n. 909 - "O di lignu o di nuci, ogni casa havi a so’ cruci" (13 Gennaio 2021)

Il numero 909 di Girodivite del 13 gennaio 2021: "O di lignu o di nuci, ogni casa havi a so’ cruci" (O di legno o di noce, ogni casa ha la sua croce).

In questo numero:

** Sanità Lombardia, il ’nuovo’ che avanzava ** , di Redazione Lavoro - 13 gennaio 2021

Come un esonero di un allenatore e la ricerca nel passato della guida giusta. Occorrerebbe cambiare le regole del gioco, prima ancora dei suoi protagonisti

> https://www.girodivite.it/Sanita-Lombardia-il-nuovo-che.html

** EMERGENCY: arriva a Catanzaro la distribuzione di cibo e beni di prima necessità ** , di Redazione - 13 gennaio 2021

Nella città calabrese i primi 260 pacchi alimentari per 130 famiglie. 52.596 pacchi alimentari, qiasi 2.300 famiglie coinvolte, 920 volontari. Ecco i numeri del progetto “NESSUNO ESCLUSO” contro le nuove povertà

> https://www.girodivite.it/EMERGENCY-arriva-a-Catanzaro-la.html

** Rivoluzioni di parole ** , di Piero Buscemi - 13 gennaio 2021

Taglienti, scomode, vere. Sono le parole. Se si aggiunge anche la musica, diventano armi di distruzione di... babbuassa

> https://www.girodivite.it/Rivoluzioni-di-parole.html

** Cronache giornalistiche da basso impero (6) ** , di Adriano Todaro - 13 gennaio 2021

La stampa libera prona al signor 2% - No all’estradizione di Assange e 27 anni di carcere al giornalista Can Dundar – Aumentano gli abbonamenti online al Washington Post – Casa Bianca: A morte i giornalisti – Saviano e Balassone abbandonano – Il record di Report

> https://www.girodivite.it/Cronache-giornalistiche-da-basso,30846.html

** All’improvviso Azzolina e il Ministero dell’Istruzione si accorgono che la DaD è una schifezza ** , di Redazione Lavoro - 13 gennaio 2021

Dobbiamo aspettare un altro anno perché la politica prenda atto che per andare a scuola in sicurezza servono tamponi, screening, spazi, trasporti, assunzioni di massa e fine dei blocchi dei trasferimenti?

> https://www.girodivite.it/All-improvviso-Azzolina-e-il.html

** L’assalto al Campidoglio e i rischi per la democrazia ** , di ActionAid - 13 gennaio 2021

Il commento di ActionAid USA sui fatti di Washington del 6 gennaio.

> https://www.girodivite.it/L-assalto-al-Campidoglio-e-i.html

** La storia tra costruzione e decostruzione ** , di Redazione - 13 gennaio 2021

Chiavi e modelli interpretativi per capire il mondo. In margine al manifesto La storia cambi passo di Carlo Ruta, un intervento di Pamela Kyle Crossley.

> https://www.girodivite.it/La-storia-tra-costruzione-e.html

** A ottant’anni se non muori t’ammazzano, di Ferdinando Camon ** , di Maurizio Piccirillo - 13 gennaio 2021

Titolo: A ottant’anni se non muori t’ammazzano

Autore: Ferdinando Camon

Genere: Narrativa contemporanea

Casa Editrice: il Narratore audiolibri

Letto da: Moro Silo

Durata: 02h 01’ (Versione integrale)

Prezzo: 7,49 €

Codice ISBN 978-88-681-64-003

> https://www.girodivite.it/A-ottant-anni-se-non-muori-t.html

** Quisquilie&Pinzellacchere n. 130 - Sogni, bisogni e incubi ** , di Franco Novembrini - 13 gennaio 2021

Mi accorgo che sto usando ed abusando di vecchie ma non dimenticate canzoni popolari che molti di voi di una età meno antica non conoscono. Portate pazienza, succederà anche a voi quando con l’età avrete bisogno di ricordare i tempi che furono che però non considero, come molti miei coetanei (mancano pochi mesi ad 82) fanno, migliori, anzi.

LA PARTENZA - La partenza è il titolo del motivetto che che mi ossessiona da circa un mese: ... / Racconterò del viaggio mio passato/ che doloroso fu stato (...)

> https://www.girodivite.it/Quisquilie-Pinzellacchere-n-130.html

** Schizzi&Ghiribizzi n. 100 - Cronache da VLS1929 ed altro ** , di Franco Novembrini - 13 gennaio 2021

Mi apprestavo a scrivere finalmente di cose più frivole come quella del "dimissionario’’ a sua insaputa Gallera o della "Dimissioneide’’ per finta del gruppo 2 e rotti %, quando un giovane giornalista di un settimanale locale molto seguito ha fatto uno scoop nel quale rivela che un ipermercato caro a Berlusconi ed a Craxi, intendiamoci niente di politico, ma di commerciale in quanto pare che le due famiglie abbiano interessi assolutamente legali nella società di gestione. Ora l’ipermercato (...)

> https://www.girodivite.it/Schizzi-Ghiribizzi-n-100-Cronache.html

** Ospedale di Lentini - gestione fallimentare in piena pandemia ** , di Giuseppe Castiglia - 12 gennaio 2021

In un momento drammatico, come quello che stiamo vivendo , siamo costretti a subire anche le conseguenze di una fallimentare gestione del settore sanitario lentinese.

> https://www.girodivite.it/Ospedale-di-Lentini-gestito-in.html

** KAZAKHSTAN: Lack of real competition and limitations to fundamental freedoms left voters without genuine choice in Kazakhstan’s parliamentary elections, international observers say ** , di Emanuele G.

11 gennaio 2021

NUR-SULTAN - 11 January 2021

Courtesy of OCSE [link of the website: https://www.osce.org]

> https://www.girodivite.it/KAZAKHSTAN-Lack-of-real.html

** KYRGYZSTAN: Japarov wins presidential election ** , di Emanuele G. - 11 gennaio 2021

Monday, 11 January 2021 04:57 - Written by TCA

Courtesy of The Times of Central Asia [ [link of the website: https://www.timesca.com]

> https://www.girodivite.it/KYRGYZSTAN-Japarov-wins.html

** Linguaggio, potere, epidemia ** , di Alberto Giovanni Biuso - 11 gennaio 2021

Sull’attuale situazione politico-sanitaria

> https://www.girodivite.it/Linguaggi-potere-epidemia.html

** Verità e giustizia per Abdallah Said ** , di Redazione - 11 gennaio 2021

Abdallah Said, migrante minore di origine somala affetto da tubercolosi, è morto all’ospedale

Cannizzaro di Catania per encefalite il 14 settembre 2020, dopo aver trascorso diversi giorni sulla nave quarantena GNV Azzurra, in rada al porto di Augusta.

Il confinamento sulla nave, giustificato dalle misure per il contenimento della pandemia da Covid-19, si è svolto in condizioni di mancanza di assistenza sanitaria e di tutela del diritto alla salute e alla vita, nonché alla protezione in quanto (...)

> https://www.girodivite.it/Verita-e-giustizia-per-Abdallah.html

** KAZAKHSTAN: Pieno appoggio alla dissidente kazara Rakilja Beknazarova ** , di Emanuele G. - 10 gennaio 2021

Video di Repubblica

> https://www.girodivite.it/KAZAKHSTAN-Pieno-appoggio-alla.html

** Secolo Donna 2020 l’almanacco Macabor quest’anno dedicato a Maria Grazia Calandrone ** , di Mariapia L. Crisafulli - 10 gennaio 2021

Prosegue il consueto appuntamento annuale con “Secolo Donna”, l’almanacco di poesia italiana della Macabor dedicato alla scrittura poetica al femminile. Come sempre a cura dal direttore editoriale Bonifacio Vincenzi, e con i contributi di critici, poeti, docenti universitari e giornalisti.

La parte monografica di questa quarta edizione è dedicata all’opera di Maria Grazia Calandrone, pluripremiata poetessa romana “capace di selezionare il reale e di essere, quindi, testimone (...)

> https://www.girodivite.it/Secolo-Donna-2020-l-almanacco.html

** Strage di Viareggio ** , di Redazione Lavoro - 10 gennaio 2021

USB: nessuna prescrizione per Moretti, ora fare giustizia. Martedì 12 presidio in piazza Indipendenza a Roma

> https://www.girodivite.it/Strage-di-Viareggio.html

** Eraclito (Panta Rhei) smentito dai partiti italiani ** , di Gaetano Sgalambro - 10 gennaio 2021

La politica si trova in una crisi strutturale e gestionale profonda, globale e, quel che è peggio, cronica! Essa ha compromesso l’efficienza, la moralità e l’autorevolezza delle istituzioni vitali dello stato, con pesanti ricadute sul paese quasi impossibili da rimuovere...

> https://www.girodivite.it/Eraclito-smentito-dai-partiti.html

** MONTENEGRO: Interview - Chief Rabbi: Montenegro is Thankfully Freedom >From anti-Semitism ** , di Emanuele G. - 10 gennaio 2021

Samir Kajosevic Podgorica BIRN January 8, 2021 06:07

Hostility to Jews has never been a state ideology in Montenegro, and so has never taken root among citizens, Luciano Mose Prelevic tells BIRN.

Courtesy of BalkanInsight [link to the website: gttps://balkaninsight.com]

> https://www.girodivite.it/MONTENEGRO-Interview-Chief-Rabbi.html

** Addio al cabarettista Mario Santonastaso ** , di Redazione - 9 gennaio 2021

E’ morto a Bologna a 83 anni Mario Santonastaso, attore e musicista che con il fratello Pippo ha dato vita a una coppia di comici e cabarettisti molto noti in tv soprattutto negli anni ’70 e ’80. Mario era chitarrista e ’spalla’ negli sketch che sfruttavano la comicità fisica e mimica di Pippo. L’esordio televisivo ed il successo arrivarono nel 1970 nel programma televisivo di Marcello Marchesi ’Ti piace la mia faccia?’, cui seguirono ’Per un gradino in più e ’Chi è di scena?’, sino a giungere (...)

> https://www.girodivite.it/Addio-al-cabarettista-Mario.html

** Matteo Renzi centra o non c’entra? ** , di Massimo Stefano Russo - 9 gennaio 2021

Matteo Renzi, come un pallido spettro, senza più sapere quello che va di volta in volta dicendo, si aggira dentro una società divisa e smarrita.

> https://www.girodivite.it/Matteo-Renzi-centra-o-non-c-entra.html

** La musica post-covid sarà terapeutica ** , di Silvia Zambrini - 9 gennaio 2021

Intervista a Carlo Balzaretti, pianista, compositore, attualmente direttore del Conservatorio G. Puccini di Gallarate.

> https://www.girodivite.it/La-musica-post-covid-sara.html

** E’ utopia tutto quello che non si vuol fare ** , di Gaetano Sgalambro - 8 gennaio 2021

... Oggi siamo ancora molto lontani da quel punto di comune costruzione politica del futuro, come mostra la vicenda politica del Recovery Fund.

> https://www.girodivite.it/E-utopia-tutto-quello-che-non-si.html

** È morto il giornalista Giuseppe Turani ** , di Redazione - 8 gennaio 2021

Fonte: il Fatto Quotidiano

È morto all’età di 79 anni, nella notte fra il 6 e il 7 gennaio, il giornalista Giuseppe Turani. Era ricoverato all’ospedale Stradella di Pavia, a causa di una complicazione post operatoria. Ne danno notizia i familiari, facendo sapere che il funerale si svolgerà in forma privata. Pioniere del giornalismo economico italiano, Turani era nato a Voghera nel 1941. Si presentò nel 1974 al grande pubblico con il libro “Razza padrona. Storia della borghesia di stato”, scritto (...)

> https://www.girodivite.it/E-morto-il-giornalista-Giuseppe.html

** Illazioni sui lager del padre-padrone ** , di Sergej - 7 gennaio 2021

Un’intera generazione negli anni Settanta si trovò davanti agli effetti eversivi, politici, dell’immissione nei mercati dell’eroina: un’intera generazione fu “uccisa” in questo modo.

> https://www.girodivite.it/Illazioni-sui-lager-del-padre.html