n. 921 - "Cu voli beni, ’n senti fetu d’agghia" (7 aprile 2021)

Il numero 921 di Girodivite del 7 aprile 2021: "Cu voli beni, ’n senti fetu d’agghia" (Chi vuole bene, non sente l’odore dell’aglio).

In questo numero:

** Alitalia, centinaia di lavoratori in piazza a Fiumicino e Milano ** , di Redazione Lavoro - 7 aprile 2021

“Non molleremo mai!”. Nuova mobilitazione giovedì 8

** Vaccini: click day il 7 aprile con artisti d’eccezione per “liberare” i brevetti da BigPharma con un milione di firme: “O i brevetti o la vita” per la Giornata Mondiale della Salute ** , di Redazione - 7 aprile 2021

Decine di artisti e personalità, 31 ad oggi, fra i più amati e popolari dello spettacolo e della cultura, per il 7 aprile, Giornata Mondiale della Salute, in diretta Facebook dalle 18 alle 19,30: un click per “liberare” i brevetti dei vaccini da BigPharma con un milione di firme, una necessità urgente e indilazionabile.

** Sempre meno giustizia per la strage di Viareggio ** , di Redazione Lavoro - 7 aprile 2021

USB al fianco degli RLS colpiti dalla richiesta del Gruppo FSI di 80.000 euro per spese legali

** #datibeneComune, 50.000 buone ragioni per liberarli ** , di ActionAid

7 aprile 2021

Giovedì 8 aprile alle 17:00 sul nostro canale Youtube.

** Giornali “irosi” anche nel 1904 ** , di Adriano Todaro - 7 aprile 2021

Contro i vaccini, perché il cittadino ha il diritto di contagiarsi a piacere

** "La giostra delle possibilità" di Giuliana Degl’Innocenti ** , di Angela Allegria - 7 aprile 2021

** Schizzi&Ghiribizzi n. 101 - Cronache di VLS1929. La politica è sporca? Laviamola! ** , di Franco Novembrini - 7 aprile 2021

Un manifestino sponsorizzato dal nostro Comune preannunziava 7 lezioni per giovani sulla politica sporca e come contribuire a "lavarla’’. Il titolo non è piaciute al Sindaco e non avendo sentito voci di dissenso, anzi, si deve ritenere che anche il resto della Giunta oltreché l’opposizione di destra sia d’accordo con lui lo ha cambiato La storia del manifestino: l’assessorato alla Cultura del nostro Comune sponsorizza 7 incontri on line da svolgere nel periodo che va dall’8 aprile al 20 (...)

** Quisquilie&Pinzellacchere n. 141 - Politicando in pillole (4) ** , di Franco Novembrini - 7 aprile 2021

Dopo una assemblea congiunta con deputati e senatori del M5S Giuseppe Conte ha deciso di accettare la proposta di dirigere il Movimento e lo ha fatto dettando i confini politici del suo impegno. La notizia ha provocato grande soddisfazione nei "cittadini’’ che votavano e ancora votano 5stelle e molti commentatori hanno detto la loro: Barbara Spinelli parla di rigenerazione ma mette in evidenza che la risposta del PD è un poco deludente; Peter Gomez rileva che il discorso di Conte è stato (...)

** BULGARIA: Election Surprises End Bulgaria’s Political Stability ** , di Emanuele G. - 6 aprile 2021

Tom Junes * Florence * BIRN * April 6, 202111:03

Courtesy of Balkan Insight [link of the website: https://balkaninsight.com]

** KOSOVO: Vjosa Osmani nuova presidente, un’elezione che sa di futuro ** , di Emanuele G. - 6 aprile 2021

* Pietro Aleotti * 1 giorno ago

Courtesy of East Journal [link of the website: https://www.eastjournal.net]

** Notarelle sulla contemporaneità ** , di Emanuele G. - 5 aprile 2021

Alcune considerazioni sull’attuale situazione del mondo

** Non si affronta il problema dei rifiuti senza un Piano ** , di Luigi Boggio - 3 aprile 2021

La chiusura della discarica di Grotte San Giorgio allarma i Sindaci, ma non il Governo regionale...

** USB esulta per la sentenza della Corte Costituzionale sull’articolo 18 ** , di Redazione Lavoro - 3 aprile 2021

“Disarmonico”, “lesivo del principio di eguaglianza”, “irragionevolezza del criterio”. La Corte Costituzionale non ha usato mezzi termini dichiarando incostituzionale la modifica operata dalla legge Fornero sull’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori.

L’Unione Sindacale di Base esulta perché le motivazioni della Consulta, che nella sentenza n.59 depositata oggi fa riferimento all’articolo 3 della Costituzione, sono le stesse che hanno guidato le lotte di USB contro la legge Fornero e l’attacco (...)

** Draghi salverà la vaccinazione di massa dalla banalità perniciosa della politica? ** , di Gaetano Sgalambro - 3 aprile 2021

.... Naturalmente la fase più lunga di tutto il processo è stata la raccolta dei dati anamnestici allo sportello d’accettazione. E tempi così lunghi non sono compatibili con una vaccinazione di massa in tempi cortissimi, come si sostiene di volere fare.

** Matteo d’Arabia ** , di Deborah A. Simoncini - 2 aprile 2021

Il mio viaggio in Arabia Saudita è stato educativo e utile dal punto di vista ideologico, ma soprattutto proficuo economicamente. Ho trovato persino il tempo...

** E mò ora dove la mettiamo? ** , di Luigi Boggio - 1 aprile 2021

Ho ascoltato il grido d’allarme del sindaco di Carlentini che non sa dove dovrà andare a sversare la munnizza a causa dell’esaurimento della discarica di Grotte San Giorgio.

** Una petizione chiede le dimissioni anche di Musumeci ** , di Redazione - 1 aprile 2021

È online una petizione che chiede le dimissioni di Musumeci

Firma su Change.org

La sanità siciliana di nuovo nel caos

Da un’indagine della procura di Trapani emergono delle responsabilità oggettive della politica siciliana regionale sulla falsificazione e la manipolazione dei dati relativi ai malati e ai morti di covid19 nell’ultimo semestre.

Tale manipolazione di dati sarebbe servita alla Sicilia per non essere posta in zona rossa, ovvero la più restrittiva tra le zone stabilite dal governo (...)

** Post/teca Marzo 2021 ** , di Sergej - 1 aprile 2021

Il numero 03.2021 di Post/teca, l’antologia più psichidelica del web italiano!

