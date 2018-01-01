All’Abc di Catania "Perfetti sconosciuti"

Dal cinema al teatro un cast stellare capitanato da Paolo Calabresi

La compagnia Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo in coproduzione con Fondazione Teatro della Toscana e Lotus Production presentano “Perfetti sconosciuti”.

L’adattamento teatrale del film campione d’incassi di Paolo Genovese, qui anche regista della messinscena, arriva in Sicilia per uno speciale doppio appuntamento:

venerdì 19 e sabato 20 dicembre 2025 ore 21.00 al Teatro Abc di Catania.

Lo spettacolo, inserito nel calendario fuori abbonamento della nuova stagione Turi Ferro, vanta un cast stellare capitanato dall’ottimo PAOLO CALABRESI.

Dino Abbrescia, Alice Bertini, Paolo Briguglia, Paolo Calabresi,

Massimo De Lorenzo, Cristina Pellegrino e Valeria Solarino (in ordine alfabetico)

sono i “Perfetti sconosciuti” di una graffiante commedia sull’amicizia, sull’amore e sul tradimento.

La pièce teatrale riprende la storia resa famosa dal film vincitore del David di Donatello per la miglior sceneggiatura,

che racconta la serata di un gruppo di amici messa in crisi dal gioco dei telefoni cellulari.

Sul palcoscenico, la struttura diventa più intima e diretta,

trasformando lo spettatore in testimone di un dialogo serrato tra ironia e verità nascosta.

La regia di Paolo Genovese mantiene l’essenza del testo originale ma lavora sui tempi e sullo spazio scenico

per rendere ancora più viva la tensione tra i personaggi.

L’adattamento adotta un ritmo serrato e una recitazione corale,

valorizzando la dimensione di confronto e la fragilità dei rapporti umani al centro della vicenda.

Chiacchiere, punzecchiature, battute fino a quando non arriva la proposta decisamente pericolosa: ognuno dovrà mettere sul tavolo “la scatola nera della propria vita”, condividendo con gli altri chiamate e messaggi.

Il punto è, come scrive Gabriel García Márquez, che ognuno di noi ha tre vite: una pubblica, una privata ed una segreta. Un tempo quella segreta era ben protetta nell’archivio della nostra memoria, oggi nelle nostre Sim.

Cosa succederebbe se quella minuscola schedina si mettesse a parlare?

Perfetti sconosciuti locandina

Teatro Abc

https://teatroabc.eu/

Via Pietro Mascagni, 94 - 95129 Catania (CT)

Info: 095 538188 / 333 7781632

Orari biglietteria: da lunedì a sabato dalle 16 alle 20 - giovedì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20

Link per acquisto spettacoli: https://teatroabc.eu/ticket/