana e Lotus Production presentano “Perfetti sconosciuti”.

L’adattamento teatrale del film campione d’incassi di Paolo Genovese, qui anche regista della messinscena, arriva in Sicilia per uno speciale doppio appuntamento:

venerdì 19 e sabato 20 dicembre 2025 ore 21.00 al Teatro Abc di Catania.

Lo spettacolo, inserito nel calendario fuori abbonamento della nuova stagione Turi Ferro, vanta un cast stellare capitanato dall’ottimo PAOLO CALABRESI.

Dino Abbrescia, Alice Bertini, Paolo Briguglia, Paolo Calabresi,

Massimo De Lorenzo, Cristina Pellegrino e Valeria Solarino (in ordine alfabetico)

sono i “Perfetti sconosciuti” di una graffiante commedia sull’amicizia, sull’amore e sul tradimento.

La pièce teatrale riprende la storia resa famosa dal film vincitore del David di Donatello per la miglior sceneggiatura,

che racconta la serata di un gruppo di amici messa in crisi dal gioco dei telefoni cellulari.

Sul palcoscenico, la struttura diventa più intima e diretta,

trasformando lo spettatore in testimone di un dialogo serrato tra ironia e verità nascosta.

La regia di Paolo Genovese mantiene l’essenza del testo originale ma lavora sui tempi e sullo spazio scenico

per rendere ancora più viva la tensione tra i personaggi.

L’adattamento adotta un ritmo serrato e una recitazione corale,

valorizzando la dimensione di confronto e la fragilità dei rapporti umani al centro della vicenda.

Chiacchiere, punzecchiature, battute fino a quando non arriva la proposta decisamente pericolosa: ognuno dovrà mettere sul tavolo “la scatola nera della propria vita”, condividendo con gli altri chiamate e messaggi.

Il punto è, come scrive Gabriel García Márquez, che ognuno di noi ha tre vite: una pubblica, una privata ed una segreta. Un tempo quella segreta era ben protetta nell’archivio della nostra memoria, oggi nelle nostre Sim.

Cosa succederebbe se quella minuscola schedina si mettesse a parlare?

JPEG - 121.4 Kb
Perfetti sconosciuti locandina

Teatro Abc

https://teatroabc.eu/

Via Pietro Mascagni, 94 - 95129 Catania (CT)

Info: 095 538188 / 333 7781632

Orari biglietteria: da lunedì a sabato dalle 16 alle 20 - giovedì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20

Link per acquisto spettacoli: https://teatroabc.eu/ticket/


- Ci sono 0 contributi al forum. - Policy sui Forum -
Versione per la stampa Versione per la stampa
Versione per la stampa
Ricerca
Inserisci la parole da cercare e premi invio

:.: Articoli di questo autore
L’ARTE DELLA TRUFFA, all’Abc di Catania la travolgente comicità di BIAGIO IZZO
L’ALBA DEL TERZO MILLENNIO, al Musco di Catania la maestria di EMANUELE PUGLIA e COSIMO COLTRARO
LE STRAVAGANTI DIS-AVVENTURE DI KIM SPARROW, all’Abc di Catania la vulcanica comicità di PAOLA MINACCIONI
L’Avaro di Molière, al Golden di Palermo la tagliente ironia di un superbo Enrico Guarneri
L’UOMO, LA BESTIA E LA VIRTÙ, a Catania il capolavoro grottesco di Pirandello nella superba interpretazione di EDUARDO e SALVO SAITTA
A CASA TUTTI BENE, all’Abc di Catania
MARISA LAURITO ed ENZO GRAGNANIELLO, l’amore rivoluzionario di VASAME a Catania e Palermo
ROMEO e GIULIETTA, a Catania il musical spettacolare che vi farà battere il cuore
:.: Articoli di questa rubrica
Lentini, 18 marzo 2026: Separazione delle carriere NO
A PASQUA SOSTIENI EMERGENCY CON LA “𝐂𝐎𝐋𝐎𝐌𝐁𝐀 𝐃𝐈 𝐏𝐀𝐂𝐄”
Oscar 2026, tutti i vincitori
Catania, 18 marzo 2026: il film D’ISTRUZIONE PUBBLICA
Lentini - Consiglio Comunale in ADUNANZA ORDINARIA, lunedì 16 marzo
Guerra ed inflazione: sabato 14 marzo manifestazione a Roma per il no sociale
Catania, 12 marzo 2026: NO a Meloni e Nordio
Palermo, 7 marzo 2026: Un no in difesa della costituzione democratica e per la pace
Palazzolo Acreide, 6 marzo 2026: "Fagocitati" di Fabio Monreale
Lentini - Consiglio Comunale in ADUNANZA URGENTE giovedì 5 marzo 2026 - rinviato lunedì 9 marzo