n. 967 - "Cuannu l’amicu nun parra a prima vuci, voddiri ca ’u riscussu nun ci piaci" (20 aprile 2022)

Il numero 967 di Girodivite del 20 aprile 2022: "Cuannu l’amicu nun parra a prima vuci, voddiri ca ’u riscussu nun ci piaci" (Quando l’amico non risponde subito, vuol dire che il discorso non gli piace)

In questo numero:

** Tagli a scuola e sanità, nessun serio intervento sui prezzi ** , di Redazione Lavoro - 20 aprile 2022

DEF 2022 conferma le scelte antipopolari di Draghi. Il 22 aprile tutti in piazza per cacciare il governo della guerra

> https://www.girodivite.it/Tagli-a-scuola-e-sanita-nessun.html

** Kabul, EMERGENCY riceve feriti da scuola superiore ** , di Redazione

20 aprile 2022

Due esplosioni fuori da una scuola superiore e un training centre nel quartiere Hazara. Ricevuti 10 feriti tra i 16 e i 19 anni e 1 morto all’arrivo.

> https://www.girodivite.it/Kabul-EMERGENCY-riceve-feriti-da.html

** L’agroecologia come risposta ai cambiamenti climatici ** , di ActionAid - 20 aprile 2022

Nella contea di Isiolo, in Kenya, un progetto per garantire la sicurezza alimentare.

> https://www.girodivite.it/L-agroecologia-come-risposta-ai.html

** Strage di lavoratori ** , di Redazione Lavoro - 20 aprile 2022

ManifestA deposita in Parlamento la proposta di legge per introdurre il reato di omicidio sul lavoro, elaborata con USB e Rete Iside. Mercoledì 20 la presentazione alla stampa

> https://www.girodivite.it/Strage-di-lavoratori.html

** La stagione di rappresentazioni classiche al Teatro Greco di Siracusa inizierà il 17 maggio ** , di Redazione - 20 aprile 2022

Dal 18 maggio il debutto di Edipo Re, per la regia di Robert Carsen

> https://www.girodivite.it/La-stagione-di-rappresentazioni.html

** Canone Rai: ritorno al passato ** , di Adriano Todaro - 20 aprile 2022

Solidarietà all’Anpi – Sono 20 i giornalisti uccisi in Ucraìna – Protesta al Tg russo e assunta a giornale tedesco – Male la vendita di libri

> https://www.girodivite.it/Canone-Rai-ritorno-al-passato.html

** S&G n. 161 ** , di Franco Novembrini - 20 aprile 2022

Da VLS1929. Alberi, innaffiature e...

> https://www.girodivite.it/S-G-n-161.html

** 16° IFF - INTEGRAZIONE FILM FESTIVAL ** , di Redazione - 20 aprile 2022

Bergamo | 10-15 maggio 2022

> https://www.girodivite.it/IFF-INTEGRAZIONE-FILM-FESTIVAL.html

** Catania, 20 aprile 2022: La Sicilia archeologica di Tommaso Fazello ** , di Redazione - 19 aprile 2022

A Cena con l’Autore

Nell’ambito dell’iniziativa “30 Libri in 30 Giorni”

Presentazione del Volume La Sicilia archeologica di Tommaso Fazello di Ferdinando Maurici

Introduzione

Maria Teresa Di Blasi, Presidente BCsicilia Catania

Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia

Interventi

Massimo Cultraro, Archeologo – (Cnr-Ispc)

Giacomo Pace Gravina, Professore Università di Messina

Sarà presente l’Autore

Coordina

Maria Torrisi, Giornalista, Consiglio Direttivo BCsicilia Catania

Mercoledì 20 aprile (...)

> https://www.girodivite.it/Catania-20-aprile-2022-La-Sicilia.html

** Addio a Piergiorgio Bellocchio, intellettuale militante ** , di Redazione - 19 aprile 2022

La scomparsa a 90 anni nella sua casa di Piacenza. Con la sua rivista "Quaderni piacentini" ha marcato un momento importante della cultura italiana.

> https://www.girodivite.it/Addio-a-Piergiorgio-Bellocchio.html

** Addio a Valerio Evangelisti ** , di Redazione Zerobook - 18 aprile 2022

BOLOGNA, 18 APR - E’ morto, a Bologna, all’età di 69 anni lo scrittore, autore di horror e fantasy, Valerio Evangelisti.

A darne notizia è Potere al Popolo, formazione nella quale militava e per la quale era stato candidato al consiglio comunale bolognese alle ultime elezioni.

Oltre alla sua vasta produzione letteraria, nota soprattutto per il ciclo di Eymerich, Evangelisti è stato impegnato per tutta la sua vita anche nella politica e nel sociale. E’ stato fondatore e direttore del sito (...)

> https://www.girodivite.it/Addio-a-Valerio-Evangelisti.html

** Addio a Catherine Spaak ** , di Redazione - 17 aprile 2022

Malata da tempo, l’attrice nel 2020 era stata colpita da un’emorragia cerebrale. Nata in Francia da una famiglia belga, in Italia ha conosciuto la fama negli anni Sessanta e Settanta

> https://www.girodivite.it/Addio-a-Catherine-Spaak.html

** I miracoli ottobrini di Reynoso ** , di Maria Teresa Cassini - 17 aprile 2022

Niente miracoli a ottobre / Oswaldo Reynoso ; traduzione di Federica Niola. - SUR, 2015. - 280 p. - ISBN 978-88-9750-573-0.

> https://www.girodivite.it/I-miracoli-ottobrini-di-Reynoso.html

** È morto l’economista francese Jean-Paul Fitoussi ** , di Redazione

16 aprile 2022

L’economista Jean-Paul Fitoussi è morto a Parigi: aveva 79 anni e l’annuncio è stato dato all’AFP da Xavier Ragot, presidente dell’OFCE, l’importante istituto di politica economica della facoltà di Sciences Po che lo stesso Fitoussi aveva presieduto per ventidue anni, dal 1989 al 2010.

Economista keynesiano e professore a Sciences Po, Fitoussi era specializzato in teorie dell’inflazione e della disoccupazione, ed era esperto di politiche economiche in condizioni di crisi. Il Sole 24 Ore scrive che (...)

> https://www.girodivite.it/E-morto-l-economista-francese-Jean.html

** Buona Pasqua 2022 dalla redazione di Girodivite.it ** , di Redazione

15 aprile 2022

La redazione di Girodivite augura ai propri lettori una Buona e serena Pasqua

> https://www.girodivite.it/Buona-Pasqua-2022-dalla-redazione.html

** UKRAINE: Council of Foreign Relations & OCSE ** , di Emanuele G. - 15 aprile 2022

Courtesy of Council of Foreign Relòations (Usa) and OCSE (Austria)

> https://www.girodivite.it/UKRAINE-Council-of-Foreign.html

** MOTORADUNO 2022 CATANIA - Club Tmax Sicilia - 08 maggio 2022 ** , di Giuseppe Castiglia - 14 aprile 2022

MotoRADUNO 2022 CATANIA, Il 08/05/2022 - Catania, CT, Sicily - È GRADITA LA PRENOTAZIONE ENTRO DOMENICA 1 MAGGIO - Organizzatore: Club Tmax Sicilia

Tel. Andrea 347 0518818 Evento Aperto a tutti / Open to all

> https://www.girodivite.it/RADUNO-2022-CATANIA-Club-Tmax.html

** Palazzolo Acreide, SR - Motoraduno VStorm Sicilia SUZUKI - 24 aprile 2022 ** , di Giuseppe Castiglia - 14 aprile 2022

22 aprile 2022 - Palazzolo Acreide SR

> https://www.girodivite.it/Palazzolo-Acreide-SR-VStorm.html

** San Cipirello, PA, Sicily - 9° MOTO PARTY + 2 - 30 aprile/1 maggio 2022 ** , di Giuseppe Castiglia - 14 aprile 2022

MOTORADUNO Dal 30/04/2022 al 01/05/2022 - San Cipirello, PA, Italia - Free camping Food & beverage - Live music - DJ set

> https://www.girodivite.it/San-Cipirello-PA-Sicily-9o-MOTO.html

** Lentini Sr - Una domenica di giochi all’aperto a Villa Gorgia ** , di Redazione - 14 aprile 2022

La chiesa Parola della Grazia di Lentini ha organizzato domenica 17 Aprile dalla 9,00 alle 12,00 presso villa Gorgia una mattina di giochi per i più piccoli e di gioia per tutti. La cittadinanza è invitata a partecipare.

> https://www.girodivite.it/Lentini-Sr-Una-domenica-di-giochi.html

** Ciao Letizia ** , di Redazione - 14 aprile 2022

Addio a Letizia Battaglia, una delle maggiori fotoreporter e fotografe del nostro Paese

> https://www.girodivite.it/Ciao-Letizia.html