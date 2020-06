n. 885 - "A sicurezza n’ha fa ’a distanza" (3 giugno 2020)

Il numero 885 di Girodivite del 3 giugno 2020: "A sicurezza n’ha fa ’a distanza" (La sicurezza non la fa la distanza).

In questo numero:

** Il Ciclone Amphan colpisce India e Bangladesh ** , di ActionAid - 3 giugno 2020

Sotto minaccia Covid19 il nostro intervento a fianco dei Rohingya e delle comunità.

** Sanità, 1000 nuovi infermieri assunti nel Lazio ** , di Redazione Lavoro - 3 giugno 2020

Primo importante risultato della mobilitazione USB

** Taormina invasa dai... catanesi ** , di Piero Buscemi - 3 giugno 2020

2 giugno celebrativo in Fase 2. Quale migliore località se non la Perla dello Jonio

** Onde: come i pesci nel mar ** , di Sergej - 3 giugno 2020

Le caratteristiche fisiche delle onde (onde del mare, fotoni e luce, suono, ecc_) possono spiegare alcune caratteristiche sociali.

** La retorica celebrativa e le date storiche incomplete ** , di Gaetano Sgalambro - 3 giugno 2020

Questa è solo una metà di quanto occorse nei seggi elettorali di quel 2 (e 3) giugno che oggi ci si appresta a celebrare.

** Quisquilie&Pinzellacchere, Nr. 97. Tutto il mondo è paese... e il paese è tutto il mondo. ** , di Franco Novembrini - 3 giugno 2020

Ci sono due pericoli che si aggirano per il mondo: uno è il Covid-19, per il quale forse troveremo un vaccino o, comunque, un modo di conviverci; il secondo sono le elezioni presidenziali americane di novembre. Le elezioni Usa per me sono assai pericolose in quanto la lotta per il potere a spese di altri si sta dimostrando in tutta la sua tragicità. La presa di coscienza che gli States non sono certo quel faro di democrazia che furono 70 anni fa, non trova molte critiche in Italia, dove una (...)

** Schizzi&Ghiribizzi. Nr. 67. Troppa fretta 1 e 2. Cosa fare e come farla? ** , di Franco Novembrini - 3 giugno 2020

Questa settimana nel giorno che coincide con la delibera governativa del ’’liberi tutti’’ e la pubblicazione di S&G, ho deciso di dividere in due il fatto. La prima parte riguarda il ’’tutti al mare, tutti al mare a mostrar le chiappe chiare....’’ della immensa Gabriella Ferri, in ottemperanza al decreto ministeriale e la seconda, più modestamente alla stessa cosa, ma del mio Comune in Brianza, ove il Covid-19 ha colpito duramente.

Troppa fretta 1 - Il primo provvedimento mi trova (...)

** Post/teca Maggio 2020 ** , di Sergej - 1 giugno 2020

Il numero 05.2020 di Post/teca - la più gloriosa antologia del web italiano

** Due anni fa l’omicidio di Soumaila Sacko ** , di Redazione Lavoro - 31 maggio 2020

Martedì 2 giugno la commemorazione USB a San Calogero

** Il diritto alla salute, senza se e senza ma ** , di Luigi Boggio - 30 maggio 2020

La Corte dei Conti spiega la crisi della sanità per aver privilegiato i grandi ospedali e lasciato indifeso il territorio.

** Windows 10 May 2020 Update disponibile ** , di Giuseppe Castiglia - 29 maggio 2020

Microsoft ha finalmente reso disponibile Windows 10 May 2020 Update, anche noto come Windows 10 versione 2004 o Windows 10 20H1.

** EMERGENCY IN AIUTO DELLE RSA DEL PIEMONTE ** , di Redazione - 29 maggio 2020

EMERGENCY ha avviato un progetto di consulenza sanitaria e logistica in Piemonte in supporto alle RSA locali, già colpite dal contagio da COVID-19. Il progetto realizzato in collaborazione con la Regione Piemonte e Confindustria Piemonte prevede sopralluoghi in alcune RSA pilota per offrire consulenze sulle misure d’igienizzazione e la prevenzione, la gestione del flusso sporco-pulito e le misure di compartimentazione. Passo successivo è la formazione del personale sui protocolli per garantire (...)

** George Floyd è stato assassinato da un ufficiale di polizia di Minneapolis ** , di Redazione - 29 maggio 2020

George Floyd è stato ucciso da un poliziotto che si è inginocchiato sul suo collo, mentre George urlava “Non riesco a respirare”.

** Gassificatore a Lentini, coro di "no" dei deputati regionali e nazionali del Movimento 5 Stelle ** , di Giuseppe Castiglia - 29 maggio 2020

"La salute delle comunità di Lentini e Catania viene prima di tutto". Con queste parole i deputati regionali e nazionali del Movimento 5 Stelle Filippo Scerra, Paolo Ficara, Maria Marzana, Pino Pisani, Eugenio Saitta, Stefano Zito, Giorgio Pasqua, e Giampiero Trizzino, sintetizzano il proprio "no" deciso alla creazione di un impianto di gassificazione in contrada Coda di Volpe nel territorio di Lentini / Catania.

** Il cordoglio della deputazione siracusana del Movimento 5 Stelle per la scomparsa di Turi Raiti ** , di Giuseppe Castiglia - 29 maggio 2020

"Siracusa e la politica perdono un uomo perbene". Così la deputazione regionale e nazionale del Movimento 5 Stelle composta da Filippo Scerra, Paolo Ficara, Maria Marzana, Pino Pisani, Stefano Zito e Giorgio Pasqua commentano la scomparsa di Turi Raiti.

** Un Paese rancoroso e incattivito ** , di Sergej - 28 maggio 2020

Ecco, questa è l’Italia del degrado dopo un trentennio di tagli e di spostamento della ricchezza dai più poveri ai ricchi: una Italia degradata e incattivita, facile preda della propaganda e del rullo dei tamburi delle centrali del marketing politico.

** Addio a Turi Raiti ** , di Redazione - 28 maggio 2020

È morto a 73 anni, il 28 maggio 2020, Salvatore Raiti. Turi Raiti, com’era chiamato da tutti, è stato sindaco di Lentini dal dicembre 1993 al giugno 2002, segretario provinciale della CGIL di Siracusa.

Nato a Lentini nel dicembre 1947, nel 1971 divenne funzionario della CGIL. Fu segretario delle Camere di Lavoro di Lentini e Priolo, segretario provinciale dei lavoratori agricoli, segretario generale CGIL di Siracusa, presidente del comitato provinciale INPS di Siracusa, presidente regionale (...)

