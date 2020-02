n. 872 - "Culu ’ncucchiatu, ccu nuddu" (26 febbraio 2020)

Il numero 872 di Girodivite del 26 febbraio 2020: "Culu ’ncucchiatu, ccu nuddu" (Non tenere il tuo culo troppo attaccato con quello di un altro).

In questo numero:

** Perché sono diventato volontario EMERGENCY ** , di Piero Buscemi - 26 febbraio 2020

Cosa ha spinto tremila persone a unirsi e diventare volontari sotto il simbolo di EMERGENCY, l’associazione fondata nel 1994 da Gino Strada?

> https://www.girodivite.it/Perche-sono-diventato-volontario.html

** Il virus dell’autoritarismo ha infettato la Commissione di garanzia sul diritto di sciopero ** , di Redazione Lavoro - 26 febbraio 2020

La Commissione di garanzia sul diritto di sciopero ha emesso lunedì 24 febbraio un’ordinanza con cui rivolge un fermo invito ai sindacati affinché revochino tutti gli scioperi fino al 31 marzo. Invito divenuto poche ore dopo un vero e proprio divieto allo sciopero del trasporto aereo indetto per oggi, martedì 25.

> https://www.girodivite.it/Il-virus-dell-autoritarismo-ha.html

** Supersport 286e Zenith ** , di Giuseppe Castiglia - 26 febbraio 2020

(1988) Costruttore: Zenith Data System Corporation SI. Joseph, Michigan 49085 - V.SA - Distributore per l’Italia:Zenith Data System, Groupe Bull Italia, Via Conservatorio 121 - 20121 Milano Prezzi al pubblico (lVA inclusa):Zenith supersPORT 286/20, 80286, l mega ram, l microfloppy da 1.44 megabyte, l Hard Disk da 20 megabyte L. 7.290.000 Zenith supersPORT 286140, 80286, l mega ram, l microfloppy da 1.44 megabyte, l Hard Disk da 40 megabyte L. 8.490.000

> https://www.girodivite.it/Supersport-286e-Zenith.html

** Chi trova un amico, trova un tesoro ** , di ActionAid - 26 febbraio 2020

Aiutaci a garantire istruzione, cibo e cure mediche ai bambini del Sud del mondo

> https://www.girodivite.it/Chi-trova-un-amico-trova-un-tesoro.html

** Coronavirus ** , di Redazione Lavoro - 26 febbraio 2020

USB chiede incontro urgente a Conte sulle garanzie sanitarie, contrattuali ed economiche per i lavoratori coinvolti

> https://www.girodivite.it/Coronavirus.html

** Di virus e picnic ** , di Alessandra Calanchi - 26 febbraio 2020

C’era una volta un re. Che aveva una corona. Potrebbe essere l’inizio di una favola, ma non lo è. Che lo si chiami col suo nome fiabesco (coronavirus) o in sigla (covid-19), il virus venuto dall’oriente ci spaventa.

> https://www.girodivite.it/Di-virus-e-picnic.html

** Coerenza? Ripassi, buon uomo ** , di Adriano Todaro - 26 febbraio 2020

Due nuovi acquisti per Renzi. A passo di rock

> https://www.girodivite.it/Coerenza-Ripassi-buon-uomo.html

** Ho sognato Sallusti e Giordano e Feltri ** , di Ugo Giansiracusa - 26 febbraio 2020

Ho sognato Sallusti e Giordano e Feltri. Per fortuna non nudi... Ero in TV e loro mi intervistavano.

> https://www.girodivite.it/Ho-sognato-Sallusti-e-Giordano-e.html

** Allora capiamoci. Questo movimento è apartitico e vuole rimanerlo ** , di Ugo Giansiracusa - 26 febbraio 2020

Questo movimento è apartitico e vuole rimanerlo. Per questo motivo non permetteremo mai a nessun partito o fazione di conquistarlo, in maniera più o meno subdola.

> https://www.girodivite.it/Allora-capiamoci-Questo-movimento.html

** Le brutte intenzioni, la maleducazione... ** , di Ugo Giansiracusa - 26 febbraio 2020

Tre mesi e confesso la stanchezza. Confesso che l’entusiasmo non è quello dei primi giorni. Mollo le sardine o non mollo le sardine?

> https://www.girodivite.it/Le-brutte-intenzioni-la.html

** Quisquilie&Pinzellacchere. Nr. 84. Ma dove erano fino ad ora gli ’’incoronati’’? Burioni, le ’’burionate’’ et similia ** , di Franco Novembrini - 26 febbraio 2020

Non c’è niente da fare. Siamo fatti così. Intendo noi italiani. Vorrei che i lettori ripercorressero con la mente quali sono state le notizie che hanno campeggiato su giornali e tv in questo ultimo mese. Io mi ricordo che si è parlato del Festival di Sanremo, dei Ricchi e poveri e di Albano e Romina per lo spettacolo; delle ’’annunciazioni’ di Matteo Renzi, smentite a volte da lui stesso in giornata e dell’omonimo Salvini sul pericolo della peste gialla (coronavirus) che da barconi in arrivo (...)

> https://www.girodivite.it/Quisquilie-Pinzellacchere-Nr-84-Ma.html

** Schizzi&Ghiribizzi. Nr. 54. 345 parlamentari in meno, 2.500 virologi in più. l’involuzione della specie. Amadeus? Perché non i Ricchi e poveri o Albano e Romina? ** , di Franco Novembrini - 26 febbraio 2020

Che ne dite se propongo un referendum sul come si potrebbero usare i risparmi del taglio dei parlamentari?

> https://www.girodivite.it/Schizzi-Ghiribizzi-Nr-54-345.html

** LENTINI SR - Consiglio Comunale, giovedì 27 febbraio 2020 ** , di Giuseppe Castiglia - 25 febbraio 2020

Riunione del Consiglio Comunale giovedì 27 febbraio 2020, alle ore 19,30, nei locali della sala consiliare di Via Galliano, per la trattazione del seguente:

> https://www.girodivite.it/LENTINI-SR-Consiglio-Comunale,29474.html

** Addio a Katherine Johnson, matematica della NASA ** , di Redazione - 24 febbraio 2020

È morta a 101 anni la matematica, informatica e fisica statunitense Katherine Johnson, nota per i calcoli delle traiettorie e delle orbite che consentirono il successo di molte missioni spaziali della NASA, tra cui lo sbarco sulla luna dell’Apollo 11 nel 1969. La sua storia è stata raccontata nel film Il diritto di contare (Hidden Figures) del 2016, candidato a tre premi Oscar; Johnson era interpretata dall’attrice Taraji P. Henson. La notizia della sua morte è stata data dalla NASA.

Johnson (...)

> https://www.girodivite.it/Addio-a-Katherine-Johnson.html

** Addio a Jens Nygaard Knudsen: inventò gli omini di LEGO ** , di Redazione - 24 febbraio 2020

È morto a 78 anni Jens Nygaard Knudsen, l’inventore degli omini dell’azienda danese LEGO (ufficialmente detti minifigure); la notizia è stata data sabato 22 febbraio 2020 da un ex collega di Nygaard Knudsen sui social network e confermata su Twitter dall’azienda. Nygaard Knudsen è morto mercoledì scorso, il 19 febbraio 2020, in un ospizio nella cittadina danese di Hvide Sande; era stato a lungo malato di sclerosi laterale amiotrofica (SLA).

Nygaard Knudsen aveva lavorato alla realizzazione degli (...)

> https://www.girodivite.it/Addio-a-Jens-Nygaard-Knudsen-che.html

** Coronavirus: dove trovare le notizie ufficiali ** , di Redazione - 24 febbraio 2020

Coronavirus in Italia: le notizie ufficiali

Un piccolo elenco di riferimenti ufficiali presso i quali la situazione sarà aggiornata in tempo reale. Al di fuori di queste fonti si consiglia di prestare massima cautela, ricordandosi che sono informazioni derivate, mediate e per questo motivo non sempre totalmente affidabili.

Ministero della Salute: speciale Coronavirus

Tutti gli aggiornamenti, comprese le ultime novità circa la quarantena di Codogno e dei paesi limitrofi. Il sito in queste ore (...)

> https://www.girodivite.it/Coronavirus-dove-trovare-le.html

** Covid-19 è in Italia ** , di Redazione - 24 febbraio 2020

Un comunicato da Giovanni Maga, direttore CNR-IGM, Istituto di genetica molecolare del Consiglio nazionale delle ricerche.

> https://www.girodivite.it/Covid-19-e-in-Italia.html

** Il virus e le nostre fragilità ** , di Luigi Boggio - 23 febbraio 2020

Ora che il virus è arrivato tra di noi scopriamo tutte le nostre fragilità. La paura c’è ed aumenta con il passare delle notizie...

> https://www.girodivite.it/Il-virus-e-le-nostre-fragilita.html

** Italia-Scozia 0-17 ** , di Fabio Iuliano - 22 febbraio 2020

L’Italia di rugby colleziona l’ennesima sconfitta al Sei Nazioni, lasciando presagire un ennesimo cucchiaio di legno in questa edizione del 2020

> https://www.girodivite.it/Italia-Scozia-17.html

** Palazzolo Acreide: Nasce il Comitato NOTRIV di Akrai ** , di Redazione

22 febbraio 2020

Il 18 febbraio 2020, a Palazzolo, si è costituito ufficialmente il Comitato NOTRIV di Akrai collegato con lo storico Coordinamento dei Comitati NOTRIV del Val di Noto: finalmente si sono mossi i cittadini sensibili a un’economia che non distrugga le attrattive turistiche e la fertilità dei terreni e che rispetti la salute dei cittadini.

L’incontro è stato utile per fare il punto sulla situazione delle ricerche avviate in seguito ai decreti regionali e per discutere le dichiarazioni alla stampa (...)

> https://www.girodivite.it/Palazzolo-Acreide-Nasce-il.html

** Ma il sindacato con chi deve stare, con il capitale o con i lavoratori? ** , di Redazione Lavoro - 21 febbraio 2020

Prendendo spunto dalla vertenza delle precarie della Piaggio e dall’attacco che viene mosso a quella iniziativa da parte del segretario della Fiom Cgil di Pisa, sorge la necessità di avviare una riflessione sul ruolo delle organizzazioni sindacali in questo frangente così duro per il mondo del lavoro.

> https://www.girodivite.it/Ma-il-sindacato-con-chi-deve-stare.html

** "Papà quando vediamo la barriera corallina?" ** , di Ugo Giansiracusa

20 febbraio 2020

Le sardine lottano per le barriere coralline anche quando scendono in piazza contro il razzismo. Tutto è correlato.

> https://www.girodivite.it/Papa-quando-vediamo-la-barriera.html

** "Nessun uomo è un’isola" e Festa annuale della Rete Gas vicentina (EVENTO ANNULLATO) ** , di Redazione - 20 febbraio 2020

Ordinanza del Presidente della Regione Veneto e del Ministro della Salute emanata nella serata del 23 febbaio 2020

> https://www.girodivite.it/Nessun-uomo-e-un-isola-e-Festa.html