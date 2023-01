n. 995 - "’Mbriachi e picciriddi, ’u Signuri aiuta" (4 gennaio 2023)

Il numero 995 di mercoledì 4 gennaio 2023, di Girodivite: "’Mbriachi e picciriddi, ’u Signuri aiuta" (Ubriachi e bambini, il Signore li aiuta).

In questo numero:

** Dalla Legge di Bilancio regali al calcio e calci alla salute pubblica! ** , di Redazione Lavoro - 4 gennaio 2023

Alla faccia del ministro Schillaci e dei suoi emendamenti fantasma

** Afghanistan, divieto per le donne di lavorare in ONG ** , di Emergency - 4 gennaio 2023

Il personale sanitario non rientra nel provvedimento previsto dalla legge, ma EMERGENCY chiede comunque alle autorità di riconsiderare questa decisione e permettere alle donne di continuare a contribuire allo sviluppo del loro Paese.

** Divieto alle donne in Afghanistan di lavorare con le ONG ** , di ActionAid - 4 gennaio 2023

Actionaid: costretti a sospendere temporaneamente i programmi nel paese. L’organizzazione umanitaria impiega 97 donne, impegnate a sostenere la popolazione vessata da freddo e fame

** Il 2022 di EMERGENCY ** , di Emergency - 4 gennaio 2023

Un mosaico di cure, uguaglianza, diritti

** Manzoni: l’impegno c’è ma non si vede ** , di Gigi Monello - 4 gennaio 2023

Questo, dei Promessi Sposi come romanzo della Provvidenza divina, è uno dei più triti luoghi comuni che periodicamente dalle aule scolastiche passa sui media.

** Zanotelli: perché Ucraìna sì e Congo no? ** , di Adriano Todaro - 4 gennaio 2023

Il Giornale ufficialmente venduto ‒ Benedetto XVI il primo ad usare Twitter ‒ 1954: nasce la Rai-Tv ‒ Aumenta costo-copia per il Fatto Quotidiano e Le Monde ‒ Per sconfiggere la noia usate i social, ma…

** Q&P n. 196 ** , di Franco Novembrini - 4 gennaio 2023

Scontri Titanic

** È morto Fred White degli Earth Wind & Fire ** , di Redazione Risonanze - 3 gennaio 2023

È morto Fred White. Il batterista degli Earth Wind & Fire, fratello del bassista Verdine White e fratellastro del cantante Maurice, aveva 67 anni. L’annuncio arriva dalla famiglia. La causa del decesso non è nota.

«Ha raggiunto nei cieli i fratelli Maurice, Monte e Ronald e suona la batteria con gli angeli», ha scritto Verdine White su Instagram.

Bambino prodigio, aveva iniziato a suonare la batteria a 9 anni d’età. A 16 aveva già suonato in un album premiato con un disco d’oro, il Live di Donny (...)

** COMUNICATO UNITARIO SULLA SICUREZZA DEI SINDACI DI LENTINI E CARLENTINI ** , di Giuseppe Castiglia - 3 gennaio 2023

I gravissimi fatti di cronaca accaduti nelle comunità di Lentini e Carlentini nelle ultime settimane impongono una particolare attenzione e una forte iniziativa da parte di tutte le istituzioni competenti.

** Lentini - Incontro Evento - Sanità, se non la curi non ti cura! ** , di Giuseppe Castiglia - 3 gennaio 2023

Lunedì 9 Gennaio 2023 ore 17,30- Salone Ex-Aias (di fronte Biblioteca Comunale)via Aspromonte 5 – Lentini

** Lo Streaming video - Concerto di Capodanno 2023 - Ad Dei Laudem, chiesa Madre Lentini ** , di Giuseppe Castiglia - 2 gennaio 2023

Concerto di capodanno 2023 presso la chiesa madre di Sant’Alfio. Direttrice la Maestra Alida Balcone, con la partecipazione del maestro Luca Aletta al pianoforte. L’Associazione Ad Dei Laudem, fondatore dell’Associazione Regionale Cori Siciliani (ARS-Cori) è aderente a InChorus Federation ed è tra le corali più antiche e longeve della Sicilia.

** Una tempesta perfetta ** , di Luigi Boggio - 1 gennaio 2023

Una tempesta perfetta proveniente dall’Ospedale di Colle Roggio e dal mega immondezzaio di Grotte San Giorgio sta per abbattersi sull’intera area del lentinese e Comuni viciniori...

** Post/teca Dicembre 2022 ** , di Sergej - 1 gennaio 2023

Il numero 12.2022 di Post/teca

** Discorso di Sergio Mattarella il 31 dicembre 2022 ** , di Redazione - 1 gennaio 2023

Discorso di fine anno 2022 del presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella.

** Ricordiamo: Grazia Giurato ** , di Redazione - 31 dicembre 2022

Nata a Catania il 9 luglio del 1936, Grazia Giurato è stata una bancaria, militante nel Partito Comunista Italiano dal 1976 al 1989, volontaria nell’Udi (Unione Donne in Italia), tra i soci fondatori del movimento di Città Insieme.

Ha lavorato come consigliera comunale per la Rete dal 1993 al 1997 ed è stata anche candidata a prima cittadina della provincia etnea nel 2008 con la lista “Amici di Beppe Grillo” nel 2008.

Ricordata per la sua irrefrenabile determinazione e per il coraggio con cui ha (...)

** Lentini, divieto di botti dal 31 dicembre 2022 al 06 gennaio 2023 ** , di Giuseppe Castiglia - 31 dicembre 2022

Divieto di accensione e lancio fuochi d’artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici su tutto il territorio comunale, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana dal 31 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023

** Lentini - Lo streaming video. Consiglio Comunale giovedì 29/30 dicembre 2022 ** , di Giuseppe Castiglia - 31 dicembre 2022

Lentini - Consiglio Comunale di giovedì 29/30 dicembre 2022, nei locali della sala consiliare di Via Galliano, per la trattazione del seguente...

** Muore papa Ratzinger ** , di Redazione - 31 dicembre 2022

Joseph Ratzinger (in arte Benedictus XVI) aveva 95 anni, e si era dimesso nel 2013 dopo un pontificato durato 8 anni. Un prete beffardamente rivoluzionario (a suo modo).

** La medicina illustrata nei miniati della Biblioteca di Napoli ** , di Redazione - 30 dicembre 2022

Fino al 3 febbraio è possibile visitare la straordinaria mostra su La medicina illustrata. Arte e scienza dal medioevo alla prima età moderna manoscritti e libri a stampa della Biblioteca Nazionale di Napoli, a cura di Daniela Bacca, Claudia Grieco, e Maria Gabriella Mansi della Biblioteca Nazionale “Vittorio Emanuele III” di Napoli, in collaborazione con Teresa D’Urso, Andrea Improta e Sandra Perriccioli del Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’Università degli Studi della (...)

** Crema di meloni: il liquido Filotimo ** , di Deborah A. Simoncini - 30 dicembre 2022

Si aprirono le porte della sala da pranzo per lasciare passare quattro camerieri che reggevano un gigantesco vassoio d’argento su cui la Presidentessa stava sdraiata completamente nuda con una semplice guarnizione di prezzemolo.

** Addio a Giovanni Pezzoli, batterista e cofondatore degli Stadio ** , di Redazione Risonanze - 30 dicembre 2022

Si è spento nella serata di giovedì 29 dicembre, all’età di 70 anni, Giovanni Pezzoli batterista e cofondatore degli Stadio. Ne danno notizia gli altri componenti della band sui loro profili social, dove si legge: "Alle 21.00 di questa sera purtroppo Giovanni ci ha lasciato. I nostri pensieri e i nostri cuori sono pieni di dolore! Vogliamo ricordarlo con il suo sorriso e la voglia di fare musica per farci e farvi divertire. Ciao Giovanni".

Classe 1952, nato a Bologna il 14 maggio, aveva (...)

** Catania, 30 dicembre 2022: Sud 2023 dissoluzione o riscatto? ** , di Redazione - 30 dicembre 2022

Presso il circolo PRC G. Centineo, via Scarpanto 3 a Catania, alle 17:30 incontro sul tema "Sud 2023: dissoluzione o riscatto?". Intervengono: Nicola Candido, Pina La Villa, Michele Mililli (USB), Felice Rappazzo, Giorgio Stracquadanio, Simona Suriano, Orazio Vasta, Loredana Marino (Labsud) e Mimmo Cosentino (Rifondazione comunista).

** Se ci sei batti un colpo ** , di Sergej - 30 dicembre 2022

In cui parliamo di "intelligenza artificiale". "Nietzsche aveva ragione: se fissi troppo a lungo l’abisso, l’abisso scruta dentro di te e probabilmente ti trova croccante e gustoso con del ketchup e un po’ di condimento a parte" (Ch. Stross, p. 8).

** Il ragazzo che sorrideva alla palla ** , di Sergej - 29 dicembre 2022

Edson Arantes do Nascimento, uno dei più grandi giocatori nella storia del calcio e simbolo del Brasile, è morto: aveva 82 anni

** Morta la cantante Linda de Suza ** , di Redazione Risonanze - 29 dicembre 2022

La cantante e scrittrice portoghese naturalizzata francese Linda de Suza è morta all’età di 74 anni a Gisors, un comune situato in Normandia, a causa di insufficienza respiratoria e dopo aver contratto il Covid-19. De Suza, nome d’arte di Teolinda Joaquina de Sousa Lança, è nata nel 1948 a Beringel, in Portogallo. Nel 1969 lasciò clandestinamente il suo paese natale per la Francia: si stabilì a Parigi nel 1973.

Quella che fu celebrata come una regina degli anni ’80, ricorda l’Eliseo in una nota, (...)

** Decreto Sicurezza su soccorso in mare delle ONG ** , di Emergency - 29 dicembre 2022

EMERGENCY: Con un soccorso alla volta si riduce l’operatività delle ONG, aumenteranno i morti

** La guerra culturale in Italia ** , di Victor Kusak - 29 dicembre 2022

Nuovo caso della guerra culturale che è stata imposta in Italia all’interno della crociata contro la Russia: il caso della pianista Valentina Lisitsa, una delle più grandi interpreti di Chopin e Rachmaninov.

** È morto Ruggero Deodato, regista "de paura" ** , di Redazione - 29 dicembre 2022

È morto a 83 anni il regista e sceneggiatore italiano Ruggero Deodato, soprannominato dalla stampa “Monsieur Cannibal” per via dei suoi film più famosi: Ultimo mondo cannibale del 1977 e soprattutto Cannibal Holocaust, del 1980. Nato a Potenza, iniziò la sua carriera nel cinema con commedie e polizieschi, ma si affermò soprattutto come regista di film horror.

Cannibal Holocaust raccontava della spedizione di un gruppo di antropologi nell’Amazzonia brasiliana, per documentare le abitudini di una (...)

** Catania, 5 gennaio 2023: ricordando Pippo Fava ** , di Redazione - 29 dicembre 2022

Mercoledì 5 gennaio ricorre il 39° anniversario dell’omicidio mafioso di Giuseppe Fava.

Alle 17 ricorderemo il giornalista e scrittore siciliano sotto la lapide in via Giuseppe Fava.

Alle ore 18,30 al centro culturale Zo, in piazzale Asia a Catania, si terrà il dibattito, moderato da Mario Barresi dal titolo “La meglio gioventù”, a cui parteciperanno i giornalisti Claudio Fava, Michele Gambino e Riccardo Orioles, che 40 anni anni fa firmarono alcuni articoli del primo numero de I Siciliani. Al (...)

