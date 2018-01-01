25 aprile: Tornano i partigiani della pace

Dalla lotta contro il nazifascismo alla battaglia globale contro la guerra e il nucleare: la Resistenza non è solo memoria storica, ma un’eredità viva che si trasforma nelle sfide del presente.

La collaborazione tra social-comunisti, cattolici e azionisti nelle fila della Resistenza italiana rappresenta uno degli aspetti più significativi e spesso meno valorizzati della lotta partigiana. Pur partendo da visioni ideologiche differenti, le diverse componenti seppero convergere su un obiettivo comune: la liberazione dell’Italia dal nazifascismo e la costruzione di una nuova democrazia.

Murales di Francesco Del Casino

I cattolici, spesso legati all’esperienza dell’Azione Cattolica e ispirati alla dottrina sociale della Chiesa, portarono nella Resistenza un forte senso etico, fondato sulla dignità della persona e sul rifiuto della violenza come strumento di oppressione. Gli azionisti, legati al Partito d’Azione, contribuirono con una visione laica, repubblicana e progressista, orientata alla giustizia sociale e al rinnovamento delle istituzioni.

Nonostante le differenze, il dialogo tra queste anime fu possibile grazie a valori condivisi: la libertà, l’antifascismo, il rifiuto della dittatura e la volontà di costruire uno Stato democratico. In molte formazioni partigiane, soprattutto nel Nord Italia, cattolici e azionisti combatterono fianco a fianco con i social-comunisti, sviluppando relazioni di fiducia reciproca che superarono le barriere ideologiche.

Questa collaborazione si tradusse anche in un confronto politico fecondo durante e dopo la guerra. Il contributo comune si rifletterà poi nell’elaborazione della Costituzione repubblicana, dove culture politiche diverse seppero integrarsi in un equilibrio alto tra diritti civili, giustizia sociale e principi democratici.

L’esperienza condivisa nella Resistenza dimostrò che, nei momenti più drammatici della storia, è possibile costruire unità nella diversità. Comunisti, cattolici e azionisti, pur con linguaggi e riferimenti differenti, seppero riconoscersi parte di una stessa lotta, lasciando un’eredità preziosa per la democrazia italiana.

L’idea dei “partigiani della pace” emerge nel secondo dopoguerra come una delle più significative reinterpretazioni dell’eredità morale della Resistenza europea. Se i partigiani del 25 aprile in Italia combatterono contro il fascismo, l’occupazione nazista e la distruzione sistematica della dignità umana, nel periodo successivo al 1945 si sviluppò una nuova forma di resistenza civile e intellettuale contro un differente paradigma di minaccia: quello inaugurato dalle esplosioni atomiche su Hiroshima e Nagasaki e consolidato dall’ordine bipolare della Guerra Fredda.

La distruzione di Hiroshima e Nagasaki non rappresentò soltanto la conclusione militare della Seconda guerra mondiale, ma segnò l’ingresso dell’umanità in una condizione storica radicalmente nuova. Per la prima volta, la possibilità dell’autodistruzione totale divenne un elemento strutturale della politica internazionale. La guerra non era più solo uno scontro tra eserciti, ma una minaccia esistenziale capace di annientare intere popolazioni.

Nel contesto della contrapposizione tra Stati Uniti e Unione Sovietica, l’arma nucleare venne progressivamente integrata nella dottrina della deterrenza. La logica della “mutua distruzione assicurata” costruì una pace fondata sulla minaccia reciproca di sterminio. Questo equilibrio, spesso presentato come garanzia di stabilità, impose in realtà una forma di violenza permanente, in cui l’intera umanità visse sotto la costante ombra di una catastrofe globale. Episodi come la crisi dei missili di Cuba mostrarono quanto fragile fosse questo sistema.

In questo scenario nacquero i “partigiani della pace”: scienziati, medici, religiosi, intellettuali e movimenti popolari che trasformarono la memoria della guerra in un progetto politico di disarmo globale. I sopravvissuti alle bombe atomiche, gli hibakusha, divennero testimoni universali della devastazione nucleare. Figure come Albert Schweitzer denunciarono la follia dei test atomici, mentre il Russell-Einstein Manifesto pose una domanda ancora attuale: “Ricorderemo la nostra umanità o dimenticheremo il resto?”.

Da queste esperienze nacquero iniziative fondamentali come le Pugwash Conferences on Science and World Affairs, che cercarono di sottrarre la scienza alla subordinazione militare. Successivamente, organizzazioni come International Physicians for the Prevention of Nuclear War dimostrarono l’impossibilità di affrontare le conseguenze sanitarie di una guerra atomica, mentre International Campaign to Abolish Nuclear Weapons contribuì all’adozione del Trattato sulla proibizione delle armi nucleari.

La critica alla NATO si inserisce storicamente in questa più ampia contestazione dell’ordine militare globale. Per molti movimenti pacifisti europei, l’alleanza atlantica ha rappresentato non solo uno strumento di difesa, ma anche un fattore di militarizzazione del continente e di legittimazione della strategia nucleare. Le grandi mobilitazioni degli anni Ottanta contro gli euromissili dimostrarono la forza di una società civile capace di opporsi alla logica della guerra.

In Italia, questa opposizione si è intrecciata con la memoria antifascista e con il principio sancito dall’articolo 11 della Costituzione, che ripudia la guerra. Movimenti pacifisti, sindacati e realtà sociali hanno interpretato la presenza di basi militari e armamenti nucleari come una contraddizione rispetto ai valori fondativi della Repubblica.

Il progetto di abolizione nucleare non è un’utopia ingenua, ma una critica radicale alla logica della sicurezza fondata sulla minaccia. I partigiani della pace propongono un’alternativa basata sulla cooperazione internazionale, sul disarmo progressivo e sul riconoscimento dell’interdipendenza tra i popoli.

Oggi, in un mondo nuovamente attraversato da conflitti, riarmo e tensioni geopolitiche, questa eredità torna ad essere centrale. La Resistenza non appartiene solo al passato: vive nelle pratiche di chi si oppone alla guerra, alla violenza strutturale e alla logica della sopraffazione.

A ottant’anni dalla Liberazione, le diverse anime della Resistenza si incontrano di nuovo in una sfida comune: difendere la pace come valore politico e civile. Se ieri si trattava di liberare l’Europa dal fascismo, oggi la posta in gioco è più ampia e riguarda la sopravvivenza stessa dell’umanità. I partigiani della pace raccolgono il testimone della storia e lo proiettano nel futuro, ricordandoci che la libertà non è mai definitiva e che la pace va costruita, difesa e praticata ogni giorno.

Nella foto: L’opera realizzata all’Università per Stranieri di Siena ritrae i fratelli Carlo e Nello Rosselli, uccisi dai fascisti, e la loro madre, Amelia Pincherle, scrittrice e oppositrice del regime. Un murale firmato da Francesco Del Casino