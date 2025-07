Addio a Emanuele Gentile: La redazione di Girodivite e tutti gli amici si stringono nel dolore per la sua scomparsa

Carlentini – Il mondo del giornalismo siciliano piange la scomparsa di Emanuele Gentile, venuto a mancare improvvisamente nella notte del 25 luglio a causa di un arresto cardiaco. Aveva 61 anni. Gentile si trovava ospite presso una casa famiglia a Buccheri, dove ha vissuto gli ultimi tempi della sua vita.

Emanuele Gentile

Un uomo di cultura e impegno civile

La sua figura si distingue per una profonda cultura e una vita dedicata alla scrittura, alla riflessione e all’impegno sociale. Laureato in Scienze Politiche e Lingue, Emanuele parlava fluentemente diverse lingue e ha intrecciato rapporti con il giornalismo internazionale, pur mantenendo salde le radici nella sua terra.

Trent’anni di giornalismo e pensiero critico

Iscritto all’Ordine dei Giornalisti da oltre trent’anni, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui La Sicilia, Radio Una Voce Vicina, MusicalNews.com, Vision Think Tank, La Voce e soprattutto Girodivite.it, dove curava due blog:

• Centro Studi Est Europa, dedicato all’analisi geopolitica e culturale

• L’Uomo Qualunque, spazio di riflessione personale e sociale

Nel 2008 ha pubblicato un saggio sul viaggio in Sicilia di Alexis de Tocqueville per il CIRVI di Torino, e ha contribuito alla stesura del volume L’Isola del Viaggio, edito dalla Domenico Sanfilippo Editore.

Radici spirituali e impegno sociale

Emanuele era socio del Circolo di Conversazione di Carlentini, dell’Azione Cattolica della Chiesa Madre e dell’Unione Cattolica della Stampa Italiana. La sua fede si intrecciava con l’impegno civile: è stato attivista in movimenti ambientalisti locali e sostenitore del Movimento 5 Stelle, sempre attento alle dinamiche del territorio e alla difesa dei beni comuni.

Un intellettuale gentile

Chi lo ha conosciuto lo ricorda come un uomo riservato ma generoso, dotato di una mente brillante e di una curiosità instancabile. La sua passione per la storia internazionale e per la cultura europea lo ha reso un punto di riferimento per molti colleghi e lettori.

Carlentini perde oggi non solo un giornalista, ma un intellettuale autentico, un cittadino attivo, un testimone del nostro tempo. La redazione di Girodivite, gli amici e tutta la comunità giornalistica siciliana si stringono nel dolore per la sua scomparsa.

Che la terra ti sia lieve, Emanuele.

La Redazione di Girodivite.it