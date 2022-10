n. 982 - "Jatta di firraru s’addurmenta a sonu di marteddu" (5 ottobre 2022)

Il numero 982 di Girodivite del 5 ottobre 2022: "Jatta di firraru s’addurmenta a sonu di marteddu" (Il gatto del fabbro si addormenta a suono di martello)

In questo numero:

** Kabul, esplosione nella scuola del quartiere Hazara ** , di Emergency

5 ottobre 2022

EMERGENCY: 22 feriti ricevuti, 20 sono donne, 2 decedute

> https://www.girodivite.it/Kabul-esplosione-nella-scuola-del.html

** Resistere ai cambiamenti climatici: l’approccio One Health nella contea di Isiolo ** , di Redazione - 5 ottobre 2022

Per i residenti del distretto di Garfasa resistere al cambiamento climatico significa combattere contro siccità, la mancanza di cibo, le temperature estreme.

> https://www.girodivite.it/Resistere-ai-cambiamenti-climatici.html

** L’importanza dell’istruzione nel mondo ** , di Redazione - 5 ottobre 2022

La raccontiamo insieme a Geopop.

> https://www.girodivite.it/L-importanza-dell-istruzione-nel.html

** Cous cous e riserve naturali ** , di Piero Buscemi - 5 ottobre 2022

Si è conclusa la 25° edizione del Cous Cous Festival a San Vito Lo Capo. Un’occasione per visitare i luoghi del trapanese

> https://www.girodivite.it/Cous-cous-e-riserve-naturali.html

** Saperi dall’ascolto ** , di Alessandra Calanchi - 5 ottobre 2022

È iniziato lunedì 26 settembre, per ora solo online, il convegno internazionale SAPERI DALL’ASCOLTO. Percorsi educativi nel paesaggio sonoro

> https://www.girodivite.it/Saperi-dall-ascolto.html

** "Il mistero di Anna" di Simona Lo Iacono ** , di Angela Allegria - 5 ottobre 2022

“Il mistero di Anna” è un libro colmo di parole poetiche. Parole magiche, parole misteriose, poetiche appunto. Ed è tramite queste parole che Simona Lo Iacono prende per mano il lettore e lo accompagna alla scoperta di Anna Maria Ortese.

> https://www.girodivite.it/Il-mistero-di-Anna-di-Simona-Lo.html

** Del tempo libero nelle carceri ** , di Massimo Stefano Russo - 5 ottobre 2022

Quali reazioni la parola carcere provochi in ognuno di noi, una cosa è certa: è una presenza che non può essere ignorata.

> https://www.girodivite.it/Del-tempo-libero-nelle-carceri.html

** The Post Internazionale contro il carovita ** , di Adriano Todaro - 5 ottobre 2022

Cresce pubblicità sulla radio e va male sui giornali ‒ Vigilanza Rai apre le porte del Parlamento ‒ Lombardia: 21 quotidiani su carta e 60 online ‒ Due abbandoni a Repubblica ‒ Di Maio chiude social

> https://www.girodivite.it/The-Post-Internazionale-contro-il.html

** Q&P n. 194 ** , di Franco Novembrini - 5 ottobre 2022

Il familismo amorale italiano

> https://www.girodivite.it/Q-P-n-194.html

** S&G n. 184 ** , di Franco Novembrini - 5 ottobre 2022

Da VLS1929. Una settimana di contrasti

> https://www.girodivite.it/S-G-n-184.html

** GiroMotoSicilia – Da Lentini a Novara di Sicilia, passando per le Gurne dell’Alcantara ** , di Giuseppe Castiglia - 4 ottobre 2022

Da Lentini in provincia di Siracusa a Novara di Sicilia. Il nostro percorso inizia domenica 02 ottobre alle 09.30 , dopo aver fatto il pieno alle moto, imbocchiamo l’autostrada E45 che da Lentini porta a Messina, dopo circa 70 km usciamo dall’autostrada al casello di Fiumefreddo , una breve pausa dopo il casello per definire il tragitto e si riparte...

> https://www.girodivite.it/GiroMotoSicilia-Da-Lentini-a.html

** Il discorso integrale di Vladimir Putin il 30 settembre 2022 ** , di Redazione - 3 ottobre 2022

“Cittadini della Russia, cittadini delle repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, residenti delle regioni di Zaporozhye e Kherson, deputati della Duma di Stato, senatori della Federazione Russa, come sapete, si sono tenuti referendum nelle repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk e nelle regioni di Zaporozhye e Kherson. Le schede sono state contate e sono stati annunciati i risultati. Le persone hanno fatto la loro scelta inequivocabile. Oggi firmeremo trattati sull’adesione della (...)

> https://www.girodivite.it/Il-discorso-integrale-di-Vladimir.html

** È morta Sacheen Littlefeather, l’attivista apache che rifiutò l’Oscar per Brando ** , di Redazione - 3 ottobre 2022

L’attrice fu fischiata nel ’73 dalla platea dell’Academy. Quest’anno, dopo 50 anni, sono arrivate le scuse da parte dell’Acadamy of motion pictures arts and sciences

E’ morta all’età di 75 anni Sacheen Littlefeather, l’attrice e attivista nativa americana che ha fatto la storia degli Oscar, nel 1973. Rifiutando la statuetta per conto di Marlon Brando (premiato come miglior attore per il film "Il Padrino" dove vestì i panni del boss mafioso Don Vito Corleone), sconvolse l’Academy e i circa 85 (...)

> https://www.girodivite.it/E-morta-Sacheen-Littlefeather-l.html

** Salina - Fabrizio Puglisi a Palazzo Marchetti - 8 ottobre 2022 ** , di Redazione - 3 ottobre 2022

> https://www.girodivite.it/Salina-Fabrizio-Puglisi-a-Palazzo.html

** Siracusa, dall’8 ottobre 2022 all’8 gennaio 2023: Lo regno della morta gente ** , di Redazione - 3 ottobre 2022

Siracusa, dall’8 ottobre 2022 all’8 gennaio 2023: al Museo Paolo Orsi: "Lo regno della morta gente": la necropoli meridionale di Megara Hyblaea.

"Lo regno della morta gente" è il tema su cui si articola la mostra allestita al museo "Paolo Orsi" di Siracusa che si inaugurerà sabato 8 ottobre alle 17.30, curata dall’archeologa Anita Crispino, del Parco archeologico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai e da Reine Marie Bérard, ricercatrice Cnrs Centre Camille Jullian di (...)

> https://www.girodivite.it/Siracusa-dall-8-ottobre-2022-all-8.html

** Scusate il ritardo ** , di Deborah A. Simoncini - 3 ottobre 2022

Giorgia arrivata alla fermata del 21 salì sulla prima carrozza che passava e viaggiò lungo la tratta, tutta sola annacandosi...

> https://www.girodivite.it/Scusate-il-ritardo.html

** Roma, 18 ottobre 2022: Marcello Cini tra scienza e critica ** , di Redazione - 2 ottobre 2022

Marcello Cini tra scienza e critica

18 ottobre 2022

Accademia dei Lincei

Programma

Mattina

Ore 9.00 Registrazioni

Giorgio Parisi (Sapienza Università di Roma): La traiettoria di un fisico anomalo

Giovanni Jona Lasinio (Università La Sapienza): Non neutralita` della scienza: cosa ci insegna la storia

Pietro Daniel Omodeo (Ca’ Foscari Università di Venezia): L’attualità politico-epistemologica dell’Ape e l’Architetto

Ore 11.00-11.30 break

Elena Gagliasso (Università La Sapienza): (...)

> https://www.girodivite.it/Roma-18-ottobre-2022-Marcello-Cini.html

** Il Catalogo dei libri e delle idee, settembre 2022 ** , di Redazione Zerobook - 2 ottobre 2022

Dopo un minuto di conversazione con lui non potevi non dire: “Che uomo simpatico e buono”. Nel minuto successivo non dicevi niente, e al terzo minuto pensavi: “lo sa il diavolo cos’è sta roba”, e ti allontanavi, se non ti allontanavi provavi una noia mortale.

(Nikolaj Gogol’, Anime Morte, Feltrinelli, traduzione di Paolo Nori)

Il Catalogo XVI, settembre 2022, dei libri pubblicati dalla casa editrice ZeroBook. In formato pdf, liberamente e gratuitamente scaricabile - senza tracciamento e senza (...)

> https://www.girodivite.it/Il-Catalogo-dei-libri-e-delle-idee,33276.html

** Di dritto e di rovescio ** , di Redazione Zerobook - 2 ottobre 2022

Di dritto e di rovescio : L’importanza del raccattapalle ed altre storie / di Piero Buscemi. - ZeroBook, 2022. - 232 p. - ebook ISBN 978-88-6711-217-3

> https://www.girodivite.it/Di-dritto-e-di-rovescio.html

** Addio a Rosetta Loy, scrittrice ** , di Redazione - 2 ottobre 2022

È morta a Roma a 91 anni la scrittrice e traduttrice Rosetta Loy, autrice tra gli altri dei romanzi Cioccolata da Hanselmann e Le strade di polvere, per il quale aveva vinto molti premi letterari, tra cui nel 1988 il prestigioso Campiello.

All’anagrafe Loy si chiamava Provera: firmava i propri libri con il cognome del marito, morto nel 1981. Nata a Roma nel 1931, aveva esordito come scrittrice nel 1974 con La bicicletta, vincitrice del premio Viareggio Opera prima. La sua opera più celebre è (...)

> https://www.girodivite.it/Addio-a-Rosetta-Loy-scrittrice.html

** Venezia: una biblioteca sulla Laguna ** , di Redazione - 2 ottobre 2022

Sono andato a trovare Maria Luisa che con il suo compagno vive in uno storico rimorchiatore ormeggiato sull’isola della Certosa a Venezia perché avevano aderito alla 24 ore per Assange. Olivier Turquet (Pressenza).

> https://www.girodivite.it/Venezia-una-biblioteca-sulla.html

** Post/teca settembre 2022 ** , di Sergej - 1 ottobre 2022

Il numero 09.2022 di Post/teca

> https://www.girodivite.it/Post-teca-settembre-2022.html

** San Vito Lo Capo, torna la rassegna "Tempuricapuna" ** , di Redazione

1 ottobre 2022

Torna a San Vito Lo Capo la rassegna Tempuricapuna, alla nona edizione, dedicata al pesce capone, la lampuga che in questo periodo si pesca nelle acque del territorio. Da venerdì 7 a domenica 9 ottobre la cittadina ospiterà degustazioni, incontri, cooking show e spettacoli per un fine settimana alla scoperta del gusto e delle tradizioni del capone, il pesce azzurro dalle grandi proprietà nutrizionali. La rassegna è organizzata dal Comune di San Vito Lo Capo in collaborazione con l’agenzia (...)

> https://www.girodivite.it/San-Vito-Lo-Capo-torna-la-rassegna.html

** Diabolik: Enigma al Museo di Palazzo Lanfranchi ** , di Redazione - 1 ottobre 2022

Domenica 2 ottobre alle ore 12.00 presso la sede del Museo di Palazzo Lanfranchi si inaugura la mostra ‘Diabolik: Enigma al Museo di Palazzo Lanfranchi’.

A presentare la mostra saranno il Direttore del Museo Nazionale di Matera, Arch. Annamaria Mauro, e il Direttore Creativo del Matera Film Festival, Silvio Giordano. All’inaugurazione prenderanno parte anche i disegnatori Giulio Giordano e Salvatore Cuffari.

Dal genio creativo delle sorelle Angela e Luciana Giussani nasce uno dei fumetti di (...)

> https://www.girodivite.it/Diabolik-Enigma-al-Museo-di.html

** A legna senza corda ** , di Luigi Boggio - 29 settembre 2022

Ho votato, come ho scritto precedentemente, senza turarmi il naso. Ammaccato e triste sì.

> https://www.girodivite.it/Legno-senza-corda.html

** Elly Schlein: "Abbiamo tantissimo da ricostruire" ** , di Redazione - 29 settembre 2022

Voglio ringraziare profondamente tuttə coloro che ci hanno dato sostegno e fiducia, e coloro che hanno messo impegno e cuore in questa campagna elettorale, a partire dalla comunità democratica e di tutta la nostra lista. Sono stata eletta alla Camera nel collegio di Bologna e Modena: difficile trovare le parole per esprimere quanto grande sia per me l’onore di svolgere questo mandato in Parlamento.

Domenica [25 settembre 2022] abbiamo perso nettamente. E bisogna riconoscere la vittoria piena (...)

> https://www.girodivite.it/Elly-Schlein-Abbiamo-tantissimo-da.html

** Lentini - L’isola in Jazz, al Liceo Classico Gorgia ** , di Giuseppe Castiglia - 29 settembre 2022

Giovedì 29 settembre ore 19,00 al Liceo Classico Gorgia - l’Associazione Prometeo, in collaborazione con Licei Vittorini-Gorgia, Associazione Futuro Giovani e Associazione Rete Sophia, presenta: "L’Isola in jazz" con Giuseppe Cardello e Rossella Mugno. Ingresso libero.

> https://www.girodivite.it/Lentini-L-isola-in-Jazz-al-Liceo.html

** Lentini - “PRESENTAZIONE PROGETTI BILANCIO PARTECIPATIVO” ** , di Giuseppe Castiglia - 29 settembre 2022

Venerdì 30 settembre 2022, alle ore 18:00, nei locali di Palazzo Beneventano: “PRESENTAZIONE PROGETTI BILANCIO PARTECIPATIVO” In assemblea pubblica, le associazioni e i proponenti illustreranno alla Città i progetti che hanno presentato alla 1ª edizione del “Bilancio Partecipativo”.

> https://www.girodivite.it/Lentini-PRESENTAZIONE-PROGETTI.html