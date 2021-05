n. 926 - "Guardati d’omu chi nun parra, e di cani chi nun abbaja" (12 maggio 2021)

Guardati da uomo che non parla e da cane che non abbaia

Il numero 926 di Girodivite di mercoledì 12 maggio 2021: "Guardati d’omu chi nun parra, e di cani chi nun abbaja" (Guardati da uomo che non parla e da cane che non abbaia).

In questo numero:

** Che succede a Lampedusa ** , di Redazione - 12 maggio 2021

Un articolo di Annalisa Camilli, giornalista di Internazionale

> https://www.girodivite.it/Che-succede-a-Lampedusa.html

** Rimettiamo il lavoro al centro del trasporto aereo ** , di Redazione Lavoro - 12 maggio 2021

Sabato 15 maggio secondo sciopero nazionale dell’intero settore

> https://www.girodivite.it/Rimettiamo-il-lavoro-al-centro-del.html

** Concorso DiMMi: contrastare gli stereotipi sulla migrazione ** , di Redazione - 12 maggio 2021

“DiMMi” riunisce infatti i racconti di chi ha deciso di lasciarsi alle spalle la vita in un altro Paese, intraprendendo un viaggio che li ha portati fino a qui. Ogni racconto è la voce di una persona che con tenacia e speranza ha costruito un presente diverso.

> https://www.girodivite.it/Concorso-DiMMi-contrastare-gli.html

** 40 anni fa moriva Bob Marley ** , di Piero Buscemi - 12 maggio 2021

Era l’11 maggio 1981 quando il profeta di Jah ci lasciava a causa di un tumore.

> https://www.girodivite.it/40-anni-fa-moriva-Bob-Marley.html

** Libertà di stampa va cercando, ch’è sì cara ** , di Adriano Todaro

12 maggio 2021

La carica dei 300 per un posto nel Cda Rai – Repubblica sposta l’asse del giornale alle 8 del mattino – Renzi disponibile ad andare su Report

> https://www.girodivite.it/Liberta-di-stampa-va-cercando-ch-e.html

** Quisquilie&Pinzellacchere n. 146 - Pillole di politicando ** , di Franco Novembrini - 12 maggio 2021

Grande innovazione questa settimana: ho invertito l’ordine del titolo, invece di "Politicando in pillole’’ ho inaugurato "Pillole di politicando’’. Lo so che molti di voi criticheranno che non cambia niente nella sostanza e do loro ragione, ma vivendo in Italia mi adeguo all’andazzo degli annunci che non significano niente e che lasciano tutto come era prima o anche peggio. Cominciamo con due notizie che sono scomparse dai radar di buona parte della stampa italiana:

ALEKSEY NAVALNY - Il (...)

> https://www.girodivite.it/Quisquilie-Pinzellacchere-n-146.html

** Schizzi&Ghiribizzi n. 116 - Cronache da VLS1929. Bagolari e bigolari ** , di Franco Novembrini - 12 maggio 2021

Chiariamo subito, il neologismo "bigolari’’ non attiene al termine volgare di "bigolo’’ in uso in Lombardia, ma va inteso come un filo di pasta secco come si intende nel Veneto. Dunque si legge in ogni dove che nel nostro comune sono stati piantati 50 nuovi alberi e che i bagolari espiantati da piazza Power Run, già piazza Europa, godono di ottima salute. Tutto bello, buono e che fa una certa impressione. Ma come in tutte le belle iniziative c’è un però. Sarete stufi di sentirmi dire che in un (...)

> https://www.girodivite.it/Schizzi-Ghiribizzi-n-116-Cronache.html

** La toppa di Firenze ** , di Redazione - 11 maggio 2021

I 135 milioni di euro per realizzare un people mover dalla futura stazione dei Macelli a Santa Maria Novella e una fermata “Circondaria”

> https://www.girodivite.it/La-toppa-di-Firenze.html

** La transformation neoliberale des groupes islamistes ** , di Emanuele G. - 10 maggio 2021

L’islam politique se nourrit de son environnement politique, social et économique. Avec la chute du mur de Berlin en 1989 et le déclin de l’influence du communisme dans le monde arabe, les islamistes se sont peu à peu ralliés et convertis aux valeurs de l’économie néolibérale.

Entretien avec Samir Amghar

> https://www.girodivite.it/La-transformation-neoliberiste-des.html

** Ur-Faschismus ** , di Alberto Giovanni Biuso - 9 maggio 2021

Dove abita, oggi, il «fascismo eterno»

> https://www.girodivite.it/Ur-Faschismus.html

** Afghanistan, bomba alla scuola ** , di Redazione - 8 maggio 2021

EMERGENCY: Ricevuti già 26 feriti e un morto

> https://www.girodivite.it/Afghanistan-bomba-alla-scuola.html

** Arridatemi Razza ** , di Luigi Boggio - 8 maggio 2021

Arridatemi Razza perché senza di Lui non riesco a governare. Con questa invocazione il presidente Musumeci si è rivolto alla maggioranza che lo sostiene.

> https://www.girodivite.it/Arridatemi-Razza.html

** Chi non cerca non trova ** , di Luigi Boggio - 8 maggio 2021

L’ASP di Siracusa non trova uno spazio per fare l’hub vaccinale a Lentini

> https://www.girodivite.it/Chi-non-cerca-non-trova.html

** La Tv fra Fedez e Report ** , di Adriano Todaro - 7 maggio 2021

In Rai ci sarà sempre censura fin quando i partiti l’occuperanno – Report ha fatto il proprio dovere: quello d’informare – Una domanda: ma che ci stanno a fare M5S, Pd e Leu in questo governo?

> https://www.girodivite.it/La-Tv-fra-Fedez-e-Report.html

** Nell’era del cinghiale bianco ** , di Sergej - 6 maggio 2021

“La buona notizia è che non abbiamo intenzione di essere l’ombra di noi stessi, né di lasciare nel DNA dei nostri successori la codardia incastonata nelle sue catene. Preferiamo la ribellione alla resa; i banchi di scuola alle sbarre; la voce ferma al silenzio complice; il diluvio alla nebbia. Preferiamo essere vivi, preferiamo essere un fiume piuttosto che uno stagno” (Gloria Arias Neto)

È come noi “sentiamo il mondo” che siamo in grado di vivere in un determinato modo (“secondo il mondo”) o in (...)

> https://www.girodivite.it/Nell-era-del-cinghiale-bianco.html

** OXFAM/EMERGENCY: Vaccini Covid, decisione Usa decisiva ** , di Redazione - 6 maggio 2021

Dopo la storica decisione assunta ieri dall’amministrazione Biden, a seguito di un anno di pressione da parte della società civile di tutto il mondo, l’appello urgente al Governo Draghi e alla Presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen, per un’azione immediata nella stessa direzione.

> https://www.girodivite.it/OXFAM-EMERGENCY-Vaccini-Covid.html

** Il discorso di Ursula von der Leyen sul Rinascimento europeo ** , di Redazione - 6 maggio 2021

Pubblichiamo il discorrso integrale pronunciato dalla presidente della Commissione europea in occasione del decimo anniversario della conferenza sullo stato dell’Unione di Firenze.

> https://www.girodivite.it/Il-discorso-di-Ursula-von-der.html

** Teatro alla Scala: tutti assolti gli imputati del processo per le morti da amianto ** , di Redazione - 6 maggio 2021

Il 30 aprile 2021 si è concluso il processo per le morti di amianto al Teatro alla Scala di Milano con l’assoluzione degli imputati. I 10 morti accertati (ma probabilmente sono di più) non hanno avuto giustizia.

Un articolo di Michele Michelino, ex operaio Pirelli e Breda a Sesto San Giovanni, ora Presidente del Comitato per la Difesa della Salute nei Luoghi di Lavoro e nel Territorio, è stato pubblicato su Effimera.

Proteste in aula dopo la lettura della sentenza “perché il fatto non (...)

> https://www.girodivite.it/Teatro-alla-Scala-tutti-assolti.html

** Scuola, giovedì 6 maggio sciopero nazionale ** , di Redazione Lavoro

6 maggio 2021

Per risolvere i problemi veri. Manifestazioni a Roma, Torino, Milano, Bologna, Firenze, Livorno, Catania e Cagliari

> https://www.girodivite.it/Scuola-giovedi-6-maggio-sciopero.html