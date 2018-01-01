Sei all'interno di >> Eventi in giro |

A CASA TUTTI BENE, all’Abc di Catania

Il debutto nazionale della prima regia teatrale di GABRIELE MUCCINO

di redazione teatro - lunedì 29 dicembre 2025 - 77 letture

Dopo il film di successo e la serie tivù, arrivano sul palcoscenico le vicende familiari di A CASA TUTTI BENE con un cast di attori straordinario capitanato da GIUSEPPE ZENO e ANNA GALIENA.

Lo spettacolo, prodotto da Best Live in coproduzione con il Teatro Stabile d’Abruzzo e distribuito da Terry Chegia, segna il debutto alla regia teatrale di GABRIELE MUCCINO, che ne firma anche la sceneggiatura con la collaborazione di Marcello Cotugno e Irene Alison, con le musiche di Nicola Piovani.

La prima nazionale della tournée, che si preannuncia entusiasmante, verrà rappresentata dall’8 al 18 gennaio 2026 all’Abc di Catania nell’ambito della nella nuova stagione Turi Ferro.

Biglietti disponibili al link https://www.liveticket.it/opera.aspx?Id=617127.

Diretti da GABRIELE MUCCINO, GIUSEPPE ZENO e ANNA GALIENA, affiancati da Alice Arcuri, Ilaria Carabelli, Maria Chiara Centorami, Lorenzo Cervasio, Simone Colombari, Vera Dragone, Sandra Franzo, Alessio Moneta e Celeste Savino, interpretano - per la prima volta sul palcoscenico - la pièce teatrale di A CASA TUTTI BENE.

La trama ruota attorno alle vicende della famiglia Ristuccia, riunita nella casa d’origine per celebrare gli ottant’anni della madre Alba. Questo incontro farà deflagrare antichi conflitti e nuove tensioni. Conosceremo gli undici personaggi e le loro articolate relazioni attraverso le dinamiche che si svilupperanno in scena, e ci rispecchieremo nelle loro speranze, nei loro innamoramenti, nei loro tradimenti, nel loro affannarsi e credere in un futuro migliore.

«Portare “A casa tutti bene” a teatro è per me un’avventura importante oltre che una naturale evoluzione della storia.» spiega Gabriele Muccino «L’unità di luogo e di tempo, concentrata nella casa di famiglia, si adatta perfettamente al linguaggio teatrale, trasformando il palco in un microcosmo dove esplodono le dinamiche familiari.

Il teatro amplifica l’intensità emotiva dei personaggi, rendendo il pubblico partecipe delle loro fragilità e tensioni. È un racconto universale in cui ognuno può riconoscersi, trovando nei complessi legami familiari un riflesso delle proprie esperienze.

Con questo adattamento voglio offrire un’esperienza intima e profonda, che catturi l’essenza della famiglia, con le sue imperfezioni e i suoi conflitti». Lo spettacolo, inserito nella stagione teatrale Turi Ferro, debutterà dall’8 al 18 gennaio 2026 al Teatro Abc di Catania.

Si segnala, inoltre, che Giuseppe Zeno e Anna Galiena, insieme a tutto il cast, avranno il piacere di incontrare il pubblico presso l’Abc di Catania. I posti sono limitati e, per saper la giornata e prenotarsi, ci sarà un forum sui social della pagina del Teatro.


