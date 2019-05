n. 841 - "Vinni fumu, e mancia arrustu" (22 maggio 2019)

Il numero 841 di Girodivite del 22 maggio 2019: "Vinni fumu, e mancia arrustu" (Vende fumo, e mangia arrosto).

In questo numero:

** Sui campi da tennis con il complice di uno scommettitore ** , di Redazione - 22 maggio 2019

Articolo di Roberto Persia, pubblicato su Internazionale.it

** Lotte e diritti ** , di Redazione Lavoro - 22 maggio 2019

Ha preso il via da Bologna la campagna USB contro la repressione delle libertà sindacali e sociali

** Zakhem| Ferite| Wounds. La guerra a casa| When war comes home ** , di Redazione - 22 maggio 2019

Il 15 maggio a Casa EMERGENCY si è tenuto l’opening della mostra

** Lavoro di Squadra: nuova edizione a Milano ** , di ActionAid - 22 maggio 2019

Formazione e sport per aiutare i giovani a rimettersi in gioco.

** Internazionali d’Italia di tennis 2019 ** , di Piero Buscemi - 22 maggio 2019

Epilogo scontato sia in campo femminile che maschile. La Pliskova per la prima volta, Nadal si conferma per la nona volta.

** Morto con Nutella ** , di Adriano Todaro - 22 maggio 2019

Sto scrivendo un giallo. Ora ve lo spiego

** Lentini 21 maggio 2019 - I Portavoce del MoVimento 5 Stelle incontrano i cittadini ** , di Giuseppe Castiglia - 21 maggio 2019

Martedì 21 maggio 2019 alle ore 17.00 presso la sede del MoVimento 5 Stelle di Lentini in via Garibaldi 136, appuntamento e passeggiata assieme ai cittadini, con i portavoce Regionali e Nazionali del M5S:

** USB Scuola: 175mila firme per chiedere il ritiro della sanzione all’insegnante di Palermo ** , di Redazione Lavoro - 21 maggio 2019

Il 22 maggio la consegna, presidi in tutte le città

** C’è bisogno di più Europa ** , di Redazione - 21 maggio 2019

Alcune considerazioni sull’unione degli stati europei, l’Europa unita nei suoi limiti ci ha garantito più di 70 anni di pace, dentro un processo di pace, ha abolito le frontiere e le dogane e favorito la libera circolazione di persone e di merci. Ha istituito la moneta unica l’euro, l’Europa unita aiuta le zone più fragili, basta che i governi degli stati dell’unione europea presentino progetti di sviluppo economico e sociale, seri e fattibili per avere i finanziamenti, qui purtroppo l’Italia è (...)

** Parte il viaggio di Teatro Nucleo, unica compagnia italiana ** , di Redazione - 21 maggio 2019

Inizia a giugno, tra Bulgaria, Germania e Danimarca, la tournée internazionale di Domino, spettacolo sui totalitarismi contemporanei. Con il sostegno del MiBAC.

Dall‘1 al 10 giugno lo spettacolo per gli spazi aperti Domino di Teatro Nucleo sarà in Bulgaria a Plovdiv, Capitale Europea della Cultura 2019, come parte attiva ed elemento fondante di Odyssée Karavana, progetto teatrale internazionale di tredici Compagnie che attraverseranno l’Europa per sottolineare la necessità del dialogo e del (...)

** Allo scrittore Javier Cervas il "PREMIO SICILIA", anteprima di TAOBUK 2019 ** , di Redazione Zerobook - 21 maggio 2019

Catania, 25 Maggio 2019, ore 18.30 – Palazzo della Cultura - Ingresso libero

** Nanni Balestrini RIP ** , di Sergej - 20 maggio 2019

Per chi scriveva Nanni Balestrini? Leggevo Balestrini grazie alla rivista Alfabeta. Vi era, negli anni Settanta del secolo scorso (con il grande giro di boa culturale dato dell’uccisione di Pasolini) un estremo fermento culturale: nuovi ceti e pargoli di ceto si affacciavano al mondo culturale, vecchi bacucchi trombeggiavano, alcuni sprizzavano intelligenza muovendosi nelle pagine di rotocalchi e elzeviri, alcuni testimoniavano i valori della scrittura e della politica altri l’opposizione (...)

** Palermo, 19 maggio 2019: incontro su Thomas Mann ** , di Redazione - 17 maggio 2019

Thomas Mann pubblica "La morte a Venezia" (nell’originale Der Tod in Venedig) nel 1912. La novella è indubbiamente uno dei testi più interessanti del corpus delle opere di Mann, tra cui "I Buddenbrook" e "La montagna incantata". In essa possiamo riscontrare facilmente tutte le tematiche care al suo autore: la decadenza della società aristocratico-borghese, il conflitto tra arte e realtà materiale, la metafora della “malattia” per indagare la crisi dell’uomo contemporanea. Il testo è inoltre ricco (...)

** Il mondo della scuola contro la sospensione della docente di Palermo per un video ** , di Redazione - 16 maggio 2019

Comunicato Cisl Scuola Sicilia – “Siamo dell’idea che il provvedimento disciplinare contro la docente Rosa Maria Dell’Aria dell’Iti Vittorio Emanuele III di Palermo vada ritirato, perché per noi lede i principi costituzionali di libertà di insegnamento e di espressione”.

Cosi Francesca Bellia segretario generale Cisl Scuola Sicilia commenta il caso dell’insegnante dell’Iti Vittorio Emanuele III di Palermo sanzionata dall’Ufficio scolastico provinciale.

“Scelte come queste rischiano solo di scatenare (...)

** M5S Lentini - Fondi Paesc, un’occasione da non perdere per il Comune di Lentini ** , di Giuseppe Castiglia - 16 maggio 2019

Riapertura dei termini per la partecipazione al Bando PAESC Il deputato Nazionale Filippo Scerra insieme alla Consigliera Maria Cunsolo invitano codesta amministrazione di attivarsi al fine di richiedere le somme del Programma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia secondo il DDG n 387 /2019.

** Lettera a Francesco D’Uva ** , di Redazione - 16 maggio 2019

Caro Francesco D’Uva,

supero oggi la lunga incertezza che mi impediva di rivolgerti questa sollecitazione. Non riuscivo a superare l’impaccio di una esortazione che ritenevo inutile. Non perché non avesse utilità, ma perché pensavo che un cambiamento di posizione del tuo gruppo, e del Governo di cui fai parte, sarebbe necessariamente maturato attraverso un processo di analisi intellettuale e morale collettivo. Ad oggi non è stato così. Il tempo diventa però critico.

Non rinnovare la convenzione (...)

** CEVA commissariata per caporalato ** , di Redazione Lavoro - 16 maggio 2019

USB: grazie ai giudici, ora il governo intervenga nel verminaio della logistica

** Schizzi&Ghiribizzi. Nr. 25. Salvini, il rosario e la ’’Madunina’’. L’uso politico della madre di Gesù. Treviri (Germania) e i due rivoluzionari. ** , di Franco Novembrini - 22 maggio 2019

Il nostro eroe, ministro dell’altrove...

** Quisquilie&Pinzellacchere. Nr. 45. Comitato contro i ’’muri di gomme’’, quelli veri e quelli burocratici ** , di Franco Novembrini - 22 maggio 2019

Serata da ricordare quella di lunedì 10 maggio a Villasanta (MB). Prima uscita pubblica del comitato ’’Cambiamo Aria’...

