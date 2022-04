n. 966 - "A un populu mattu, un parrinu spirdatu" (13 aprile 2022)

Il numero 966 di Girodivite del 13 aprile 2022: "A un populu mattu, un parrinu spirdatu" (A un popolo folle, corrisponde un prete spiritato).

In questo numero:

** Vizzini, la città di Giovanni Verga ** , di Piero Buscemi - 13 aprile 2022

Il 27 gennaio 1922 moriva il più celebre rappresentante del Verismo.

> https://www.girodivite.it/Vizzini-la-citta-di-Giovanni-Verga.html

** La guerra in Ucraina produce fame in Corno D’Africa ** , di ActionAid - 13 aprile 2022

In Etiopia, Kenya e Somaliland l’aumento del costo dei cereali si somma alla siccità estrema.

> https://www.girodivite.it/La-guerra-in-Ucraina-produce-fame.html

** ’Ndrangheta in Piemonte: il punto di vista di Roberto Maria Sparagna ** , di francoplat - 13 aprile 2022

Il corso per docenti piemontesi sulle mafie in Italia e sui loro rapporti con lo Stato e la società civile si è concluso questo venerdì 8 aprile.

> https://www.girodivite.it/Ndrangheta-in-Piemonte-il-punto-di.html

** Una serata dedicata al ricordo di Gino Strada e ai valori di EMERGENCY ** , di Redazione - 13 aprile 2022

Martedì 26 aprile alle 20.30 al Teatro Argentina di Roma

> https://www.girodivite.it/Una-serata-dedicata-al-ricordo-di.html

** Ucraina: una guerra tra i banchi di scuola ** , di francoplat - 13 aprile 2022

«Professore, mio padre dovrà partire per la guerra»?

Qualche settimana fa, a inizio conflitto russo-ucraino, così domandava sinceramente preoccupato al docente un liceale del secondo anno.

> https://www.girodivite.it/Ucraina-una-guerra-tra-i-banchi-di.html

** Landini ci informa che Draghi vuole bloccare i salari, la risposta è ambigua e insufficiente ** , di Redazione Lavoro - 13 aprile 2022

Non una parola sulla guerra, sulla scelta del governo e dell’Unione Europea di prendere parte a un conflitto che ogni giorno di più si sta configurando come devastante per le popolazioni e per gli equilibri politici e geoeconomici mondiali.

> https://www.girodivite.it/Landini-ci-informa-che-Draghi.html

** L’Università italiana va in guerra ** , di Antonio Mazzeo - 13 aprile 2022

L’intenzione è cioè quella di estendere a tutte le fasce sociali e generazionali l’incondizionato consenso per le forze armate, le missioni di guerra internazionali e le industrie belliche...

> https://www.girodivite.it/L-Universita-italiana-va-in-guerra.html

** Le autorità russe hanno chiuso l’ufficio Amnesty a Mosca ** , di Redazione - 13 aprile 2022

"Se il Cremlino cerca di chiuderti vuol dire che stai facendo la cosa giusta”

> https://www.girodivite.it/Le-autorita-russe-hanno-chiuso-l.html

** Superbarocco. Arte a Genova da Rubens a Magnasco alle Scuderie del Quirinale ** , di Angela Allegria - 13 aprile 2022

È un susseguirsi di Bellezza, di Arte, di Barocco, di stupore continuo e di appagamento ciò che si propone agli occhi del visitatore il quale, salita la magistrale scalinata a ventaglio del primo piano, si trova innanzi a “I miracoli del beato Ignazio di Loyola” opera superba del Rubens.

> https://www.girodivite.it/Superbarocco-Arte-a-Genova-da.html

** Chiesti 4 anni per ex direttore del Sole ** , di Adriano Todaro - 13 aprile 2022

Il NYT contro l’uccellino azzurro ‒ Difficoltà in Russia per media stranieri ‒ Il Garante vs Repubblica e altri

> https://www.girodivite.it/Chiesti-4-anni-per-ex-direttore.html

** S&G n. 160 ** , di Franco Novembrini - 13 aprile 2022

Da VLS1929. Eran trecento...

> https://www.girodivite.it/S-G-n-160.html

** Turismo: Bit, Contessa Entellina lancia “trazzere e gusto”, San Vito Lo Capo il progetto virtual ** , di Redazione - 12 aprile 2022

A Partanna nascerà una sezione della fondazione Sebastiano Tusa. Federalberghi Trapani: tutto esaurito per i ponti di primavera nelle località turistiche trapanesi, buone le prospettive per l’estate Contessa Entellina, San Vito Lo Capo, Partanna e Federalberghi Trapani protagonisti all’interno del progetto “The Best of western Sicily” per l’ultimo giorno della Bit, la Borsa Internazionale del Turismo che si chiude oggi, martedì 12 aprile, a Fiera Milano city.

> https://www.girodivite.it/Turismo-Bit-Contessa-Entellina.html

** Sarà presentato per la prima volta a MESSINA il 21 APRILE 2022 l’ultimo libro di Gino Strada dal titolo “Una persona alla volta” ** , di Redazione Zerobook - 11 aprile 2022

LIBRO GINO STRADA

IL 21 APRILE 2022 ALLE ORE 18,00 A MESSINA

PRESENTAZIONE DELL’ULTIMO LIBRO DEL FONDATORE DI EMERGENCY “UNA PERSONA ALLA VOLTA”

interverranno

MARCELLO MENTO, giornalista

Padre FELICE SCALIA

ORAZIO GRIMALDI, Referente Gruppo Emergency Messina

ALESSIA DI FIORE

leggerà alcuni brani con l’accompagnamento musicale del Maestro

GIOVANNI RENZO

UN VIAGGIO DAL RUANDA A HIROSHIMA, UNA RIFLESSIONE SULL’ABOLIZIONE DELLA GUERRA E SUL DIRITTO ALLA SALUTE PER TUTTI:

“LE COSE (...)

> https://www.girodivite.it/Sara-presentato-per-la-prima-volta.html

** Flash mob a Bellolampo: Rifiuti zero, impianti mille, no alle discariche, no agli inceneritori ** , di Redazione - 11 aprile 2022

Palermo. “Rifiuti zero, impianti mille, no alle discariche, no agli inceneritori” questo lo slogan delle associazioni che partendo dal flash mob a Bellolampo intendono avviare un percorso di confronto con i cittadini e la politica per riaffermare la necessità che i rifiuti siano gestiti come una risorsa. Bisogna centrare al più presto gli obiettivi europei di recupero di materia, Bellolampo, l’unica discarica pubblica in Sicilia, deve diventare un polo tecnologico rivolto all’economia (...)

> https://www.girodivite.it/Flash-mob-a-Bellolampo-Rifiuti.html

** Turismo: la Sicilia occidentale si promuove alla bit di Milano ** , di Redazione - 11 aprile 2022

il 25ennale del Cous Cous Fest a san vito lo capo con Eugenio Bennato marsala lancia il catalogo turistico digitale, Salemi punta sul cinema indipendente e la rigenerazione urbana presentato il progetto “mediterranea”, eventi a settembre a marsala, san vito lo capo e Favignana-isole Egadi per valorizzare la dieta mediterranea quale elemento di condivisione tra culture

> https://www.girodivite.it/Turismo-la-Sicilia-occidentale-si,32535.html

** Lentini, SR - 130 moto al "Bikers Night 2mila22 a tappe in notturna" ** , di Giuseppe Castiglia - 11 aprile 2022

Si è svolta a Lentini SR la "Bikers Night 2mila22" con partenza da Lentini e arrivo ad Avola. Il raduno si è svolto su un tragitto notturno di 290 km, ed ha visto la partecipazione di circa centotrenta moto...

> https://www.girodivite.it/Lentini-SR-Italia-BIKERS-NIGHT.html

** Addio a Chiara Frugoni, medievista ** , di Sergej - 10 aprile 2022

È morta Chiara Frugoni, storica del Medioevo e divulgatrice: aveva 82 anni

> https://www.girodivite.it/Addio-a-Chiara-Frugoni-medievista.html

** Appello al presidente Mattarella (ricorreva il 9 aprile 2018) ** , di Gaetano Sgalambro - 10 aprile 2022

A questo punto..., mi pongo la domanda se avremo mai un presidente della repubblica normale, che sappia prendere atto della grave discrasia degenerativa del sistema politico italiano...

> https://www.girodivite.it/Appello-al-presidente-Mattarella.html

** Gramellini verso Orsini ** , di Gaetano Sgalambro - 10 aprile 2022

Dell’opinionista politico e dello studioso di storia.

> https://www.girodivite.it/Gramellini-verso-Orsini.html

** UKRAINE: Russia Strikes Evacuating Ukrainians | France’s Election | Pakistan’s No-Confidence Vote ** , di Emanuele G. - 9 aprile 2022

April 8, 2022

Courtesy of The Council on Foreign Relations [Website: https://www.cfr.org]

> https://www.girodivite.it/UKRAINE-Russia-Strikes-Evacuating.html

** UKRAINE: Nordic, Baltic parliament committee chairs’ meeting to focus on Russia’s aggression in Ukraine ** , di Emanuele G. - 9 aprile 2022

2022-04-04 * LETA/BNS/TBT Staff

Courtesy of The Baltic Times [website: https://www.baltictimes.com]

> https://www.girodivite.it/UKRAINE-Nordic-Baltic-parliament.html

** UKRAINE: Born Under Putin, Dead Under Putin: Russia’s Teenage Soldiers Dying in Ukraine ** , di Emanuele G. - 9 aprile 2022

By James Beardsworth, Yanina Sorokina and Irina Shcherbakova * Updated: 24 hours ago

Courtesy of The Moscow Times [website: https://www.themoscowtimes.com]

> https://www.girodivite.it/UKRAINE-Born-Under-Putin-Dead.html

** UKRAINE: Polish, Swedish, North Macedonian, Ukrainian FMs meet in southeastern Poland ** , di Emanuele G. - 9 aprile 2022

08.04.2022 23:30

Courtersy of Radio Poland [https://www.polskieradio.pl]

> https://www.girodivite.it/UKRAINE-Polish-Swedish-North.html

** Medicina democratica: No alle privatizzazioni della salute ** , di Redazione - 9 aprile 2022

Stop privatizzazioni per il diritto universale alla salute e la giustizia sociale!

> https://www.girodivite.it/Medicina-democratica-No-alle.html

** La riorganizzazione della sanità in Sicilia e il grande assente: il personale medico ed infermieristico ** , di Redazione - 9 aprile 2022

Nel PNRR della sanità sono stanziati per la Sicilia quasi 800 milioni di euro, un’opportunità irripetibile se fossero spesi efficacemente ed in modo efficiente.

> https://www.girodivite.it/La-riorganizzazione-della-sanita.html

** Sigonella, base fuori controllo: Italia complice nella missione Killer ** , di Redazione - 9 aprile 2022

La base di Sigonella e la carta bianca lasciata dal nostro Governo ai militari USA rende il nostro stato responsabile dell’omicidio di undici innocenti avvenuto in Libia il 29 novembre 2018

> https://www.girodivite.it/Sigonella-base-fuori-controllo.html

** Istanbul stordita di povertà e lusso ** , di Maria Teresa Cassini - 9 aprile 2022

Istanbul Istanbul / di Buhran Sönmez. - Nottetempo, 2016. - 299 p. - ISBN 978-88-7452-622-2

> https://www.girodivite.it/Istanbul-stordita-di-poverta-e.html

** Versi di guerra all’universo mondo ** , di Enea - 9 aprile 2022

Un mio pensiero, in versi, sulla guerra

> https://www.girodivite.it/Versi-di-guerra-all-universo-mondo.html

** Un dipinto seicentesco dei domenicani a Lentini ** , di Francesco Valenti - 9 aprile 2022

E Il nostro viaggio alla scoperta di Lentini oggi parte dal convento e dalla chiesa di San Domenico...

> https://www.girodivite.it/Un-dipinto-seicentesco-dei.html

** Il pensiero democratico estremista ** , di Gaetano Sgalambro - 7 aprile 2022

Quando la violenza del pensiero umano diventa pari alla violenza dell’uso delle armi.

> https://www.girodivite.it/Il-pensiero-democratico-estremista.html

** UKRAINE: European Commission, Ministry of Foreign Affairs of Italy and Transitions ** , di Emanuele G. - 7 aprile 2022

Courtesy of European Commission (Belgium), Ministry of Foreign Affairs of Italy (Italy) and Transitions (Czech Republic)

> https://www.girodivite.it/UKRAINE-European-Commission.html

** Lentini, festa di Sant’Alfio 2022 - dal Parroco Don Maurizio Pizzo: discorso alla cittadinanza ** , di Giuseppe Castiglia - 7 aprile 2022

"Carissimi devoti e cittadini, abbiamo vissuto un tempo difficile di prove e di rinunce, di incertezze e di incognite, durante il quale molti di noi sono rimasti a casa isolati, privati di quelle relazioni prossime, rapporti interpersonali e tradizioni che riscopriamo adesso ancora più preziose".

> https://www.girodivite.it/Lentini-festa-di-San-Alfio-2022.html

** TURKEY: BSEC working for countries cooperation ** , di Emanuele G. - 7 aprile 2022

Interview with Secretary General Ambassador Lazar Comanescu

> https://www.girodivite.it/TURKEY-BSEC-working-for-countries.html

** Contro USB una pistola nascosta nel water ** , di Redazione Lavoro - 7 aprile 2022

Le nostre sole armi sono gli scioperi e le mobilitazioni. Conferenza stampa alle 17 in via dell’Aeroporto.

> https://www.girodivite.it/Contro-USB-una-pistola-nascosta.html