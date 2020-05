n. 883 - "I chiacchiri su’ chiacchiri, ma ’a putiara voli i picciuli" (20 maggio 2020)

Il numero 883 di Girodivite del 20 maggio 2020: "I chiacchiri su’ chiacchiri, ma ’a putiara voli i picciuli" (Le chiacchiere sono chiacchiere, ma la bottegaia vuole i soldi).

In questo numero:

** 26 anni di EMERGENCY ** , di Redazione - 20 maggio 2020

Lavoriamo per costruire una società più giusta, unita e protetta

> https://www.girodivite.it/26-anni-di-EMERGENCY.html

** 20 Maggio, giornata nazionale di protesta USB ** , di Redazione Lavoro - 20 maggio 2020

A 50 anni dallo Statuto dei lavoratori rilanciamo i Diritti

> https://www.girodivite.it/20-Maggio-giornata-nazionale-di.html

** Mamma Felicia su Rai 1 il 22 maggio 2020 #Distantimauniti ** , di redazione cinema - 20 maggio 2020

La madre per eccellenza, simbolo della lotta alla mafia. Lunetta Savino nei panni di Felicia Impastato

> https://www.girodivite.it/Mamma-Felicia-su-Rai-1-il-22.html

** Discriminazione di genere e Mito ** , di Martina Famulari - 20 maggio 2020

Articolo 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

> https://www.girodivite.it/Discriminazione-di-genere-e-Mito.html

** Passeggiata a Savoca ** , di Piero Buscemi - 20 maggio 2020

Una breve visita ad una delle più caratteristiche località del messinese jonico

> https://www.girodivite.it/Passeggiata-a-Savoca.html

** Non allarmismo, ma messa in guardia: I giorni della peste, di Carlo Ruta ** , di Redazione - 20 maggio 2020

Carlo Ruta, I giorni della peste. Il presente tragico e i richiami della storia, Edizioni di Storia e Studi Sociali, 2020. Una recensione di Pino Blasone.

> https://www.girodivite.it/Non-allarmismo-ma-messa-in-guardia.html

** La mancata occasione della Covid-19 ** , di Gaetano Sgalambro - 20 maggio 2020

Io credo che la classe politica e con essa i media, i quali dovrebbero informare l’opinione pubblica degli effetti che ogni volta discendono dai fatti politici quotidianamente narrati, vogliano disconoscere l’irrecuperabile destino verso cui gli stessi (sia del passato o del presente) abbiano indirizzato il futuro del paese.

Se è naturale il lasciarsi prendere dalle preoccupazioni della crisi dovuta alla pandemia del coronavirus, non è politicamente razionale dimenticare che questa si è (...)

> https://www.girodivite.it/La-mancata-occasione-della-Covid.html

** Divinità inchiostro, la luce del lume ** , di Maria Cutropia - 20 maggio 2020

Artisti emergenti pronti a tutto per inseguire la propria strada. Alla ricerca di chi crede nelle proprie potenzialità, ritroviamo il nostro io

> https://www.girodivite.it/Divinita-inchiostro-la-luce-del.html

** Prima e dopo il noir di Stefano Sciacca ** , di Maurizio Piccirillo - 20 maggio 2020

Lo scrittore torinese Stefano Sciacca presenta “Prima e dopo il noir”, un saggio di critica cinematografica che traccia la storia del genere noir americano

> https://www.girodivite.it/Prima-e-dopo-il-noir-di-Stefano.html

** Soldi à gogo ** , di Adriano Todaro - 20 maggio 2020

Soldi a tutti ma i poveri padroni piangono

> https://www.girodivite.it/Soldi-a-gogo.html

** Schizzi&Ghiribizzi. Nr. 65. Il Cem c’è o ci fa? Mercati rionali. A questo proposito. E per finire. ** , di Franco Novembrini - 20 maggio 2020

Come è bello e come è efficiente il Cem, società che cura la raccolta rifiuti e la pulizia delle strade di molti comuni della Brianza, fra i quali Villasanta (MB). Scorrendo le pagine web della ditta si ha un senso di tranquillità, di efficienza e dalle foto che promanano aromi che inducono una certa sicurezza. Ma è sempre così? Non proprio. Sarà che io e il mio quartiere, San Fiorano, hanno la colpa grave di essere periferia e si abbia sempre ’impressione di essere trattati diversamente dal (...)

> https://www.girodivite.it/Schizzi-Ghiribizzi-Nr-65-Il-Cem-c.html

** Quisquilie&Pinzellacchere, Nr. 95. Gli in(Conte)nenti ** , di Franco Novembrini - 20 maggio 2020

Leggendo e ascoltando tutti i giorni, certi giornali e telegiornali, cosa che sconsiglio caldamente se non si è autoimmunizzati o mitridatizzati si rischia di prendere per buone una valanga di panzane, bubbole, false notizie messe in giro da una marea di dilettanti allo sbaraglio che, come i noti umarell lombardi, si sentono secondo l’occasione, virologi, politologi, tuttologi e indovini dei risultati della schedina del Totocalcio di una volta che su 13 risultati ne indovinavano 14, però il (...)

> https://www.girodivite.it/Quisquilie-Pinzellacchere-Nr-95.html

** BCE e immissione di liquidità nel sistema economico e produttivo. ** , di Achille Gattuccio - 20 maggio 2020

Le preoccupazioni inflazionistiche appaiono come un retaggio di problematiche superate e diverse da quelle con cui oggi bisogna confrontarsi; occorre auspicare un ruolo della BCE in cui prevalga rispetto allo scopo di assicurare la stabilità dei prezzi quello di promuovere e dare impulso alla crescita economico-sociale dei popoli.

> https://www.girodivite.it/BCE-e-immissione-di-liquidita-nel.html

** Didattica molto a distanza ** , di Lucio Garofalo - 19 maggio 2020

Se la scuola ha un merito (la vera scuola), è proprio quello di incentivare e formare lo spirito critico e dialettico, attraverso il dialogo ed il confronto de visu, abituando le giovani menti anche alla polemica verbale. È il principale compito educativo di una scuola con gli attributi. Con la DaD questo ruolo formativo viene meno, diventa impossibile da esercitare. Nella migliore delle ipotesi, la DaD funziona come trasmissione di nozioni, ma il confronto dialettico è del tutto azzerato, (...)

> https://www.girodivite.it/Didattica-molto-a-distanza.html

** Michel Piccoli, adieu mon petit... ** , di Redazione - 18 maggio 2020

L’attore Michel Piccoli, icona del cinema francese, è morto all’età di 94 anni. L’annuncio è stato dato oggi dalla sua famiglia. In un comunicato si precisa che il decesso è avvenuto lo scorso 12 maggio 2020 in seguito ad un ictus. Si è spento tra le braccia della moglie Ludivine et dei figli Inord e Missia.

Jacques Daniele Michel Piccoli, questo il suo nome completo, era nato a Parigi il 27 dicembre 1925 in una famiglia di musicisti, metà italiana e metà francese, con lontane origini ticinesi, (...)

> https://www.girodivite.it/Michel-Piccoli-adieu-mon-petit.html

** Lentini - La denuncia e le preoccupazioni del Tribunale per i diritti del malato per il trasferimento del servizio di vaccinazione presso il distretto sanitario di piazza Aldo Moro ** , di Giuseppe Castiglia - 18 maggio 2020

Il Tribunale per i diritti del Malato (TdM) di Lentini è venuto a conoscenza che il servizio di vaccinazione sarà trasferito dagli attuali locali di via Macello a quelli di piazza Aldo Moro, qui i locali destinati a questo servizio son angusti e non sanificati, e con personale a cui fino ad oggi non è stato eseguito il tampone e dove è stato riscontrato uno dei primi casi di positività al coronavirus.

> https://www.girodivite.it/Lentini-La-denuncia-e-le.html

** Dpcm Covid-19 in vigore dal 18 maggio ** , di Redazione - 18 maggio 2020

Il Presidente Conte ha firmato il Dpcm recante le misure per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in vigore dal 18 maggio.

> https://www.girodivite.it/Dpcm-Covid-19-in-vigore-dal-18.html

** Regione Siciliana - Ordinanza contingibile e urgente n. 21 del 17 maggio 2020 ** , di Redazione - 18 maggio 2020

Regione Siciliana - Ordinanza contingibile e urgente n. 21 del 17 maggio 2020

> https://www.girodivite.it/Regione-Siciliana-Ordinanza.html

** Salvini insegue la Meloni, la Meloni insegue Salvini... ** , di Luigi Boggio - 17 maggio 2020

Una farsa reale come tante in giro per l’Europa.

> https://www.girodivite.it/Salvini-insegue-la-Meloni-la.html

** Lettera al Padreterno / Paola Cortellesi ** , di Redazione - 16 maggio 2020

La bellissima lettera al Padreterno letta da Paola Cortellesi.

> https://www.girodivite.it/Lettera-al-Padreterno-Paola.html

** EMERGENCY attiva nelle Marche un Polibus attrezzato per il supporto psicologico di operatori, ex Covid e famiglie dei pazienti ** , di Redazione - 15 maggio 2020

Un ambulatorio mobile attrezzato per offrire un servizio di ascolto psicoterapeutico per il personale sanitario, per gli ex pazienti COVID e le famiglie di chi ancora combatte con il virus. Questo il servizio che ha preso il via ieri nelle Marche grazie all’accordo tra EMERGENCY e l’ASUR Marche Area Vasta 3, che hanno siglato un protocollo di intesa per attivare un sportello di sostegno psicologico nei pressi dell’Ospedale COVID-19 di Camerino.

Da ieri il personale di EMERGENCY è presente nel (...)

> https://www.girodivite.it/EMERGENCY-attiva-nelle-Marche-un.html

** I morti aumentano. Bombardiamo la Lombardia ** , di Redazione PuntoG

15 maggio 2020

E’ giunto il momento di passare al Piano B.

> https://www.girodivite.it/I-morti-aumentano-Bombardiamo-la.html

** Addio a Ezio Bosso ** , di Redazione - 15 maggio 2020

Ezio Bosso conviveva ormai dal 2011 con una malattia neurodegenerativa che gli fu diagnosticata subito l’intervento per un tumore al cervello a cui fu sottoposto lo stesso anno. Inizialmente la sua malattia venne identificata dai media come la Sla, la sclerosi laterale amiotrofica, patologia in cui i primi sintomi, episodi di atrofia muscolare, si trasformano in pochi anni nella compromissione totale delle funzioni vitali.

Ezio Bosso è morto a 48 anni. Il direttore d’orchestra, compositore e (...)

> https://www.girodivite.it/Addio-a-Ezio-Bosso.html

** OFFERTA - Notebook LENOVO S145-15AST 15,6" AMD A4-9125 4GB SSD256GB NO DVD NO SISTEMA OPERATIVO ** , di Giuseppe Castiglia - 14 maggio 2020

OFFERTA Collegati su https://www.serviceupgrade.net per prezzo aggiornato e disponibilità

> https://www.girodivite.it/Notebook-LENOVO-S145-15AST-15-6.html

** Cene tra amici ** , di Luigi Boggio - 14 maggio 2020

Non capisco tutta questa indignazione per la presenza in Giunta di un leghista...

> https://www.girodivite.it/Cene-tra-amici.html