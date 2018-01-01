A quarant’anni da Chernobyl

Il disastro di Chernobyl viene spesso interpretato come il prodotto specifico delle inefficienze strutturali dell’Unione Sovietica: segretezza burocratica, autoritarismo politico, difetti progettuali del reattore RBMK e incapacità di gestione della crisi. Sebbene questa lettura contenga elementi di verità, rischia di ridurre Chernobyl a un’anomalia storica legata esclusivamente al contesto sovietico, oscurando una questione più ampia: la vulnerabilità strutturale della tecnologia nucleare stessa. Una prospettiva comparativa con altri incidenti dimostra infatti che il problema trascende i regimi politici e riguarda la natura intrinseca dei sistemi nucleari ad alta complessità.

Un primo caso utile è l’incidente di Three Mile Island (Three Mile Island accident) negli Stati Uniti. In una delle principali democrazie industriali occidentali, l’incidente fu causato da una combinazione di guasti meccanici, errori umani e difficoltà nell’interpretazione dei segnali di emergenza. Pur non producendo conseguenze comparabili a Chernobyl, l’evento mostrò che anche in sistemi regolati da istituzioni formalmente e fittiziamente trasparenti il controllo assoluto della tecnologia nucleare rimane problematico. L’elevata complessità dei sistemi rende possibile l’emergere di errori imprevedibili.

Questa dinamica si ripresentò su scala molto più drammatica nel disastro di Chernobyl presso la Chernobyl Nuclear Power Plant. In questo caso il sistema sovietico amplificò il rischio attraverso segretezza, ritardi informativi e rigidità burocratica, ma tali fattori agirono su una tecnologia che già possedeva caratteristiche intrinsecamente pericolose: altissima complessità tecnica, possibilità di contaminazione transgenerazionale e conseguenze territorialmente incontrollabili.

Il disastro di Fukushima (Fukushima Daiichi nuclear disaster) confermò ulteriormente questa dimensione sistemica. Presso la Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant il collasso fu provocato da terremoto e tsunami, ma anche da errori di pianificazione, sottovalutazione dei rischi estremi e rapporti problematici tra autorità regolatorie e industria privata. Il caso giapponese dimostrò che persino società altamente avanzate sul piano tecnologico non sono immuni da fallimenti catastrofici nucleari.

Il sociologo Charles Perrow definì questi fenomeni “incidenti normali” nel suo libro Normal Accidents: in sistemi estremamente complessi e strettamente interconnessi, gli incidenti non rappresentano anomalie eccezionali ma possibilità strutturalmente inevitabili. Il nucleare incarna perfettamente questa logica. Richiede livelli straordinari di precisione tecnica, stabilità politica e continuità temporale che raramente possono essere garantiti in modo assoluto.

Nel XXI secolo questa vulnerabilità ha assunto una forma ulteriore. L’occupazione militare della Chernobyl Nuclear Power Plant e le tensioni attorno alla Zaporizhzhia Nuclear Power Plant mostrano che il rischio nucleare contemporaneo non deriva soltanto da errori tecnici o disastri naturali, ma anche dalla crescente instabilità geopolitica. Infrastrutture progettate per operare in condizioni di pace possono diventare rapidamente strumenti di pressione militare o obiettivi strategici.

Chernobyl, dunque, non rappresenta semplicemente il fallimento dell’Unione Sovietica. Rappresenta il limite storico della promessa nucleare moderna: l’idea che una tecnologia capace di produrre enormi benefici possa essere controllata perfettamente per tempi lunghissimi in un mondo segnato da errori umani, crisi ambientali e conflitti politici. Il vero problema non è stato soltanto sovietico. È strutturalmente nucleare.

Quattro decenni di inganni

Quarant’anni dopo il disastro di Chernobyl (Chernobyl disaster), il rischio più grande non è soltanto quello di dimenticare una tragedia, ma di accettare che venga lentamente riscritta, addolcita, normalizzata. Come se il tempo potesse trasformare una catastrofe nucleare in una semplice parentesi della storia industriale del Novecento. Come se bastasse cambiare linguaggio per cancellare il dolore, le responsabilità, le conseguenze ancora vive.

Chernobyl Nuclear Power Plant non è stato un incidente isolato né una fatalità irripetibile. È stato il punto più drammatico di una lunga catena di errori umani, opacità politiche, arroganza tecnologica e sottovalutazione sistematica del rischio. È stato il simbolo perfetto di un’epoca che credeva di poter dominare tutto, persino ciò che non comprendeva fino in fondo.

Eppure oggi, a quarant’anni di distanza, si assiste a un curioso processo di rimozione collettiva. Non negazione aperta, che sarebbe troppo evidente, ma una più sottile anestesia della memoria. Si parla di nucleare quasi esclusivamente in termini di efficienza energetica, transizione ecologica, autonomia strategica. Tutti temi reali, certo. Ma spesso senza la necessaria profondità storica, senza il peso morale di ciò che è accaduto.

Come se Fukushima Daiichi nuclear disaster fosse stato un incidente tecnico e non una devastazione sociale. Come se Three Mile Island accident fosse soltanto una nota a margine nei manuali. Come se le popolazioni contaminate, gli sfollati permanenti, le malattie silenziose e le terre perdute fossero dettagli secondari rispetto alla retorica della modernizzazione.

La verità è più scomoda: il nucleare porta con sé una promessa di controllo assoluto che la storia ha già smentito più volte. Ogni volta che si minimizza una catastrofe, ogni volta che si archivia un disastro come un errore del passato ormai superato, si prepara il terreno per il prossimo.

Non si tratta di ideologia, ma di memoria. E la memoria non è un esercizio nostalgico: è una forma di responsabilità civile. Dimenticare Chernobyl disaster significa rendere più fragile il presente. Significa lasciare che la logica dell’emergenza energetica diventi l’alibi per accettare nuove opacità, nuove scorciatoie, nuovi silenzi.

Il punto non è rifiutare il dibattito sul futuro energetico, ma pretendere che sia onesto. Che non trasformi le vittime in fastidiose note a piè di pagina. Che non riduca intere generazioni contaminate a un prezzo collaterale. Che non confonda la necessità con l’amnesia.

A quarant’anni da Chernobyl disaster, il dovere non è celebrare una ricorrenza, ma difendere una verità: certe tragedie non devono essere superate, devono essere ricordate. Perché il progresso che pretende l’oblio non è progresso. È soltanto una forma più elegante della rimozione.