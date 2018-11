n. 816 - "Cuannu u poveru ajuta o riccu , u diavulu s’arridi" (28 novembre 2018)

Il numero 816 di Girodivite del 28 novembre 2011: "Cuannu u poveru ajuta o riccu , u diavulu s’arridi" (Quando il povero aiuta il ricco, il diavolo se la ride).

In questo numero:

** 30 novembre sciopero: nessun investimento, zero risorse per la scuola ** , di Redazione Lavoro - 28 novembre 2018

USB il 30 Novembre scende in piazza per togliere il silenziatore alla scuola pubblica statale

> https://www.girodivite.it/30-novembre-sciopero-nessun.html

** Quella buona parola dell’editore Ciancio per le autorizzazioni del MUOS ** , di Antonio Mazzeo - 28 novembre 2018

L’ipotesi che Mario Ciancio Sanfilippo si sia speso in qualche modo a Palermo per contribuire ad accelerare l’iter autorizzativo delle opere per il MUOS di Niscemi è riportata all’interno del Decreto del Tribunale di Catania del 20 settembre 2018

> https://www.girodivite.it/Quella-buona-parola-dell-editore.html

** Quisquilie&Pinzellacchere. No. 21. La cooperante Silvia, Ambrosoli e il giornalista Gramellini ** , di Franco Novembrini - 28 novembre 2018

Torna la frase che Andreotti riservò ad Ambrosoli, liquidatore della banca di Sindona: ’’Se l’è cercata’’...

> https://www.girodivite.it/Quisquilie-Pinzellacchere-No-21-La.html

** Fondi antiviolenza: ritardi e scarsa trasparenza ** , di ActionAid - 28 novembre 2018

Erogato solo il 35,9% dei fondi stanziati, a rischio il supporto alle donne

> https://www.girodivite.it/Fondi-antiviolenza-ritardi-e.html

** Esseri umani ** , di Piero Buscemi - 28 novembre 2018

Le parole sono importanti. Non è solo una famosa battuta di un film di Nanni Moretti.

> https://www.girodivite.it/Esseri-umani,27766.html

** La "didattica delle incompetenze" ** , di Lucio Garofalo - 28 novembre 2018

Il tema spinoso, che in realtà dovrebbe essere posto al centro della discussione, è quello della libertà di insegnamento

> https://www.girodivite.it/La-didattica-delle-incompetenze.html

** Lentini e la liquefazione dei partiti (1985-1990) ** , di Ferdinando Leonzio - 28 novembre 2018

La storia politica di Lentini, in esclusiva per Girodivite. La decima puntata scritta del prof. Ferdinando Leonzio, dedicata al periodo 1985-1990.

> https://www.girodivite.it/Lentini-e-la-liquefazione-dei.html

** La poesia di Francesco Belluomini ** , di Antonio Carollo - 28 novembre 2018

La passione di Francesco per la letteratura era contagiosa. Cominciai a pensare a delle manifestazioni letterarie.

> https://www.girodivite.it/La-poesia-di-Francesco-Belluomini.html

** Scalfarotto, Magherini e il monopattino ** , di Adriano Todaro - 28 novembre 2018

L’ex onorevole non costituisce reato, il monopattino sì. E Magherini? Boh! Tanto è morto

> https://www.girodivite.it/Scalfarotto-Magherini-e-il.html

** Militello Val Di Catania - Incontri internazionali di danza contemporanea ** , di Giuseppe Castiglia - 27 novembre 2018

INCONTRI INTERNAZIONALI DI DANZA CONTEMPORANEA. DUE GIORNI CON DUE DIVERSI PROGRAMMI DI SPETTACOLO. SEI COMPAGNIE RICONOSCIUTE DAL MINISTERO ITALIANO. Organizzazione Megakles Ballet - Direzione Artistica a cura di Salvatore Romania e Laura odierna - Teatro Tempio - 01/ore 20.30- 02/ore 18.30/dicembre/2018 -Militello Val Di Catania

> https://www.girodivite.it/Militello-Val-Di-Catania-Incontri.html

** Schizzi&Ghiribizzi. No. 1 ** , di Franco Novembrini - 27 novembre 2018

Non contento di Q&P rubrica giunta alla maggiore età vorrei, presuntuosamente s’intende, crearne un’altra con il titolo di Schizzi&Ghiribizzi

> https://www.girodivite.it/Schizzi-Ghiribizzi-No-1.html

** Addio a Giuliana Calandra, star di ’Profondo Rosso’ ** , di redazione cinema - 26 novembre 2018

Addio a Giovanna Calandra, divisa tra teatro, televisione e cinema, lavorando con i grandi registi italiani Dario Argento, Marco Ferreri, Alberto Sordi, Lina Wertmüller, Mario Monicelli, Dino Risi, Sergio Corbucci e Alberto Lattuada. E’ morta ieri ad Aprilia (Latina) all’età di 82 anni. Il figlio Tomaso Radaelli, con i fratelli dell’attrice Giovanni e Carlo, hanno annunciato oggi la scomparsa. I funerali avranno luogo domani, martedì 27 novembre, alle ore 12 nella Chiesa degli Artisti, in (...)

> https://www.girodivite.it/Addio-a-Giuliana-Calandra-star-di.html

** Roma: morto Bernardo Bertolucci, il regista aveva 77 anni ** , di redazione cinema - 26 novembre 2018

Roma: morto Bernardo Bertolucci, il regista aveva 77 anni „Tra i registi italiani più rappresentativi e conosciuti a livello internazionale, ha diretto film di successo come Il conformista, Ultimo tango a Parigi, Il tè nel deserto, Novecento e L’ultimo imperatore“

> https://www.girodivite.it/Roma-morto-Bernardo-Bertolucci-il.html

** Petralia Soprana è il borgo più bello del 2018 ** , di Redazione - 25 novembre 2018

Petralia Soprana (Pa), sulle Madonie, è il borgo più bello d’Italia: il paesino ha vinto la sesta edizione del concorso nazionale promosso dall’associazione "I Borghi più belli d’Italia" in collaborazione con la trasmissione di Rai3 "Alle falde del Kilimangiaro".

Nelle sei edizioni, altri tre borghi siciliani sono stati vincitori: Gangi (Pa), Montalbano Elicona (Me) Sambuca di Sicilia (Ag). Ieri notte a Petralia soprana c’è stata una grande festa con la banda musicale e brindisi in piazza. Il (...)

> https://www.girodivite.it/Petralia-Soprana-e-il-borgo-piu.html

** La Croazia vince la Coppa Davis 2018 ** , di Piero Buscemi - 25 novembre 2018

Cilic vince facilmente il terzo singolare contro Pouille e fissa il punteggio sul 3-1.

> https://www.girodivite.it/La-Croazia-vince-la-Coppa-Davis.html

** Non una di meno: la manifestazione a Roma ** , di Redazione - 25 novembre 2018

È partito da Piazza della Repubblica a Roma il corteo del coordinamento Non Una di Meno. In migliaia da tutta Italia scendono in piazza per manifestare lo "stato di agitazione permanente". Tanti gli slogan urlati dalle partecipanti contro la violenza sulle donne. Le manifestanti, 150 mila dicono le organizzatrici, usano slogan contro la violenza maschile e attaccano il ddl Pillon sull’affido condiviso. Ad animare la manifestazione, colorata di fucsia, anche la musica proveniente dalle (...)

> https://www.girodivite.it/Non-una-di-meno-la-manifestazione.html

** Confiscato il patrimonio che era di Carmelo Patti ** , di Redazione - 25 novembre 2018

Quella scattata all’alba del 24 novembre 2018 è, a detta degli inquirenti, una delle più importanti operazioni di aggressione del patrimonio di Cosa Nostra. La direzione investigativa antimafia di Palermo ha eseguito un decreto di sequestro e confisca, emesso dal Tribunale di Trapani su proposta del direttore nazionale della Dia nei confronti degli eredi dell’imprenditore Carmelo Patti, originario di Castelvetrano (TP) ex proprietario della Valtur (ora in amministrazione straordinaria), (...)

> https://www.girodivite.it/Confiscato-il-patrimonio-che-era.html

** Le ossa alla Nunziatura non sono di Emanuela Orlandi né di Mirella Gregori ** , di Redazione - 25 novembre 2018

Le ossa ritrovate nella Nunziatura apostolica a Roma non appartengono alle due ragazze scomparse misteriosamente nel 1983, Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. La conferma arriva dai primi risultati delle analisi svolte nei laboratori della scientifica di Caserta, che hanno comunicato che i reperti risalgono, senza dubbio, a un periodo precedente al 1964, quando le due quindicenni romane scomparse non erano ancora nate.

Le ossa appartengono a un uomo

Sono riconducibili allo scheletro di (...)

> https://www.girodivite.it/Le-ossa-alla-Nunziatura-non-sono.html

** Lentini Sr - IX edizione premio Luigi Briganti e Filadelfo Aparo ** , di Redazione - 24 novembre 2018

Si è tenuta oggi a Lentini, alla presenza delle autorità civili e militari e del parroco Don Maurizio Pizzo, la nona edizione del premio intitolato al partigiano medaglia d’oro al valor militare della Resistenza Luigi Briganti ed al ViceBrigadiere di Pubblica Sicurezza ucciso a Palermo dalla mafia Filadelfo Aparo, entrambi lentinesi.

> https://www.girodivite.it/Lentini-Sr-IX-edizione-premio.html

** Spartaco Pupo "Hume, Civiltà e Barbarie, Scritti Giovanili" (Mimesis) ** , di Emanuele G. - 23 novembre 2018

Un interessante saggio che ci fa scoprire il David Hume giovane

> https://www.girodivite.it/Spartaco-Pupo-Hume-Civilta-e.html

** Roma: Il Tasso occupato ** , di Redazione - 22 novembre 2018

Comunica stampa dagli studenti del liceo Torquato Tasso (Roma)

> https://www.girodivite.it/Roma-Il-Tasso-occupato.html

** Gli incomprensibili silenzi del collaboratore di giustizia Santo Gullo al processo contro il giornalista Mazzeo ** , di Antonio Mazzeo - 22 novembre 2018

Nella mia lunga inchiesta venivano descritte alcune vicende che avevano interessato la vita politica, sociale, economica ed amministrativa della piccola cittadina della costa tirrenica del messinese (speculazioni immobiliari dalle devastanti conseguenze ambientali e paesaggistiche; lavori di somma urgenza post alluvione del 2008, ecc.)

> https://www.girodivite.it/Gli-incomprensibili-silenzi-del.html

** Attacco alla Posta Elettronica Certificata, cambiate password il prima possibile ** , di Giuseppe Castiglia - 22 novembre 2018

C’è stato un attacco al sistema di Posta Elettronica Certificata (PEC), che ha colpito circa mezzo milione di caselle. Roberto Baldoni, responsabile della cybersicurezza presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, invita chiunque abbia una casella PEC a cambiare la password il prima possibile.

> https://www.girodivite.it/Attacco-alla-Posta-Elettronica.html