n. 814 - "Cani e buttani, quandu sunnu vecchi morunu i fami" (14 novembre 2018)

Il numero 814 di Girodivite del 14 novembre 2018: "Cani e buttani, quandu sunnu vecchi morunu i fami" (I cani e le prostitute, quando invecchiano muoiono di fame).

In questo numero:

** La “nostra” Africa. Missioni italiane e guerre ai migranti a sud del Mediterraneo ** , di Antonio Mazzeo - 14 novembre 2018

Il ridimensionamento della presenza militare in Iraq e Afghanistan e sei nuove operazioni, cinque nel continente africano e una in ambito NATO per la sorveglianza dello spazio aereo alleato.

** La ricostruzione non è solo quella materiale ** , di Redazione - 14 novembre 2018

Parteciparvi significa usufruire di un servizio ordinario in situazioni di emergenza che qui assume una valenza, anche emotiva, tutta particolare.

** No Pillon! Verso il 24 novembre ** , di Redazione Lavoro - 14 novembre 2018

Il ddl Pillon si inserisce a pieno titolo in un disegno che perpetua l’attacco alle donne, un disegno che passa anche attraverso le mozioni comunali che vorrebbero mettere in discussione la 194

** Fight for Women ** , di ActionAid - 14 novembre 2018

Dona ora per aiutare ogni donna, ogni giorno, contro ogni forma di violenza.

** Referendum per la privatizzazione del trasporto pubblico di Roma ** , di Redazione Lavoro - 14 novembre 2018

USB: le periferie scelgono la gestione pubblica

** La corrida di Nimes ** , di Antonio Carollo - 14 novembre 2018

Oggi prevale l’opinione che si tratti di uno spettacolo crudele, falsamente sportivo, essendo sottoposti quegli animali ad una vera e propria tortura, per puro divertimento.

** Mostra "Kalyuta all’infinito" alla Villa Fiorentino di Sorrento ** , di Piero Buscemi - 14 novembre 2018

Fino al prossimo 18 novembre si potranno ammirare le opere del pittore russo Yuri Kalyuta

** Rigatoni e cazzi vari ** , di Adriano Todaro - 14 novembre 2018

Ricatti al governo fra il milanese e l’avellinese. Ma poi tutto s’aggiusta. Anche a casa Renzi

** IPSE DIXIT ET NON DIXIT. Nr. 3 ** , di Franco Novembrini - 14 novembre 2018

Leggo sui giornali che l’Unità potrebbe finire nelle mani di Lele Mora il quale ha paventato la possibilità di farne un’edizione on line ed anche cartacea. Io ci ho lavorato come operaio e...

** Quisquilie&Pinzellacchere. Nr. 19: chi ci libererà dalla burocrazia? Una speranza ** , di Franco Novembrini - 14 novembre 2018

Q&P è giunta al nr. 19, dunque con possibilità di voto e godimento dei diritti politici garantiti dalle nostre leggi.

** Amnesty international revoca il premio “ambasciatore della coscienza” ad Aung San Suu Kyi ** , di Redazione - 13 novembre 2018

Amnesty International ha annunciato oggi di aver revocato la sua più alta onorificenza, il premio “Ambasciatore della coscienza”, conferito nel 2009 ad Aung San Suu Kyi. La decisione è stata presa alla luce del vergognoso tradimento della leader birmana dei valori per i quali una volta si era battuta.

** Stan Lee RIP ** , di Sergej - 13 novembre 2018

È morto all’età di 95 anni Stan Lee, fumettista diventato leggenda, nonché editore, produttore cinematografico e televisivo. Storico autore e mente della Marvel Comics, Lee ha creato tra l’altro l’Uomo Ragno, i Fantastici Quattro, l’Incredibile Hulk. Secondo i media Usa, Lee è morto nella mattinata del 12 novembre 2018 in un ospedale di Los Angeles. Secondo quanto riferisce il sito Tmz, Lee soffriva di diverse malattie e aveva una polmonite oltre a problemi di vista. Celebri le sue apparizioni (...)

** "2001: Odissea nello spazio", addio alla voce di Hal: è morto Douglas Rain ** , di Redazione - 12 novembre 2018

L’attore canadese aveva 90 anni: sua la voce del computer Hal 9000 nel celebre film di Stanley Kubrick

** Usb: referendum flop, fallito a Roma il tentativo di privatizzare il trasporto locale ** , di Redazione - 12 novembre 2018

Bocciato il referendum consultivo promosso dai radicali sulla privatizzazione del trasporto pubblico pubblico di Roma. Un vero e proprio fallimento di partecipazione: per tutta la giornata si sono registrati bassi livelli di affluenza, tanto che il quorum del 33% richiesto per convalidare il referendum è stato un miraggio fin dalla rilevazione delle ore 12, quando aveva votato il 4% degli aventi diritto, saliti alle 16 all’8,95%. Un segno inequivocabile che il referendum è stato respinto e (...)

** In Sicilia USB fa cadere il muro di gomma ** , di Redazione Lavoro - 10 novembre 2018

La magistratura indaga sulla Formazione professionale, uno scandalo fatto di licenziamenti, fallimenti e suicidi

** Cesena, 10 novembre 2018: Lo Stato irresponsabile, il caso Cucchi ** , di Redazione - 10 novembre 2018

Sabato 10 novembre 2018, ore 10 - al Palazzo del Ridotto di Cesena, presentazione del libro "Lo Stato irresponsabile - il caso Cucchi". Intervengono gli autori: Luigi Alfieri, Cristiano Maria Bellei, Massimo Stefano Russo - docenti della facoltà di sociologia, dell’Università di Urbino Carlo Bo. Partecipa: Roberto Riverso, magistrato presso la Corte di Cassazione. Introduce e coordina i lavori: Ines Briganti, presidente dell’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea di (...)

** Auguri a Giulia e al piccolo Andrea ** , di Redazione - 9 novembre 2018

Auguri della redazione di Girodivite per la nostra amica Giulia Grillo, divenuta mamma.

Il piccolo, nato l’8 novembre 2018, si chiama Andrea ed è nato a Roma.

** 8 dicembre 2018: manifestazione no TAV a Torino ** , di Redazione - 8 novembre 2018

Il Movimento No Tav da quasi 30 anni promuove le ragioni dell’opposizione alla Torino-Lione, con manifestazioni, azioni di lotta, studi e documentazioni, libri e conferenze pubbliche.

Dal principio si è chiesto un confronto tecnico che, privo di pregiudizi ed interessi di sorta, potesse confrontarsi sui dati e prevedere tra i diversi esiti quello dell’”opzione zero”. Tutto questo non è mai stato permesso dai vari governi che negli ultimi trent’anni si sono susseguiti nel nostro paese, senza (...)

** Viaggio alla scoperta del populismo ** , di Emanuele G. - 8 novembre 2018

E’ diventata una delle parole chiave della politica italiana ed europea degli ultimi anni. Grazie alla Professoressa Sara Gentile ne abbiamo scandagliato le caratteristiche più preminenti e fondamentali

