n. 826 - "L’accua ci voli, ma nun ppi rumpiri l’A18" (6 febbraio 2019)

Il numero 826 di Girodivite del 6 febbraio 2019: "L’accua ci voli, ma nun ppi spaccari l’A18" (La pioggia è necessaria, ma non così tanta da danneggiare l’autostrada Messina-Catania).

Famoso detto conosciuto in tutta l’Area del Mediterraneo, tramandato di padre in figlio da diverse generazioni.

In questo numero:

** Quelle amnesie su Mafia e nuovo Palagiustizia di Messina ** , di Antonio Mazzeo - 6 febbraio 2019

Grasso ha ricostruito quanto accaduto nella primavera-estate 2014, quando per conto del gruppo criminale dei Romeo avrebbe avviato una trattativa pro-Palagiustizia con il noto imprenditore etneo Concetto Bosco

** Recessione: una decrescita infelice per il massacro sociale ** , di Redazione Lavoro - 6 febbraio 2019

L’analisi della Usb sull’annuncio del presidente del consiglio Conte, sull’entrata in recessione dell’Italia

** No alla secessione dei ricchi: una petizione online ** , di Redazione

6 febbraio 2019

Link per firmare la petizione online

Il Veneto, la Lombardia e sulla loro scia altre undici Regioni si sono attivate per ottenere maggiori poteri e risorse. Su maggiori poteri alle Regioni si possono avere le opinioni più diverse. Ma nei giorni scorsi è stata formalizzata dal Veneto (e in misura più sfumata dalla Lombardia) una richiesta che non è estremo definire eversiva, secessionista.

Per la stima delle risorse che lo Stato dovrebbe trasferire alle Regioni per le nuove competenze, la Regione (...)

** Grandi opere ** , di Piero Buscemi - 6 febbraio 2019

Notte di nubifragio sulla costa orientale della Sicilia. Tutto nella norma: frane, incidenti, paesi isolati

** Laltracittà n. 58 ** , di Redazione - 6 febbraio 2019

Il numero 58 de L’AltraCittà di Siracusa, luglio-dicembre 2019

** Il “crimine di solidarietà” in Francia, Spagna e Grecia ** , di ActionAid - 6 febbraio 2019

La Direttiva Europea sul favoreggiamento dell’immigrazione clandestina non chiarisce la differenza tra aiuto umanitario e traffico di esseri umani

** Ed è per questo che hanno un potere incredibile ** , di Redazione - 6 febbraio 2019

Perché i giardini hanno un significato particolare nei nostri progetti? Perché restituiscono bellezza e dignità

** ’A. Semu tutti devoti tutti?’ ** , di Redazione - 6 febbraio 2019

In occasione dei 10 anni dal debutto, per il progetto Antologia di Roberto Zappalà e in coproduzione con il Teatro Stabile di Catania, torna sulla scena con un nuovo allestimento ‘A. Semu tutti devoti tutti?’ di Compagnia Zappalà Danza, con le musiche dal vivo dei Lautari. In occasione della programmazione il Teatro Stabile promuove anche "Martiri" , la mostra fotografica di Antonio Parrinello

** La Lentini di Raiti – parte prima (1993-1997) ** , di Ferdinando Leonzio - 6 febbraio 2019

La storia politica di Lentini, in esclusiva per Girodivite. La dodicesima puntata scritta dal prof. Ferdinando Leonzio, dedicata al periodo 1993-1997.

** Il raduno internazionale di beatbox si svolgerà il 2 Marzo al Campus Industry a Parma ** , di mcluc - 6 febbraio 2019

l festival si svolgerà il 2 Marzo 2019 al Campus Music Industry di Parma. Un raduno internazionale con importanti ospiti, tra i migliori sulla scena, per l’evento dedicato alla Human Beatbox, una delle discipline del movimento Hip Hop. Un evento suggestivo che coinvolgerà il pubblico di appassionati e curiosi del genere con loop station batttle, gara di beatbox tramite l’ausilio di loopstation, open mic cypher, seven to smoke battle, live showcase, workshop.

Il primo raduno italiano di (...)

** Viva Sant’Agata! ** , di Adriano Todaro - 6 febbraio 2019

Uno scoop del nostro giornale sui migranti: dietro lo sbarco dei 47, i Servizi segreti

** Chiesa Rupestre del Crocifisso "La Madonna del Latte" inaugurazione dell’affresco restaurato ** , di Giuseppe Castiglia - 5 febbraio 2019

Lentini, domenica 17 febbraio 2019 - ore 10.00 - Presentazione al pubblico e alla stampa presso la Chiesa del Carmine, via Italia 3, Lentini (SR). A seguire inaugurazione e rinfresco presso Chiesa Rupestre del Crocifisso

** Salvo Ognibene presenta alla #bni il suo libro "Un uomo perbene" ** , di Redazione Zerobook - 4 febbraio 2019

#paroledicarta, la rassegna d’incontri con gli autori organizzata dalla #bni, la biblioteca sociale dedicata a Antonino Agostino e Ida Castelluccio, presenta giovedì 7 febbraio, “Un uomo perbene – Vita di Alberto Giacomelli, giudice ucciso dalla mafia ” di Salvo Ognibene. Ospite il dottor Massimo Corleo, oggi magistrato presso la Corte d’Appello di Palermo che iniziò la sua carriera facendo il poliziotto e lavorando a stretto contatto con Rino Germanà, l’investigatore che Messina Denaro, Bagarella (...)

** Post/teca Gennaio 2019 ** , di Sergej - 1 febbraio 2019

Numero 01.2019 di Post/teca e tutto quello che abbiamo letto nel corso del mese...

** 201902 Febbraio 2019 - cronoWeb ** , di Sergej - 1 febbraio 2019

Cosa è accaduto nel mondo del Web nel febbraio 2019?

** Maurizio Ortolan presenta alla #bni il suo libro "Io, sbirro a Palermo" ** , di Redazione Zerobook - 1 febbraio 2019

#paroledicarta, la rassegna d’incontri con gli autori organizzata dalla #bni, la biblioteca sociale dedicata a Antonino Agostino e Ida Castelluccio, presenta mercoledì 6 febbraio, “Io, sbirro a Palermo” di Maurizio Ortolan.

Maurizio Ortolan, ispettore di polizia catapultato in Sicilia a caccia dei grandi latitanti mafiosi negli anni più caldi della lotta a Cosa Nostra, "torna a casa" e presenta alla #bni il suo libro, un appassionante racconto della sua vita alla storica sezione Catturandi (...)

** "Non c’è alcun pericolo di sanzioni da parte dell’Unione europea" ** , di Redazione - 31 gennaio 2019

Presidente commissione trasporti UE: nessuna penale per il TAV, è possibile potenziare la linea esistente.

** Quisquilie&Pinzellacchere. Nr. 31. ’’Il piccolo naviglio...’’. Non tutti gli 82enni sono uguali! ** , di Franco Novembrini - 6 febbraio 2019

Credo che tutti noi, all’asilo o in prima elementare, si abbia cantato una filastrocca intitolata ’’Il piccolo naviglio’’, che narra le vicende di una piccola nave...

** Schizzi&Ghiribizzi. Nr. 12. ’’Pietre d’inciampo’’. Al Bano ’’power’’. Bravo ’’Dibba’’ ** , di Franco Novembrini - 6 febbraio 2019

Chi ha la pazienza di seguire S&G avrà notato che spesso la rubrichetta è piuttosto critica con i politici che guidano Comune, Regione e l’Italia...

