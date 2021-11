n. 943 - "Di minacci nun timiri, di prumissa nun gudiri" (3 novembre 2021)

Il numero 943 di Girodivite del 3 novembre 2021: "Di minacci nun timiri, di prumissa nun gudiri" (Delle minacce non temere troppo, delle promesse non fidarti troppo).

In questo numero:

** EMERGENCY VENEZIA: DAL 5 NOVEMBRE ALLA GIUDECCA LA MOSTRA DEDICATA AL CENTRO DI CHIRURGIA PEDIATRICA IN UGANDA ** , di Redazione - 3 novembre 2021

Dal 5 novembre al 10 gennaio 2022 a Venezia, nella sede di EMERGENCY alla Giudecca, la mostra “Scandalosamente bello. Il Centro di chirurgia pediatrica di EMERGENCY in Uganda” che racconta la progettazione, la costruzione e l’attività dell’ospedale di EMERGENCY ad Entebbe progettato da Renzo Piano.

“Scandalosamente bello” è come Gino Strada desiderava il nuovo Centro in Uganda e come lo aveva chiesto a Renzo Piano che l’avrebbe progettato. Nato dall’amicizia tra il fondatore di EMERGENCY e (...)

> https://www.girodivite.it/EMERGENCY-VENEZIA-DAL-5-NOVEMBRE.html

** Draghi attacca il Reddito di Cittadinanza ** , di Redazione Lavoro - 3 novembre 2021

La vergogna di chi vuole recuperare risorse colpendo i più poveri

> https://www.girodivite.it/Draghi-attacca-il-Reddito-di.html

** L’Italia in Afghanistan. Vent’anni di export di disastri umanitari ** , di Antonio Mazzeo - 3 novembre 2021

Che sconfiggere i talebani fosse difficile si sapeva fin dall’inizio. I dati testimoniano l’assoluto fallimento della “guerra umanitaria” della NATO.

> https://www.girodivite.it/L-Italia-in-Afghanistan-Vent-anni.html

** EMERGENCY: Sisma in Centro Italia ** , di Redazione - 3 novembre 2021

Così abbiamo coltivato un progetto di consapevolezza e resilienza

> https://www.girodivite.it/EMERGENCY-Sisma-in-Centro-Italia.html

** G20. Vaccinazione COVID-19. Cinque proposte dall’Africa ** , di Redazione - 3 novembre 2021

“Dobbiamo evitare una sconfitta globale, che a questi ritmi, rischiamo di ottenere” afferma Guglielmo Micucci, Direttore di Amref Health Africa in Italia, rilanciando le cinque proposte che l’organizzazione africana ha lanciato in vista del G20.

> https://www.girodivite.it/G20-Vaccinazione-COVID-19-Cinque.html

** Vade retro cashback ** , di Adriano Todaro - 3 novembre 2021

Un uomo solo al comando, Onnipotente e Santo: Draghi! E i partiti proni ai suoi voleri

> https://www.girodivite.it/Vade-retro-cashback.html

** Gli attuali lasciapassare ** , di Silvia Zambrini - 3 novembre 2021

Almeno per quanto riguarda una società democratica, il termine "lasciapassare" avrebbe significato positivo in merito a laboratori scientifici, tribunali, ambasciate e altre strutture che richiedono un alto grado di sicurezza. Ora il corrente termine green pass...

> https://www.girodivite.it/Gli-attuali-lasciapassare.html

** Censura per Mario Giordano ** , di Adriano Todaro - 3 novembre 2021

Ogni giorno un milione di persone in più per i social – Lo Stato intervenga per difendere i giornalisti aggrediti – Nasce Pluto TV – Rampini passa al Corriere

> https://www.girodivite.it/Censura-per-Mario-Giordano.html

** Uau! ma che bel libro! ** , di Redazione - 3 novembre 2021

Un libro inno alla vita e alla gioia delle piccole cose. Anche quando sembrano non avere senso. Dall’11 novembre 2011 in libreria!

> https://www.girodivite.it/Uau-ma-che-bel-libro.html

** Dolcetto o scherzetto? Quando la politica si chiama amore ** , di Massimo Stefano Russo - 3 novembre 2021

Un amore chiamato politica. La mia storia e tutto quello che ancora non sapete / Luigi Di Maio. - Piemme, 2021. - 185 p., ril. - (Saggi PM). - ISBN 978-88-566-8210-6

> https://www.girodivite.it/Dolcetto-o-scherzetto-Quando-la.html

** Q&P n. 170 - Sfilate "osceme". Ignoranza al potere ** , di Franco Novembrini - 3 novembre 2021

Ora che il nulla sottovuoto spinto chiamato G20 a Roma penso i 6.000 mila che sono stati impiegati Polizia e Carabinieri ed altri corpi speciali potrebbero essere molto utilmente impiegati per chiarire i perché e il percome in alcune città italiane siano sfilate migliaia di persone contemporaneamente con pettorine a righe, numeri e immagini di filo spinato che lugubremente richiamavano campi di sterminio nazisti ed ai quali i "ragazzi di Salò", impareggiabile copy di Luciano Violante, (...)

> https://www.girodivite.it/Q-P-n-170-Sfilate-osceme-Ignoranza.html

** S&G n. 140 - Da VLS1929. La vicesindaca, per ora, la "monnezza’’ ed altre storie ** , di Franco Novembrini - 3 novembre 2021

Questa settimana una notizia su un settimanale locale corredata da foto ritrae la vicesindaca, per ora, dopo vedremo che dice di aver messo mano con alcuni tecnici del Cem nell’immondizia. Intendiamoci lo ha fatto a fini statistici per vedere quanto i concittadini gettano nei sacchetti della raccolta multipak. I risultati sembrano buoni e della cosa siamo contenti. Permettetemi però qualche dubbio sempre attinente al ramo pulizia e rifiuti, almeno in certe zone. Più volte ho invitato (...)

> https://www.girodivite.it/S-G-n-140-Da-VLS1929-La.html

** Post/teca Ottobre 2021 ** , di Sergej - 1 novembre 2021

Il numero 10.2021 di Post/teca (ottobre 2021)

> https://www.girodivite.it/Post-teca-Ottobre-2021.html

** Domenica 31 ottobre 2021 lancette indietro di 60 minuti: alle 3.00 torna l’ora solare ** , di Redazione - 31 ottobre 2021

Domenica 31 ottobre 2021 lancette indietro di 60 minuti: alle 3.00 torna l’ora solare.

Secondo i dati di Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale, nei 7 mesi di ora legale il sistema elettrico italiano ha beneficiato di minori consumi per 450 milioni di kWh, pari al valore di fabbisogno medio annuo di circa 170 mila famiglie, con un conseguente risparmio economico di circa 105 milioni di euro. Ricadute positive anche in termini di sostenibilità ambientale: il minor (...)

> https://www.girodivite.it/Domenica-31-ottobre-2021-lancette.html

** L’uragano mediterraneo Apollo lascia la Sicilia ** , di Redazione - 31 ottobre 2021

Piove ancora in parte della costa della Sicilia orientale dopo qualche ora di tiepido sole al mattino. Ma, come dice il presidente della Regione, Nello Musumeci "il peggio sembra essere passato". E il peggio è il ciclone Apollo, che si è allontanato dall’isola. E’ il ’Medicane’, l’uragano mediterraneo, che ha seminato danni e dolore flagellando per giorni la parte orientale dell’isola con pioggia battente, vento forte e mareggiate e costringendo il sindaco di Catania a imporre per due giorni (...)

> https://www.girodivite.it/L-uragano-mediterraneo-Apollo.html

** Addio al papà del tiramisù ** , di Redazione - 31 ottobre 2021

Savoiardi, zucchero e uova, mascarpone, caffè e cacao amaro. Pochi ingredienti ma un grande risultato: parliamo del capolavoro della pasticceria italiana e il dolce al cucchiaio più famoso al mondo: il tiramisù. Secondo gli enogastronomi il dolce nasce a Treviso negli anni ’60 e oggi perde il suo "papà", Aldo Campeol, scomparso a all’età di 93 anni. Patron dello storico ristorante "Le Beccherie" di Treviso, Campeol e la moglie Alba, co-autrice della preparazione originaria con lo chef Roberto (...)

> https://www.girodivite.it/Addio-al-papa-del-tiramisu.html

** I sindaci di Lentini ** , di Ferdinando Leonzio - 30 ottobre 2021

Pubblichiamo l’elenco aggiornato dei Sindaci di Lentini (SR). Il testo è ripreso da: "Lentini nell’età repubblicana (Raccolta di brevi saggi storico-politici)" di Ferdinando Leonzio (ZeroBook, 2019)

> https://www.girodivite.it/I-sindaci-di-Lentini.html

** La manovra di Mario Draghi ** , di Redazione PuntoG - 30 ottobre 2021

Una vignetta PuntoG

> https://www.girodivite.it/La-manovra-di-Mario-Draghi.html

** Fumetti nei Musei ** , di Redazione - 30 ottobre 2021

Al Lucca Comics sbarca il nuovo fondo autoritratti degli Uffizi. Gli autoritratti degli Uffizi, la mostra a Palazzo Ducale visitabile fino al 1° novembre

> https://www.girodivite.it/Fumetti-nei-Musei.html

** Torna "Querelle" di Piero Buscemi ** , di Redazione Zerobook - 29 ottobre 2021

Querelle / Piero Buscemi ; prefazione di Vincenzo Tripodo. - Roma : ZeroBook, 2021. - 100 p. - ebook ISBN 978-88-6711-201-2, press ISBN 978-88-6711-202-9

> https://www.girodivite.it/Torna-Querelle-di-Piero-Buscemi.html

** Addio a Giorgio Beccali ** , di Redazione - 29 ottobre 2021

È morto a Palermo l’ambientalista Giorgio Beccali. Era stato docente di Tecnica del controllo ambientale alla facoltà di Ingegneria dell’Università di Palermo. Beccali, che aveva 83 anni, era stato anche dirigente del Pci, poi Pds, e assessore provinciale all’ambiente.

Negli anni Ottanta era stato tra i primi in Sicilia a promuovere studi e iniziative sui temi della protezione ambientale. Si era battuto per diffondere la pratica della raccolta differenziale dei rifiuti e aveva contrastato i (...)

> https://www.girodivite.it/Addio-a-Giorgio-Beccali.html

** Terremoto 4.3 tra Pesaro e Urbino (Marche) ** , di Redazione - 29 ottobre 2021

Oggi 29 ottobre 2021 poco prima delle 13 c’è stato un terremoto di magnitudo 4.3 nelle Marche. L’epicentro è stato individuato nella zona di Montefelcino, in provincia di Pesaro-Urbino, a pochi chilometri da Fano; pochi minuti dopo è stata registrata un’altra scossa di intensità minore con epicentro a Serrungarina, a circa un chilometro di distanza. Per ora non si hanno notizie di danni o (...)

> https://www.girodivite.it/Terremoto-4-3-tra-Pesaro-e-Urbino.html

** L’importante è gongolare ** , di Sergej - 29 ottobre 2021

Draghi, presidente del Consiglio, ha varato la sua prima vera manovra economica: un colpo alle pensioni, un colpo al sussidio di disoccupazione, un colpo ad altri provvedimenti emanati dal governo precedente in piena emergenza Covid19. Nel complesso, una stretta alle palle dei pezzenti, e un sorrisetto ai ceti dominanti e ai ricchi.

“Ce lo dice l’Europa” risulta non pervenuta per diritti civili che riguardano la sessualità, asili nido, salario minimo, estensione del sussidio di disoccupazione (...)

> https://www.girodivite.it/L-importante-e-gongolare.html

** G20 ROMA | AVVISO STAMPA 29/10 – ore 10: FLASH-MOB CONTRO DISUGUAGLIANZA GLOBALE DI ACCESSO AI VACCINI ** , di Redazione - 28 ottobre 2021

Alla vigilia del G20 dei leader di governo, in programma il 30-31 ottobre a Roma, gli attivisti di Oxfam, EMERGENCY e Amnesty International (membri della Peoples’ Vaccine Alliance) realizzeranno un flash-mob, in programma venerdì 29 ottobre dalle 10.00 alle 11.30 in piazza Vittorio.

Al centro, la denuncia della drammatica disuguaglianza di accesso ai vaccini, cure e trattamenti per il Covid 19, a fronte di enormi profitti realizzati dalle compagnie farmaceutiche.

Una situazione che (...)

> https://www.girodivite.it/G20-ROMA-AVVISO-STAMPA-29-10-ore.html

** Lo Streaming Video - Lentini (SR) - Sindaci: il passaggio di consegne e il giuramento della giunta ** , di Giuseppe Castiglia - 28 ottobre 2021

Lentini (SR) - Passaggio di consegne tra il Sindaco uscente Saverio Bosco e il neo Sindaco Rosario Lo Faro. Alle 14.00 il giuramento della giunta: Maria Cunsolo (designata vicesindaca) , Cristina Stuto, Francesca Reale e Carlo Cardillo.

> https://www.girodivite.it/Lo-Streaming-Video-Lentin-SR.html

** Gli anni Ottanta non finiranno mai? ** , di Luigi Boggio - 28 ottobre 2021

Non siamo agli anni ’80 quando non c’era giorno senza un morto ammazzato in mezzo alla strada e del dominio incontrastato della mafia. Da quel periodo molte cose sono mutate...

> https://www.girodivite.it/Gli-anni-Ottanta-non-finiranno-mai.html