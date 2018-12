n. 818 - "Amara omu chi a fimmina cridi, luci i paradisu nun ni vidi" (12 dicembre 2018)

Il numero 818 di Girodivite del 12 dicembre 2018: "Amara omu chi a fimmina cridi, luci i paradisu nun ni vidi" (Sventurato l’uomo che alla donna crede, luce di paradiso non ne vede).

In questo numero:

** Sabato 15 dicembre manifestazione nazionale a Roma: Get Up, Stand Up! ** , di Redazione Lavoro - 12 dicembre 2018

Le celebrazioni dei settanta anni dalla proclamazione dei Diritti Umani del 10 dicembre, continuano il 15 dicembre con la manifestazione organizzata dal sindacato Usb

> https://www.girodivite.it/Sabato-15-dicembre-manifestazione.html

** Le fiaccolate in oltre 85 piazze italiane per celebrare la Dichiarazione universale dei diritti umani ** , di Redazione - 12 dicembre 2018

Con ActionAid, Amnesty International, Caritas, EMERGENCY e Oxfam

> https://www.girodivite.it/Le-fiaccolate-in-oltre-85-piazze.html

** La sfida della democrazia ** , di ActionAid - 12 dicembre 2018

Presentata la nuova edizione del rapporto “Italia e la lotta alla povertà nel mondo”

> https://www.girodivite.it/La-sfida-della-democrazia.html

** Schizzi&Ghiribizzi. N. 3. Il fior fiore dei Ministri dell’Inferno, scusate dell’Interno ** , di Franco Novembrini - 12 dicembre 2018

Dal 1946 ad oggi abbiamo avuto 37 ministri dell’Interno, non contando quelli che ricoprivano la stessa carica nei governi fotocopia, ma citando soltanto i nomi di quelli che hanno ricoperto l’incarico in periodi diversi. L’elenco è molto istruttivo e si può supporre che gran parte di essi abbiano avuto l’ok degli Stati Uniti per combattere il comunismo e per non essere troppo rigidi con i mafiosi che gli States ci hanno rimandato sin dallo sbarco in Sicilia nel ’43, magari perché fossero (...)

> https://www.girodivite.it/Schizzi-Ghiribizzi-N-3-Il-fior.html

** Palermo, il fascino orientale della Palazzina Cinese ** , di Antonio Carollo - 12 dicembre 2018

La struttura originaria della Palazzina era costruita in muratura in stile orientale con un duplice ordine di ballatoi lignei, delle ringhiere dipinte e il tetto a padiglione

> https://www.girodivite.it/Palermo-il-fascino-orientale-della.html

** La giusta legge ** , di Adriano Todaro - 12 dicembre 2018

Le sentenze non si commentano ma questa volta io lo faccio

> https://www.girodivite.it/La-giusta-legge.html

** "Io leggo con", ciclo di invito alla lettura per genitori e figli ** , di Redazione Zerobook - 12 dicembre 2018

“Io leggo con i miei figli” prende il via a partire dal 14 gennaio a Palermo, e prosegue fino al 4 marzo, tutti i lunedì dalle ore 17:00 alle ore 18:00

> https://www.girodivite.it/Io-leggo-con-ciclo-di-invito-alla.html

** Lentini Diramazione presenta il suo secondo evento: MAIA ** , di Giuseppe Castiglia - 10 dicembre 2018

Suoni elettronici si mescolano a quelli acustici della batteria che diventano parte di una drammaturgia collettiva in cui musica, light design e incursioni video offrono allo spettatore un’esperienza sinestetica al fine di esplorare l’instabilità del reale e dell’onirico, tentando di squarciare quel Velo di Maia che altera la nostra percezione.

> https://www.girodivite.it/Lentini-Diramazione-presenta-il.html

** Più libri più liberi. Grande successo per la 17° edizione ** , di Redazione Zerobook - 9 dicembre 2018

File record agli ingressi, tutto esaurito negli incontri culturali. Boom di vendite per gli editori

> https://www.girodivite.it/Piu-libri-piu-liberi-Grande.html

** Come spariscono i soldi per la sanità a Lentini ** , di Luigi Boggio

8 dicembre 2018

SPARITO il finanziamento di 800 mila euro per la ristrutturazione dei locali ex Inam di Piazza Aldo Moro di Lentini.

> https://www.girodivite.it/Come-spariscono-i-soldi-per-la.html

** Corinaldo: tragedia in discoteca, 6 morti ** , di Redazione - 8 dicembre 2018

Sei persone sono morte travolte dalla calca durante un fuggi fuggi generale nella discoteca ’Lanterna azzurra’ a Madonna del Piano di Corinaldo (Ancona), provocato, secondo alcune testimonianze, dall’uso di uno spray urticante. Le vittime sono cinque minorenni: due ragazze del 2004 di Senigallia, un ragazzo del 2002 di Ancona, un ragazzo e una ragazza del 2003 di Fano, e la madre (del 1979) di una ragazzina che era lì insieme al marito per accompagnare la figlia (anche loro di Senigallia). (...)

> https://www.girodivite.it/Corinaldo-tragedia-in-discoteca-6.html

** Intervista all’anima ** , di Emanuele G. - 7 dicembre 2018

Abbiamo intervistato Sachiro Suzuki autrice dello splendido libro "Reincarnazione"

> https://www.girodivite.it/Intervista-all-anima.html

** Smantellamento per il Cara di Mineo? ** , di Redazione - 7 dicembre 2018

S’intensificano gli allontanamenti di donne, uomini e bambini dal Cara di Mineo. Un comunicato della Rete Antirazzista Catanese.

> https://www.girodivite.it/Smantellamento-per-il-Cara-di.html

** Quisquilie&Pinzellacchere. Nr. 23. Roghi, stragi e il festival degli ipocriti ** , di Franco Novembrini - 12 dicembre 2018

Credo che il miglior modo di commemorare le vittime della strage di Corinaldo sia quella indicata dalla madre di un ragazzo, quattordicenne, sopravvissuto miracolosamente...

> https://www.girodivite.it/Quisquilie-Pinzellacchere-Nr-23.html

** Pro o contro la rivoluzione? ** , di Redazione - 7 dicembre 2018

A partire dai giubbetti gialli.

> https://www.girodivite.it/Pro-o-contro-la-rivoluzione.html

** Leyla, affamare il corpo per nutrire gli ideali ** , di Redazione - 7 dicembre 2018

E’ uno sciopero della fame che lei stessa ha definito irreversibile e definitivo sin dal momento dell’annuncio, circa un mese fa. La deputata kurda Leyla Güven, rieletta nella provincia di Hakkari lo scorso 24 giugno, nonostante si trovasse già in galera dove l’aveva condotta a fine gennaio 2018 un’operazione repressiva indiscriminata del regime erdoganiano, è decisa a portare la sua protesta sino alle estreme conseguenze se il governo turco non risponderà a precise richieste.

Il rifiuto del cibo (...)

> https://www.girodivite.it/Leyla-affamare-il-corpo-per.html

** L’editoria italiana prosegue la sua crescita all’estero: +36,5% negli ultimi 4 anni ** , di Redazione Zerobook - 7 dicembre 2018

Aumenta la vendita dei diritti di libri italiani all’estero anche per i piccoli e medi editori (+7,2% nel 2018)

> https://www.girodivite.it/L-editoria-italiana-prosegue-la.html

** USB Pubblico Impiego martedì 11 in piazza per contratto e assunzioni: prorogare tutte le graduatorie dei concorsi ** , di Redazione Lavoro - 7 dicembre 2018

La USB ritiene necessaria la proroga di tutte le graduatorie, per soddisfare l’impellente necessità di assunzioni di molte amministrazioni pubbliche

> https://www.girodivite.it/USB-Pubblico-Impiego-martedi-11-in.html

** Il documento approvato dall’assemblea di Leu Roma 7 ** , di Redazione

6 dicembre 2018

L’assemblea che ha approvato il documento che segue si è svolta il 5 dicembre 2018 presso la sede dell’Associazione Enrico Berlinguer.

> https://www.girodivite.it/Il-documento-approvato-dall.html