5 Aprile: Tutti a Roma per il Futuro dell’Italia

In questo contesto di emergenza, il governo Meloni, invece di concentrarsi su soluzioni concrete per il benessere dei cittadini, sembra puntare su un aumento delle spese militari. Si parla di un incremento di ben 20 miliardi di euro destinati al riarmo.

Ma c’è chi dice basta. Il 5 aprile, cittadini da tutta Italia si riuniranno a Roma per far sentire la propria voce. L’obiettivo è chiaro: chiedere al governo di fermarsi e di investire in settori fondamentali come la sanità, l’istruzione, la ricerca e l’innovazione. È un appello per un’Italia che guarda al futuro, che mette al centro il capitale umano e non le armi.

L’evento, organizzato dal Movimento 5 Stelle, è aperto a tutti e prevede la partecipazione di cittadini da ogni provincia. Dalla Sicilia, si sta organizzando un viaggio collettivo: autobus partiranno la sera del 4 aprile per raggiungere Roma il giorno successivo.

Il ritorno è previsto per la sera del 5 aprile, con arrivo in Sicilia la mattina del 6. Per partecipare, è richiesto un contributo volontario di 10 euro, mentre i minorenni viaggeranno gratuitamente.

Questa giornata non sarà solo un momento di protesta, ma anche un’occasione per condividere speranze e progetti per un’Italia migliore. La partecipazione è fondamentale: ogni voce conta per costruire un futuro diverso.

