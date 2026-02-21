A Lentini si parla di arance

Lentini, 21 febbraio 2026 - L’industria agrumicola negli anni dell’oro rosso

Il convegno

🔴🍊 Lentini. L’industria agrumicola negli anni dell’“oro rosso”

📍 Palazzo Beneventano – Sabato 21 febbraio 2026 🕔 Ore 17:00

Un viaggio nella memoria per capire il presente e immaginare il futuro.

Negli anni d’oro dell’agrumicoltura, Lentini era uno dei cuori pulsanti dell’economia siciliana. Magazzini, esportazioni, lavoro, impresa: un sistema produttivo che ha segnato generazioni.

Ne parleremo con Silvio Breci insieme a:

Saro Mangiameli – Società e politica degli agrumi a Lentini in prospettiva storica

Gianni Petino – Recenti dinamiche geoeconomiche nell’agrumicoltura siciliana

A seguire, tavola rotonda con imprenditori agricoli locali e Francesco Messina Partner Centocinquanta, per confrontarci su radici profonde e nuove sfide: tra impresa, sostenibilità e visione condivisa.

Un momento centrale del Villaggio dell’Arancia Rossa, per riportare il dialogo sulla filiera al centro della comunità.

L’iniziativa

🍊 Le Città dell’Arancia Rossa | Febbraio 2026 – Lentini

Un mese per raccontare un prodotto simbolo. Due giorni per viverlo davvero.

A febbraio Lentini diventa il cuore di un progetto che mette in dialogo agricoltura, cucina, impresa, cultura e comunità, con un grande protagonista: l’Arancia Rossa di Sicilia IGP.

📍 Il momento centrale sarà il Villaggio dell’Arancia Rossa, il 21 e 22 febbraio a Palazzo Beneventano:

showcooking, masterclass, talk, degustazioni, arte e incontri tra chi coltiva, chi trasforma e chi porta ogni giorno questo prodotto sulle tavole.

Non una sagra, ma un luogo di confronto e visione, dove il passato dell’agrumicoltura incontra il presente e prova a immaginare il futuro.

👉 Segui il progetto, scopri i piatti della Guida al Gusto nei locali aderenti e preparati a vivere due giorni intensi nel cuore della città.

🍊 L’Arancia Rossa non è solo un frutto. È identità, lavoro, cultura.

Lentini, 21-22 febbraio 2026 - Il villaggio dell’arancia rossa

Info su: Le città dell’arancia rossa.

IL PROGRAMMA

Sabato 21 febbraio 2026

Piazza Duomo 8:00 – 13:00 | Mercato della Terra Slow food Lentini

10:00 – 12:00 | Lab. per bambini e degustazioni

Villaggio dell’Arancia Rossa al Palazzo Beneventano dalle ore 16:00 | Apertura Stand

17:00 – 19:00 | Conferenza sull’industria Agrumicola a Lentini negli anni d’oro con Prof. saro Mangiameli e Prof. Gianni Petino di UNICT, a seguire Tavola rotonda con imprenditori.

19:00 – 20:00 | Masterclass Amari all’arancia rossa

20:00 | Talk Nutrizione e Arancia Rossa con Dott. Angelo Barbagiovanni e Showcooking Chef dell’Alleanza dei cuochi Slow Food Marco Ferrante – Giardino del Sole Agriturismo

Domenica 22 febbraio 2026

Villaggio dell’Arancia Rossa al Palazzo Beneventano dalle 10:00 | Apertura Stand ed estemporanea di pittura

11:00 – 13:00 | Showcooking e Mixology – Elisabetta Vacanti – La Maison del dolce – Cristian Breci – TAG Pizzeria Contemporanea – Marco Silluzio – Barman – Rocco Mazzone – Scivù Ristorante & Cocktail Bar

18:00-21:30 | Showcooking: – Salvatore Puglisi – Pasticceria Contemporanea – Massimiliano Romano & Sergio Costanzo – Zagarà – Ivan Basile – American Restaurant

Eventi Correllati

Venerdì 6 febbraio | Conferenza 101 anni Treccani: gli agrumi nella storia dell’arte a cura di BadiaLost&Found e Fidapa Lentini

Sabato 7 febbraio | Visita guidata in agrumeto e pranzo arancia Rossa all’agriturismo Giardino del Sole

Mercoledì 18 febbraio | Conferenza I composti Bioattivi dell’Arancia Rossa a cura del Rotary e Rotatact Lentini