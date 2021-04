n. 922 - "L’aceddu si canusci a li pinni, e l’omu a lu parlari" (14 aprile 2021)

Il numero 922 di Girodivite del 14 aprile 2021: "L’aceddu si canusci a li pinni, e l’omu a lu parlari" (L’uccello si riconosce dalle penne, l’uomo dalla parola).

In questo numero:

** Umberto Mormile, un omicidio con il nullaosta dei servizi segreti ** , di francoplat - 14 aprile 2021

Senza ragioni apparenti, trentuno anni fa, l’11 aprile 1990, due uomini gli spararono mentre si stava recando al lavoro in macchina.

> https://www.girodivite.it/Umberto-Mormile-un-omicidio-con-il.html

** ArcelorMittal, sciopero a oltranza ** , di Redazione Lavoro - 14 aprile 2021

Presidio permanente da mercoledì 14 aprile organizzato dalla Usb

> https://www.girodivite.it/ArcelorMittal-sciopero-a-oltranza.html

** Nasce “Spendiamoli Insieme”, per la democrazia partecipata ** , di ActionAid - 14 aprile 2021

Insieme al Laboratorio di monitoraggio civico Libellula per un buon uso dei fondi in Sicilia.

> https://www.girodivite.it/Nasce-Spendiamoli-Insieme-per-la.html

** Kalaallit Nunaat e terre rare: l’oro del XXI secolo ** , di Redazione - 14 aprile 2021

Gli Inuit e il Partito verde lottano contro le estrazioni mineranee in Groenlandia. Un articolo di Renato G. Napoli

> https://www.girodivite.it/Kalaallit-Nunaat-e-terre-rare-l.html

** La mia gente resiste ** , di Redazione - 14 aprile 2021

La mia gente resiste, nella dimensione collettiva, nella festa, nel lutto atroce imposto da un potere assoluto, nella musica corale, la mia gente resiste. Un articolo di Paolo D’Aprile, da Saõ Paulo (Brasile)

> https://www.girodivite.it/La-mia-gente-resiste.html

** La "Buona Scuola" ** , di Lucio Garofalo - 14 aprile 2021

L’ultima riforma virtuosa nel mondo della scuola italiana, risale al 1990 ed è stata la legge n. 148, che entrò in vigore il 30 giugno 1990.

> https://www.girodivite.it/La-Buona-Scuola,31200.html

** Il sonno della ragione genera mostri ** , di Martina Famulari - 14 aprile 2021

“Il sonno della ragione genera mostri” è il titolo di una celeberrima incisione di Goya, classificata col n° 43 ed eseguita come frontespizio della serie dei “Capricci” che è una raccolta di ottanta incisioni elaborati dall’artista spagnolo negli ultimi anni del Settecento.

> https://www.girodivite.it/Il-sonno-della-ragione-genera.html

** Catturare (forse) la realtà ** , di Evaristo Lodi - 14 aprile 2021

IL FORSE : Cronache dalla pandemia in corso, tra scienza ed etica della responsabilità / Valerio Calzolaio ; prefazione di Pietro Greco. - Senigallia : Ventura Edizioni, 2020. - 208 p. - ISBN 9788831361835.

> https://www.girodivite.it/Catturare-forse-la-realta.html

** Direttori di sé stessi, ma ben retribuiti ** , di Adriano Todaro - 14 aprile 2021

Dall’assoluzione di Maniaci alle intercettazioni. Passando per Santoro

> https://www.girodivite.it/Direttori-di-se-stessi-ma-ben.html

** Fatemi le domande e ditelo voi ** , di Deborah A. Simoncini - 14 aprile 2021

Non preoccuparti Teo ti lascio in sospeso un DomBario … l’elisir amaro di lunga vita….. “at salut … e che cagnara sbagliando s’impara.”

> https://www.girodivite.it/Fatemi-le-domande-e-ditelo-voi.html

** Schizzi&Ghiribizzi n. 112 - Cronache da VLS1929 e dintorni ** , di Franco Novembrini - 14 aprile 2021

Vivere a VLS1929 è bello e chi lo nega lo fa per partito preso. Un esempio lo offre il giornale on line di riferimento della Giunta il Punto che nell’ultimo numero fra gli articoli in grande rilievo ha messo la fioritura dei due bagolari, alberi chiamati anche spaccasassi o dei rosari, che hanno dovuto subire uno sfratto a causa dei lavori dell’ormai famosa e costosa piazza Europa. Ovviamente sono contento che le piante sopravvivano anche perché sono di sana e robusta costituzione come si (...)

> https://www.girodivite.it/Schizzi-Ghiribizzi-n-112-Cronache.html

** Quisquilie&Pinzellacchere n. 142 - Politicando in pillole (5) ** , di Franco Novembrini - 14 aprile 2021

Cominciamo con un brutta notizia ed un cattivo commento.

> https://www.girodivite.it/Quisquilie-Pinzellacchere-n-142.html

** Presidio in solidarietà a Dana, Fabiola, a tutt* i/le detenut* e a tutt* le vittime della repressione ** , di Piero Buscemi - 13 aprile 2021

“Aparicion con vida !“ gridavano negli anni bui della dittatura argentina le Madri di Plaza de Mayo per chiedere la restituzione dei loro figli scomparsi.

> https://www.girodivite.it/Presidio-in-solidarieta-a-Dana.html

** L’esercito ucraino circondato dai russi ** , di Redazione - 12 aprile 2021

Biden è riuscito a compiere il miracolo di portare l’Ucraina sull’orlo della distruzione: stimolando il regime di Kiev a cercare la riconquista della Crimea e del Donbass, invece di frenarlo, spingendolo a dichiarare di fatto la guerra alla Russia adesso ha messo nei guai ciò che resta dell’Ucraina e sta portando il mondo sull’orlo di un conflitto generalizzato: i 105 mila uomini delle forse ucraine sono infatti presi in una morsa a occidente dalla truppe di Mosca attestate a 13 chilometri dal (...)

> https://www.girodivite.it/L-esercito-ucraino-circondato-dai.html

** Entretien avec Alain de Benoist: OTAN, assimilation et Syrie ** , di Emanuele G. - 12 aprile 2021

Deuxieme entretien avec Alain de Benoist sur quelque des plus importants faits de la politique nationale et internationale

> https://www.girodivite.it/Entretien-avec-Alain-de-Benoist.html

** UKRAINE: Does Russia aim for a large-scale war? ** , di Emanuele G. - 12 aprile 2021

International audience outreach 09.04.2021, 20:40

Courtesy of Ukraine Crisis Media Center [link of the website: https://uacrisis.org/]

> https://www.girodivite.it/UKRAINE-Does-Russia-aim-for-a.html

** Rugby: morto Massimo Cuttitta ** , di Redazione - 11 aprile 2021

Massimo Cuttitta è morto a causa del Covid-19, aveva 54 anni e 70 presenze in Nazionale. La Federazione Italiana Rugby (FIR) ha fatto sapere che, a causa di complicazioni legate al Corononavirus, l’ex pilone sinistro azzurro è morto all’ospedale di Albano Laziale (Roma). Nella nota si evidenzia "lo sgomento" di tutta la Federazione e dell’intero movimento rugbistico nazionale per la morte di "Maus". Era nato a Latina ma si era trasferito, al seguito dei genitori Nunzia e Carlo, originari di (...)

> https://www.girodivite.it/Rugby-morto-Massimo-Cuttitta.html

** La lezione del 2020 spunti per il futuro: Dal 16 al 18 aprile sarà il “webinair della sinistra” con più di cento ospiti ** , di Redazione

11 aprile 2021

La lezione del 2020 ”spunti per il futuro”

Dal 16 al 18 aprile 2021 è il “webinair della sinistra” con più di cento ospiti coinvolti in ventidue confronti on line su Facebook e Youtube.

“Niente sarà come prima”. Questo ci ripetono da un anno. Ma sarà vero? E come sta cambiando?

Su questo si interrogheranno, dal 16 al 18 aprile più di cento ospiti coinvolti in 22 confronti on line, trasmessi su Facebook e Youtube. Un appuntamento unico ed inedito, “un quasi festival”.

**

Gli eventi saranno trasmessi (...)

> https://www.girodivite.it/La-lezione-del-2020-spunti-per-il.html

** Chiarezza sulla monnezza ** , di Luigi Boggio - 11 aprile 2021

Il Piano c’è o non c’è? A che punto è? Si vuole allargare Grotte San Giorgio e quanto? A che punto stanno con le decisioni sui termovalorizzatori?

> https://www.girodivite.it/Chiarezza-sulla-monnezza.html

** A Lentini sparisce la foto di Falcone e Borsellino ** , di Luigi Boggio - 11 aprile 2021

Era appesa all’albero di Villa Gorgia, dove ogni anno si commemora il 25 aprile e la lotta contro le mafie.

> https://www.girodivite.it/A-Lentini-spariscono-le-foto-di.html

** La semplicità di Hana Hegerová ** , di Sergej - 10 aprile 2021

È morta il 23 marzo 2021 una delle più grandi cantanti europee, la cecoslovacca (e slovacca) Hana Hegerová

> https://www.girodivite.it/La-semplicita-di-Hana-Hegerova.html

** Orge ** , di Alberto Giovanni Biuso - 10 aprile 2021

Carlo Galli: un’analisi biopolitica

> https://www.girodivite.it/Orge.html

** Ucciso il giornalista greco Giorgos Karaivaz ** , di Emanuele G. - 10 aprile 2021

Ancora un giornalista "scomodo" ucciso

> https://www.girodivite.it/Ucciso-il-giornalista-greco.html

** La morte del principe Filippo ** , di Redazione - 10 aprile 2021

Girodivite annuncia con dolore ai propri lettori la morte del principe Filippo di Edimburgo

> https://www.girodivite.it/La-morte-del-principe-Filippo.html

** Catania, 10 aprile 2021: Questo non è un racconto, di Leonardo Sciascia - 11 aprile: Sebastiano Addamo ** , di Redazione - 9 aprile 2021

Diretta facebook:

Il 10 aprile 2021, sabato, ore 17, presentazione di "Questo non è un racconto" di Leonardo Sciascia, edito da Adelphi: a cura di Maria Lombardo, con la partecipazione di Federico Catalano e Paolo Squillacioti.

L’11 aprile 2021, domenica, ore 17: Addamo /Sciascia, un ricetta di famiglia, con Cetti Addamo e Grazia Cavallaro Addamo.

Una iniziativa della Fondazione Lamberto Puggelli, con il patrocinio del Comune di (...)

> https://www.girodivite.it/Catania-10-aprile-2021-Questo-non.html

** Il Comitato Unitario Sanità pubblica di Lentini chiede un Piano di risanamento ** , di Redazione - 9 aprile 2021

Dichiarazione di Paolo Censabella a nome del Comitato Unitario Sanità pubblica zona Lentini

> https://www.girodivite.it/Il-Comitato-Unitario-Sanita.html

** Lotteria degli scontrini ** , di Redazione - 9 aprile 2021

Anche in Italia, come nei Paesi europei ad alta evasione fiscale, il tentativo di invogliare le persone a usare pagamenti "tracciabili"

> https://www.girodivite.it/Lotteria-degli-scontrini.html

** Addio a Michele Pasinato ** , di Redazione - 8 aprile 2021

E’ morto all’età di 51 anni, Michele Pasinato, una delle stelle della Nazionale di pallavolo di Julio Velasco ribattezzata ’squadra del secolo’. Nel 1998 contribuì alla conquista dell’oro degli Azzurri ai Campionati mondiali di Tokyo. Pasinato, veneto di Cittadella che ricopriva il ruolo di opposto, deceduto a seguito di una grave malattia, ha indossato 256 volte la maglia azzurra vincendo anche la medaglia d’oro agli Europei del 1993 a Turku e a quelli del 1995 ad Atene. Sei le World League (...)

> https://www.girodivite.it/Addio-a-Michele-Pasinato.html

** Un ricordo di Cirino Speranza ** , di Ferdinando Leonzio - 8 aprile 2021

Ormai solo le persone piú anziane si ricordano di quel bracciante battista dallo sguardo magnetico, un modello di coerenza, di forza di carattere...

> https://www.girodivite.it/Un-ricordo-di-Cirino-Speranza.html