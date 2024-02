n. 1047 - "A casa capi, quantu voli ’u patruni" (28 febbraio 2024)

Il numero 1047 di Girodivite di mercoledì 28 febbraio 2024: "A casa capi, quantu voli ’u patruni" (La casa è ampia, quanto vuole il padrone).

In questo numero:

** La CIA dietro la morte di Alexei Navalny? ** , di Natale Salvo - 28 febbraio 2024

Non so se sia la CIA a fornire le “veline” da pubblicare alle agenzie di stampa cui attingono i giornali, ma è però certo che tutti i giornali all’unisono si scoprono giornali d’inchiesta in chiave anti-Putin.

> https://www.girodivite.it/La-CIA-dietro-la-morte-di-Alexei.html

** Sicurezza sul lavoro ** , di Redazione Lavoro - 28 febbraio 2024

Le proposte del governo sono l’ennesimo imbroglio

> https://www.girodivite.it/Sicurezza-sul-lavoro.html

** Empowerment femminile: cosa significa e perché è importante ** , di Amref Italia - 28 febbraio 2024

L’empowerment femminile non è solo un imperativo morale, ma anche una strategia efficace per promuovere lo sviluppo sostenibile, la pace e il benessere per tutti

> https://www.girodivite.it/Empowerment-femminile-cosa.html

** Israele non consente l’arrivo di sufficienti aiuti umanitari a Gaza ** , di Amnesty - 28 febbraio 2024

Un mese dopo che la Corte internazionale di Giustizia aveva ordinato “misure immediate ed efficaci” per proteggere la popolazione palestinese della Striscia di Gaza occupata dal rischio di genocidio, Israele non ha fatto neanche il minimo passo per ottemperare all’ordine attraverso la fornitura di sufficiente assistenza umanitaria e il funzionamento dei servizi di base.

> https://www.girodivite.it/Israele-non-consente-l-arrivo-di.html

** Stop Allevamenti intensivi ** , di GREENPEACE - 28 febbraio 2024

La proposta di legge di Greenpeace

> https://www.girodivite.it/Stop-Allevamenti-intensivi.html

** Ecomafie: Legambiente al liceo Cottini di Torino ** , di francoplat

28 febbraio 2024

Dopo le agromafie analizzate dal prof. Marco Omizzolo, i docenti del Piemonte iscritti al corso “Mafie e dintorni” si sono confrontati con una seconda relatrice e un secondo tema, quello delle ecomafie

> https://www.girodivite.it/Ecomafie-Legambiente-al-liceo.html

** PNNR e uguaglianza di genere ** , di Salvatore A. Bravo - 28 febbraio 2024

Il PNRR prevede 600 milioni per orientare le studentesse verso le discipline STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) con laboratori che si aggiungeranno alle ore curriculari. L’acronimo è rigorosamente statunitense. L’intervento è meritevole di non poche osservazioni critiche.

> https://www.girodivite.it/PNNR-e-uguaglianza-di-genere.html

** “Mafie e dintorni” presentato a Vallo Torinese ** , di Redazione Zerobook - 28 febbraio 2024

Nel pomeriggio di sabato 24 febbraio, all’interno di un caffè letterario di una cittadina poco distante da Torino, è stato presentato il libro “Mafie e dintorni. Il fenomeno delle mafie e i loro rapporti con lo Stato e la società civile” di Franco Plataroti

> https://www.girodivite.it/Mafie-e-dintorni-presentato-a.html

** Poesia è politica ** , di Alessandra Calanchi - 28 febbraio 2024

(1) “Parliamo di politica, ora, per far contento Guy!”

(2) “Quanto alla poesia, la detesto!”

> https://www.girodivite.it/Poesia-e-politica.html

** NYT: Biden? «un presidente storicamente impopolare» ** , di Adriano Todaro - 28 febbraio 2024

Di Bella alla Tv del papa – Il Gruppo Gedi nomina un diversity editor – In edicola BenEssere – Distributori di giornali nelle stazioni IP

> https://www.girodivite.it/NYT-Biden-un-presidente.html

** S&G n. 256 - A proposito di piedi ** , di Franco Novembrini - 28 febbraio 2024

Lo slogan del candidato sindaco, vincitore con distacco delle primarie del PD di VLS1939, recita "con i piedi per terra" coniato pare da un guru della comunicazione. E uno slogan semplice e diretto e del quale accenno alcune varianti.

> https://www.girodivite.it/S-G-n-256-A-proposito-di-piedi.html

** Catania, 28 febbraio-6 marzo 2024: cinema King ** , di Redazione - 27 febbraio 2024

PROGRAMMA DAL 28 FEBBRAIO AL 6 MARZO, Cinema King Catania Mercoledì 28

A WHITE WHITE DAY (rassegna Cinestudio 44 – solo abbonati): ore 16:00 – 18:00- 20:30 – 22:30 sala 1

PERFECT DAYS: ore 16:30 sala 2

PAST LIVES: ore 18:45 sala 2

LA ZONA DI INTERESSE: ore 20:45 sala 2

Giovedì 29

A WHITE WHITE DAY (rassegna Cinestudio 44 – solo abbonati): ore 16:00 – 18:00- 20:30 – 22:30 sala 1

PAST LIVES: ore 16:30 sala 2

LA ZONA DI INTERESSE: ore 19:00 sala 2

ESTRANEI v.o.s.: 21:15 sala 2 (...)

> https://www.girodivite.it/Catania-28-febbraio-6-marzo-2024.html

** UKRAINE: La morte del blogger Gonzalo Lira ** , di Emanuele G. - 27 febbraio 2024

Perché tanta attenzione a Assange e Navalny, mentre nessuna per Lira?

> https://www.girodivite.it/UKRAINE-La-morte-del-blogger.html

** Persone: Ernesto Assante ** , di Redazione Risonanze - 27 febbraio 2024

“La vita è come la musica, ci sono alti e bassi, una melodia straordinaria che non finirà mai, anche quando non ci saremo più". Ernesto Assante, una tra le più prestigiose firme del giornalismo musicale italiano se ne è andato nella tarda serata all’Ospedale Umberto I di Roma, colpito da un’ischemia.

Era uno dei pochi ‘giganti’ universalmente riconosciuti dal pubblico italiano ed internazionale. Nato a Napoli nel 1958, aveva iniziato la carriera scrivendo per il Manifesto passando nel 1979 a ‘la (...)

> https://www.girodivite.it/Persone-Ernesto-Assante.html

** Fatti di Pisa: ecco perché solidarizzo con la polizia ** , di Natale Salvo - 26 febbraio 2024

Voglio andare controcorrente sui fatti di Pisa di venerdì 23 febbraio che han coinvolto la polizia[1]. La storia del secolo scorso ci insegna che chi ha la divisa di uno stato ubbidisce sempre agli ordini, i più nefandi possano essere.

Solidarizzo proprio con quei poliziotti, pure mal pagati sostiene la destra che però rifiuta riconoscere loro il salario minimo, che per quattro soldi poi la sera devono guardare negli occhi i propri figlioli magari compagni di scuola dei ragazzini che, per (...)

> https://www.girodivite.it/Fatti-di-Pisa-ecco-perche.html

** Quando il tempo libero diventa di qualità: Studiare e laurearsi in carcere ** , di Massimo Stefano Russo - 25 febbraio 2024

Per il senso comune in carcere si gode di molto tempo libero

> https://www.girodivite.it/Quando-il-tempo-libero-diventa-di.html

** Guerra Ucraina-Russia: Il fallimento delle politiche occidentali ** , di cirignotta - 25 febbraio 2024

Un quadro deprimente per i paesi occidentali che oggi 24 Febbraio commemorano la loro stoltezza politica a discapito dei loro stessi cittadini inviando messaggi di Guerra e non di Pace.

> https://www.girodivite.it/Guerra-Ucraina-Russia-Il.html

** La memoria breve dell’Occidente. Il genocidio dei comunisti in Indonesia ** , di Salvatore A. Bravo - 24 febbraio 2024

Il genocidio dei comunisti in Indonesia sconosciuto a molti e mai presente nelle “cronache liberali” dimostra quanto il sistema liberale agisca per manipolazione e censure in modo da impedire la coscienza collettiva sulla realtà sociale ed economica in cui siamo.

> https://www.girodivite.it/La-memoria-breve-dell-Occidente-Il.html

** Ogni giorno un tentato suicidio tra i giovani ** , di Redazione - 24 febbraio 2024

Secondo dati recenti, un ragazzo o una ragazza ogni giorno tenta il suicidio. Dobbiamo fermarci, dobbiamo riflettere, e dobbiamo farlo ora. È successo anche ad Ancona. Un articolo di Teodoro Palpacelli (Pressenza Marche).

> https://www.girodivite.it/Ogni-giorno-un-tentato-suicidio.html

** Alcune note su ’Un benessere passeggero’ di Alessandra Calanchi ** , di Alessandro Castellari - 24 febbraio 2024

Un benessere passeggero / di Alessandra Calanchi. - Senigallia : Ventura Edizioni, 2024. - 29 p. - (Palestra di poesia). - ISBN 979-128138833-8.

> https://www.girodivite.it/Alcune-note-su-Un-benessere.html

** La repressione in Italia di chi vuole la pace a Gaza. Con tutti i mezzi ** , di Redazione - 24 febbraio 2024

Botte e manganellate a Pisa e Firenze: l’accanimento della polizia contro gli studenti supera ogni limite. Un articolo di Oreste Pivetta (Strisciarossa).

> https://www.girodivite.it/La-repressione-in-Italia-di-chi.html

** Se due anni vi sembran poco ** , di Luigi Boggio - 23 febbraio 2024

La notizia che speravamo non è arrivata e non sapremo quando arriverà. Sono trascorsi due anni di guerra inutile, sanguinosa e distruttiva. Una follia...

> https://www.girodivite.it/Se-due-anni-vi-sembran-poco.html

** Umani senza gloria ** , di Alessandra Calanchi - 23 febbraio 2024

A proposito di: Umano, poco umano : Esercizi spirituali contro l’intelligenza artificiale / di Mauro Crippa e Giuseppe Girgenti. - Piemme ed., 2024. - 240 p. - (Saggi e attualità). - ISBN 978-88-566941-7.

> https://www.girodivite.it/Umani-senza-gloria.html

** La morte di Naval’nyj e la propaganda ** , di Salvatore A. Bravo - 23 febbraio 2024

L’Occidente destoricizzato e nichilistico è alla ricerca di identità e archetipi valoriali da trasformare in catalizzatori di senso. Individualismo e irrazionalità da decenni divorano l’Occidente capitalistico. L’economicismo e l’autopromozione sono diventati i capisaldi del cittadini-suddito del mercato. Si va dove spira il mercato e dove il consenso costruito ad hoc permette di restare in scena. In questo clima di irrazionalità si producono come fossero merci nuove archetipi e nuovi pubblici (...)

> https://www.girodivite.it/La-morte-di-Naval-nyj-e-la.html

** Uomo al volante pericolo costante… ** , di Salvatore A. Bravo - 23 febbraio 2024

L’archetipo del maschio assassino ha sostituito la ricerca e l’analisi della verità.

> https://www.girodivite.it/Uomo-al-volante-pericolo-costante.html

** Lentini - grande preoccupazione per la salute pubblica, mezza Sicilia ritornerà a trattare i rifiuti alla Sicula Trasporti ** , di Giuseppe Castiglia - 23 febbraio 2024

Oggi la notizia che nuovamente Lentini diventa il centro del trattamento della munnizza di mezza Sicilia ha allarmato l’ex assessore , ora Consigliera Comunale per il M5S Maria Cunsolo e l’ex assessore Vincenzo Pupillo, che tramite i loro profili social hanno manifestato seria preoccupazione per la salute pubblica...

> https://www.girodivite.it/Lentini-Grande-preoccupazione-per.html

** Ci sono tanti Navalny nelle carceri russe ** , di Amnesty - 23 febbraio 2024

Stiamo documentando una preoccupante escalation dell’utilizzo delle leggi anti-terrorismo per reprimere il dissenso

> https://www.girodivite.it/Ci-sono-tanti-Navalny-nelle.html

** EPOPEE CELESTI Art Brut nella collezione Decharme (Villa Medici, 1 marzo - 19 maggio 2024) ** , di Redazione - 22 febbraio 2024

Curatori: Bruno Decharme e Barbara Safarova Caroline Courrioux e Sam Stourdzé

> https://www.girodivite.it/EPOPEE-CELESTI-Art-Brut-nella.html

** Non esiste altra strada che uscire dalla solitudine ** , di Luigi Boggio - 22 febbraio 2024

A proposito di Elly Schlein, Bennie Sanders, la guerra di classe in Occidente, e su cosa dovrebbe fare la Sinistra

> https://www.girodivite.it/Non-esiste-altra-strada-che-uscire.html

** Cunsolo e Scerra (M5S) – A Lentini finalmente avviati i primi interventi di rigenerazione urbana ** , di Giuseppe Castiglia - 21 febbraio 2024

"Finalmente avviati i primi interventi di rigenerazione urbana a Lentini, su 17 complessivi. Ricordo ai più distratti che questi lavori sono oggi possibili dopo anni di impegno del MoVimento 5 Stelle, con il decreto di finanziamento del governo Conte ed il lavoro condotto a livello locale con la precedente Giunta del Patto civico con il M5S".

> https://www.girodivite.it/Cunsolo-e-Scerra-M5S-A-Lentini.html