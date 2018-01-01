A Pietro Barcellona...

Sono 12 anni che ci hai lasciati e non sai, non puoi saperlo, quanti avvenimenti stanno sconvolgendo la nostra esistenza. Nel luogo dove siamo ospiti non c’è pace. Viviamo in un mondo capovolto da come l’abbiamo conosciuto e sognato. Siamo chiusi in una morsa stretta e violenta di guerra e in un mare di profughi e di morti senza un nome.

Nel cuore dell’Europa abbiamo una guerra che non smette dai possibili sviluppi imprevedibili, mente poco distante dalle nostre coste abbiamo un popolo che sta per essere cacciato dalla loro terra. A nord l’Ucraina a Sud Gaza, due conflitti diversi per collocazioni e interessi strategici che non si riesce a portare la pace a causa degli organi internazionale che non contano niente. Mentre conta ma non fa niente, solamente a parole, il nuovo inquilino della Casa Bianca mister Trump, non sai che personaggio. Non è solo perché si trova in ottima compagnia con il russo Putin e il cinese XI, che stanno ridefinendo le nuove sfere d’influenza. Ma dentro l’Europa non c’è, non conta nulla, perché subalterna all’americano, dal ciuffo colore oro, dei Dazi, delle armi e del petrolio. E non disdegna anche gli affari di famiglia.

Del nostro paese non dico nulla per evitare di andare indietro con la memoria. Semplicemente cha c’è una donna alla presidenza del consiglio che proviene dalla Fiamma tricolore di Colle Oppio. Si trova in quel posto per la scarsa comprensione della realtà sociale e politica del Pd di Letta e compagnia. Un partito che non trova pace e una bussola per costruire una reale alternativa. Ma non è che gli altri comprimari siano messi bene. Mentre l’ultra destra che ci governa non scherza nell’allargare potere e consensi.

Caro Pietro, amico e compagno di quel partito che non c’è più, con le tue idee e impegno molte cose avresti scritto e detto. Posso dirti semplicemente che manchi, non so se queste mie poche righe possono raggiungerti sempre che la rete non venga disturbata. A Pietro Barcellona, Luigi.