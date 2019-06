n. 843 - "A spina si scippa, un si tagghia" (5 giugno 2019)

Il numero 843 di Girodivite del 5 giugno 2019: "A spina si scippa, un si tagghia" (La spina elettrica si stacca, non si taglia).

In questo numero:

** Soumaila Sacko un anno dopo ** , di Redazione Lavoro - 5 giugno 2019

Il ricordo e le proposte di USB per non dimenticare

> https://www.girodivite.it/Soumaila-Sacko-un-anno-dopo.html

** Braccianti in piazza giovedì 6 a Foggia ** , di Redazione Lavoro - 5 giugno 2019

Per i diritti sindacali e contrattuali e per le soluzioni abitative: stop miseria e sfruttamento

> https://www.girodivite.it/Braccianti-in-piazza-giovedi-6-a.html

** Un trapianto di midollo per la piccola Aria ** , di Redazione - 5 giugno 2019

Aria ha due anni, ed è nata in Albania con una rara anemia, che non le permette il corretto circolo del sangue, l’unico rimedio che potrebbe salvarla è un trapianto di midollo osseo.

> https://www.girodivite.it/Un-trapianto-di-midollo-per-la.html

** Pesca: progetto Tuna Route, da Trapani parte la rotta pilota siciliana ** , di Redazione - 5 giugno 2019

Dopo la notizia della chiusura della tonnara di Favignana, in Sicilia si prova a rilanciare questa antica fonte di sostentamento per tante famiglie

> https://www.girodivite.it/Pesca-progetto-Tuna-Route-da.html

** Interrogazione Consiliare: Decreto Crescita e fondi stanziati in favore del Comune di Lentini ** , di Giuseppe Castiglia - 5 giugno 2019

Quali iniziative concrete sono già state o saranno poste in essere al fine di usufruire dei fondi stanziati in favore del Comune di Lentini ( Euro 130.000,00) ed evitarne, così, la perdita per mancata progettazione e/o spesa, da parte dell’Ente Locale, entro il 31 ottobre 2019.

> https://www.girodivite.it/Interrogazione-Consiliare-Decreto.html

** David Bowie & Sukita ** , di Piero Buscemi - 5 giugno 2019

Mostra fotografica a Palazzo Medici Riccardi di Firenze

> https://www.girodivite.it/David-Bowie-Sukita.html

** Un Liebig non è un dado ** , di Adriano Todaro - 5 giugno 2019

Un dirigente dei Servizi segreti a capo della sicurezza delle strade. Boh!

> https://www.girodivite.it/Un-Liebig-non-e-un-dado.html

** Quisquilie&Pinzellacchere. Nr. 46. Perché in milioni non hanno votato 5Stelle. Chi sono i responsabili? ** , di Franco Novembrini - 5 giugno 2019

Fra le interpretazioni di contratto, oltre al muscolare, si può usare aulicamente anche nel dire il nostro elettorato si è ’’contratto’’.

> https://www.girodivite.it/Quisquilie-Pinzellacchere-Nr-46.html

** Sette Minuti ** , di Redazione - 5 giugno 2019

Domenica dalle ore 20:00 alle 21:30

> https://www.girodivite.it/Sette-Minuti.html

** 201906 Giugno 2019 - cronoWeb ** , di Sergej - 4 giugno 2019

Cosa è accaduto nel mondo del Web nel giugno 2019?

> https://www.girodivite.it/201906-Giugno-2019-cronoWeb.html

** POLAND: No Revolution: European Parliament after the Elections ** , by Emanuele G. - 3 June 2019

PISM Bulletin no. 73 (1319)

Taken from PISM website

> https://www.girodivite.it/POLAND-No-Revolution-European.html

** Iridea, di Alice Molino ** , di Redazione Zerobook - 2 giugno 2019

Iridea / poesie di Alice Molino ; fotografie di Piero Buscemi. - Roma : ZeroBook, 2019. - 54 p., 21,59 cm. - book: ISBN 978-88-6711-160-2 : ebook: ISBN 978-88-6711-159-6

> https://www.girodivite.it/Iridea-di-Alice-Molino.html

** Il Gobbo di Notre Dame e la Piscina di Venere ** , di Piero Buscemi - 1 giugno 2019

Al Teatro Trifiletti di Milazzo ottimo debutto del musical Il Tempo delle Cattedrali dell’associazione Blu Notes Ets

> https://www.girodivite.it/Il-Gobbo-di-Notre-Dame-e-la.html

** Mosca: inaugurata la mostra su Gramsci ** , di Redazione - 1 giugno 2019

Inaugurata a Mosca, presso il Museo Statale di Storia della Letteratura Dahl, la mostra dedicata ai ’Quaderni del carcere’ di Antonio Gramsci.

Vedi il video su RaiNews.

> https://www.girodivite.it/Mosca-inaugurata-la-mostra-su.html

** Post/teca Maggio 2019 ** , di Sergej - 1 giugno 2019

L’incontrovertibile numero 05.2019 di Post/teca, maggio 2019

> https://www.girodivite.it/Post-teca-Maggio-2019.html

** Mafia ** , di Alberto Giovanni Biuso - 1 giugno 2019

Sul "Traditore" di Marco Bellocchio

> https://www.girodivite.it/Mafia.html

** Siracusa - "Mafia e politica. Rapporti della mafia con imprenditoria, economia e politica" sabato 8 giugno 2019 ** , di Giuseppe Castiglia - 31 maggio 2019

"Mafia e politica. Rapporti della mafia con imprenditoria, economia e politica" é il titolo del convegno che si terrà sabato 8 giugno alle 10,30 nel salone Papa Giovanni Paolo II del Santuario della Madonnina delle Lacrime a Siracusa.

> https://www.girodivite.it/Siracusa-Mafia-e-politica-Rapporti.html

** Il 1 e il 2 giugno oltre 200 giardini aperti in via eccezionale in tutta Italia ** , di Redazione - 30 maggio 2019

Sabato 1 e domenica 2 giugno sarà possibile visitare in tutta Italia oltre 200 giardini, alcuni aperti in via eccezionale, nell’ambito della seconda edizione dell’iniziativa “Appuntamento in Giardino”. Promossa da APGI-Associazione Parchi e Giardini d’Italia, con il sostegno di Ales e il patrocinio del MiBAC e di ASVIS-Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, la manifestazione invita il grande pubblico a scoprire la sorprendente ricchezza storica, artistica, botanica e paesaggistica dei (...)

> https://www.girodivite.it/Il-1-e-il-2-giugno-oltre-200.html

** INPS, USB discute di diseguaglianze con lavoratori e studenti ** , di Redazione Lavoro - 30 maggio 2019

Il Presidente Tridico invoca la redistribuzione delle ricchezze

> https://www.girodivite.it/INPS-USB-discute-di-diseguaglianze.html

** Via per sempre i libri dagli scaffali ** , di Redazione Zerobook - 30 maggio 2019

Petizione "Salviamo la libreria Comunardi!"

> https://www.girodivite.it/Via-per-sempre-i-libri-dagli.html

** Schizzi&Ghiribizzi. Nr. 26. Madonne d’oro, bianche, nere e madonnari ** , di Franco Novembrini - 5 giugno 2019

Questa settimana vorrei, con il massimo rispetto, scrivere di varie Madonne e madonnari...

> https://www.girodivite.it/Schizzi-Ghiribizzi-Nr-26-Madonne-d.html