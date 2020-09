n. 894 - "Cu n’ascuta, non regna" (30 settembre 2020)

Girodivite n. 894 - "Cu n’ascuta, non regna" (Chi non ascolta i buoni consigli, non può realizzare nulla)

Il numero 894 di Girodivite del 30 settembre 2020: "Cu n’ascuta, non regna" (Chi non ascolta i buoni consigli, non può realizzare nulla).

In questo numero:

** Scuola: il governo ha scelto, il precariato si risolve con la selezione naturale ** , di Redazione Lavoro - 30 settembre 2020

I test di ammissione ai corsi per il conseguimento della specializzazione sul sostegno sì sono iniziati e si concluderanno nei prossimi giorni: il 29 settembre si svolgeranno quelli per gli insegnanti…

> https://www.girodivite.it/Scuola-il-governo-ha-scelto-il.html

** Quello che è – nuove storie italiane ** , di ActionAid - 30 settembre 2020

Antonio Dikele Distefano sul canale TV laF racconta un Paese multiculturale.

> https://www.girodivite.it/Quello-che-e-nuove-storie-italiane.html

** Dei doveri e dei diritti dei docenti universitari in tempo di epidemia ** , di Redazione - 30 settembre 2020

Iuxta legem. Dei doveri e dei diritti dei docenti universitari in tempo di epidemia. Una guida, in dieci punti, di Alberto Giovanni Biuso e Monica Centanni

> https://www.girodivite.it/Dei-doveri-e-dei-diritti-dei.html

** ArcelorMittal, USB: ancora bocche cucite nell’incontro a Roma ** , di Redazione Lavoro - 30 settembre 2020

Sempre più convinti che la multinazionale vada cacciata. SCIOPERO E PRESIDIO DALLE 7 DI VENERDÌ 2

> https://www.girodivite.it/ArcelorMittal-USB-ancora-bocche.html

** Sistema bancario e BCE al centro della ricostruzione economica del Paese, oltre il Recovery Fund ** , di Achille Gattuccio - 30 settembre 2020

L’intervento della BCE potrebbe servire innanzitutto a sostenere l’occupazione ed il lavoro, attraverso adeguate modalità giuridiche ed economiche...

> https://www.girodivite.it/Sistema-bancario-e-BCE-al-centro.html

** Via Poma e il rasoio di Occam ** , di Stefania Tiezzi - 30 settembre 2020

Il trentennale della morte di Simonetta Cesaroni sia l’occasione per riaprire le indagini e dare un volto e un nome al suo assassino.

> https://www.girodivite.it/Via-Poma-e-il-rasoio-di-Occam.html

** Sollevare la storia con una leva (in legno) ** , di Sergej - 30 settembre 2020

La lunga età del legno : I paradossi della materia debole e le rotte delle civiltà / Carlo Ruta. - 1 ed. - Ragusa : Edizioni di storia e studi sociali, 2020. - 139 p., [5] : br. ; 21 cm. - (Mediterraneo e storia ; 29).

ISBN 978-88-99168-44-5.

> https://www.girodivite.it/Sollevare-la-storia-con-una-leva.html

** Remando attorno alla mia stanza ** , di Sergej - 30 settembre 2020

"Quando viaggio nella mia stanza dunque, raramente percorro una linea retta: vado dal tavolo verso un quadro posto in un angolo; da lì mi muovo in senso obliquo per andare alla porta; ma, benché partendo la mia intenzione sia proprio quella di recarmici se lungo il percorso incontro la poltrona, non faccio complimenti, e mi ci accomodo all’istante" (Viaggio intorno alla mia camera, di Xavier de Maistre)

> https://www.girodivite.it/Remando-attorno-alla-mia-stanza.html

** Tutto come (im)previsto. La scatola delle Ex di Henry Kolt ** , di Maurizio Piccirillo - 30 settembre 2020

Titolo: Tutto come (im)previsto. La scatola delle Ex

Autore: Henry Kolt

Genere: Romanzo di formazione

Casa Editrice: Self-publishing

Pagine: 252

Prezzo: 9,90 €

Codice ISBN: 979-12-200-54-263

> https://www.girodivite.it/Tutto-come-im-previsto-La-scatola.html

** "Poesia riflessiva" ** , di Enzo Maddaloni - 30 settembre 2020

Quella di Franco Arminio come Wislawa è "poesia riflessiva", dove realtà e immaginazione possono e spero ancora coesistere al di la dei "canoni letterari" e non solo.

> https://www.girodivite.it/Poesia-riflessiva.html

** La cura dello sguardo ** , di Enzo Maddaloni - 30 settembre 2020

Perché nessun essere umano basta a se stesso. E il poeta non fa eccezione. Guardarsi intorno, dimenticarsi di sè, a volte, non può che fare bene.

> https://www.girodivite.it/La-cura-dello-sguardo.html

** Quisquilie&Pinzellacchere n. 114 - I risparmi veri e quelli dichiarati di Camera e Senato ** , di Franco Novembrini - 30 settembre 2020

Avevo facilmente previsto che nonostante la vittoria del SI’ non avrei gioito perché molti dei miei compagni dell’Anpi hanno deciso di seguire ciecamente l’ordine impartito da molte federazioni e da quella centrale che, con parole inequivoche, anche senza parlare di epurazioni aveva sposato senza discussioni fra gli iscritti, accampando la causa Covid, le tesi del NO. Purtroppo molti costituzionalisti che nel precedente referendum si erano distinti per il coraggio e la competenza per (...)

> https://www.girodivite.it/Quisquilie-Pinzellacchere-n-114-I.html

** Schizzi&Ghiribizzi n. 84 - Una serie di perché e alcune domande ** , di Franco Novembrini - 30 settembre 2020

Debbo parlare ancora del mio comune, Villasanta (MB), ma credo che nel bailamme creato dalla pandemia alcuni problemi riscontrati siano comuni a molti altri piccoli comuni italiani. E’ chiaro o dovrebbe esserlo che le severe e contestatissime decisioni del governo, anche se con molte sbavature, hanno portato l’Italia e gli italiani ad essere un esempio virtuoso in Europa dove la nostra fama non era certamente in auge. Ovviamente non tutto è filato liscio ed alcuni che della lotta contro il (...)

> https://www.girodivite.it/Schizzi-Ghiribizzi-n-84-Una-serie.html

** Il discorso di Carlo Bonomi all’assemblea pubblica di Confindustria ** , di Redazione - 29 settembre 2020

Pubblichiamo la relazione “Il coraggio del futuro” del presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, redatta in occasione dell’assemblea pubblica di Confindustria.

In questi quattro mesi, ci siamo prodigati con ogni energia applicando i dettami che ci vengono dai nostri due precetti fondamentali. L’amore per l’Italia.

Certi, come siamo, che in questa nuova grande crisi si possano e si debbano evitare nuovi errori, traendo lezione da quelli compiuti nel post 2008 e negli anni alle nostre spalle, (...)

> https://www.girodivite.it/Il-discorso-di-Carlo-Bonomi-all.html

** Concorso Fotografico "Un luogo per ZeroBook 2020" (SCADENZA PROROGATA AL 31 OTTOBRE) ** , di Redazione Zerobook - 29 settembre 2020

Aperte le iscrizioni alla seconda edizione del Contest Fotografico organizzato da Girodivite con la collaborazione della Casa Editrice ZeroBook.

> https://www.girodivite.it/Concorso-Fotografico-Un-luogo-per,30080.html

** Addio a John D. Barrow ** , di Redazione - 28 settembre 2020

L’astrofisico, cosmologo e matematico britannico John David Barrow, originale e influente studioso del concetto di infinito, della Teoria del tutto, del destino dell’Universo e della sua origine e dei particolari rapporti numerici che stanno alla base del cosmo e della vita umana, è morto la sera del 26 settembre 2020 nella sua casa di Cambridge all’età di 67 anni per un tumore. L’annuncio della scomparsa via Twitter è stato dato il 27 settembre 2020 dal professore Martin Rees, professore (...)

> https://www.girodivite.it/Addio-a-John-D-Barrow.html

** Benvenuti nel mondo del calcio ** , di Alice Molino - 26 settembre 2020

ASD Città di Taormina troppo forte per la Valdinisi. Un 6-0 tennistico per la seconda giornata di campionato di Promozione, girone C Sicilia

> https://www.girodivite.it/Benvenuti-nel-mondo-del-calcio.html

** La storia cambi passo. Proposta di un manifesto per l’innovazione di una scienza ** , di Carlo Ruta - 25 settembre 2020

Un Manifesto per una nuova conoscenza storica, innovativa e all’altezza dei problemi e dei tempi.

> https://www.girodivite.it/La-storia-cambi-passo-Proposta-di.html

** Pensieri veloci 4 ** , di Luigi Boggio - 25 settembre 2020

Zaia, De Luca, Ceccardi, Emiliano, Referendum, governo Conte.

> https://www.girodivite.it/Pensiero-veloci-4.html

** La storia in «tempi bui». Da Hannah Arendt a Carlo Ruta ** , di Redazione - 25 settembre 2020

Un intervento di rilievo, firmato dallo storico Pino Blasone sull’importanza della conoscenza storica nel mondo contemporaneo, a partire dal progetto di manifesto “La storia cambi passo” lanciato da nei giorni scorsi dallo storico Carlo Ruta.

> https://www.girodivite.it/La-storia-in-tempi-bui-Da-Hannah.html

** Lentini Sr - Consiglio Comunale, mercoledì 30 settembre 2020 ** , di Giuseppe Castiglia - 25 settembre 2020

Riunione del Consiglio Comunale che avrà luogo mercoledì 30 settembre 2020, alle ore 20.00, nei locali della sala consiliare di Via Galliano, per la trattazione del seguente:

> https://www.girodivite.it/Lentini-Sr-Consiglio-Comunale,30394.html

** EMERGENCY su Patto Migrazioni e Asilo UE ** , di Redazione - 25 settembre 2020

EMERGENCY: “DIRITTI DEI MIGRANTI, A ULTIMA DELLE PREOCCUPAZIONI DELL’UE, NESSUNA TRACCIA DI UN PIANO STRUTTURALE”

> https://www.girodivite.it/EMERGENCY-su-Patto-Migrazioni-e.html

** Megara Iblea, 27 settembre 2020: la musica della Grecia antica ** , di Redazione - 25 settembre 2020

Attenzione, causa prevista pioggia l’evento è stato rinviato!

Nell’ambito delle iniziative europee sul patrimonio europeo, il 26-27 settembre 2020, presso il sito archeologico di Megara Iblea l’iniziativa: La musica della Grecia antica.

> https://www.girodivite.it/Megara-Iblea-27-settembre-2020-la.html

** Carlentini: 26 settembre 2020, presentazione libro di Carlo Ruta ** , di Redazione - 25 settembre 2020

Al Parco archeologico di Leontinoi (Carlentini), il 26 settembre 2020 presentazione del nuovo libro di Carlo Ruta "La lunga età del legno".

> https://www.girodivite.it/Carlentini-26-settembre-2020.html

** Sciopero Scuola, adesione superiore alle previsioni ** , di Redazione Lavoro - 24 settembre 2020

USB: assunzioni, stabilizzazioni e investimenti. Venerdì 25 manifestazione al Miur insieme a studenti e lavoratori dei trasporti in sciopero

> https://www.girodivite.it/Sciopero-Scuola-adesione-superiore.html

** SCUOLA. SCIOPERO 25 SETTEMBRE...la scuola che non vorremmo ** , di Redazione - 24 settembre 2020

Anni di tagli, operati al sistema scolastico pubblico dai governi che si sono succeduti (tanto di centro-destra che di centro-“cosiddetta sinistra”), hanno prodotto una scuola classista che non garantisce pari opportunità formative, vergognose condizioni salariali e di lavoro per il personale, migliaia di precari in attesa di stabilizzazione e alla presa con graduatorie GPS errate e quindi a questo punto false, per la prima volta senza possibilità di correzione a causa di un decreto che fa acqua da tutte le parti. Carenza paurosa di personale, edifici cadenti, insicuri o ridotti a cantieri aperti, mancanza di materiale e di strumentazioni.

> https://www.girodivite.it/SCUOLA-SCIOPERO-25-SETTEMBRE.html

** Addio a Juliette Gréco ** , di Redazione - 24 settembre 2020

Francia, si è spenta a 93 anni la cantante Juliette Gréco

> https://www.girodivite.it/Addio-a-Juliette-Greco.html

** Enne, vita di un uomo ai tempi di Covid-19 ** , di Redazione Zerobook

24 settembre 2020

Enne / di Piero Buscemi. - Roma : ZeroBook, 2020. - 144 p. - ebook ISBN 978-88-6711-179-4, book ISBN 978-88-6711-180-0

> https://www.girodivite.it/Enne-vita-di-un-uomo-ai-tempi-di.html