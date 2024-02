n. 1045 - “Lu joviri di li parenti, cu ‘un avi dinari si summa li denti” (14 febbraio 2024)

Il numero 1045 di Girodivite, mercoledì 14 febbraio 2024: “Lu joviri di li parenti, cu ‘un avi dinari si summa li denti” (Il giovedì di Carnevale dei parenti, chi non ha soldi può solo contarsi i denti).

In questo numero:

--------------------------

** 5° Concorso Fotografico "Un luogo per ZeroBook 2023" (I VINCITORI!!!) ** , di Piero Buscemi - 14 febbraio 2024

Proclamati i vincitori dell’edizione 2023 del contest fotografico organizzato dalla redazione Girodivite e dalla Casa Editrice ZeroBook.

> https://www.girodivite.it/Concorso-Fotografico-Un-luogo-per,35591.html

** Free Julian Assange: mobilitazione globale ** , di Amnesty - 14 febbraio 2024

Il 20 e il 21 febbraio la Corte Suprema di Londra deciderà se Julian Assange ha esaurito ogni possibilità di opporsi all’estradizione negli Stati Uniti.

> https://www.girodivite.it/Free-Julian-Assange-mobilitazione.html

** L’Italia s’è Fregata ** , di Redazione Lavoro - 14 febbraio 2024

Editoriale della Usb sulla spedizione italiana sul Mar Rosso

> https://www.girodivite.it/L-Italia-s-e-Fregata.html

** Trapani, città circondata dal mare ma senz’acqua ** , di Natale Salvo - 14 febbraio 2024

Trapani, all’estrema punta d’Italia e della Sicilia, è bagnata su tre lati, dal Tirreno e dal Mediterraneo. Questa ricchezza naturale ne ha segnato la storia o oggi ne favorisce il turismo.

Eppure è … senz’acqua da bere.

Chiuso dieci anni fa un vecchio dissalatore, si approvvigiona del prezioso liquido dalla periferia della provincia, da contrada Bresciana, a 60 km dal capoluogo, tramite lunghe condotte – colabrodo.

Quando l’acqua giunge, e la “norma” è la distribuzione a giorni alterni e per (...)

> https://www.girodivite.it/Trapani-citta-circondata-dal-mare.html

** Vengo anch’io ** , di Amref Italia - 14 febbraio 2024

"Io Capitano" in Senegal con Matteo Garrone

> https://www.girodivite.it/Vengo-anch-io.html

** Il latitante Edgardo Greco resta in carcere in Francia ** , di francoplat - 14 febbraio 2024

Un anno fa circa – era il 2 febbraio 2023 – la polizia francese arrestava a Saint-Etienne, vicino Lione, il latitante calabrese Edgardo Greco

> https://www.girodivite.it/Il-latitante-Edgardo-Greco-resta.html

** Agricoltori: Le grandi lobby dietro la disfatta? ** , di cirignotta

14 febbraio 2024

Le proteste degli agricoltori hanno sommerso l’Europa, quasi tutti gli agricoltori dei paesi dell’unione attraverso richieste diversificate continuano a ribellarsi alle politiche europee.

> https://www.girodivite.it/Agricoltori-Le-grandi-lobby-dietro.html

** I limiti e le ambiguità del pensiero di Zygmunt Bauman ** , di Salvatore Bravo - 14 febbraio 2024

Zygmunt Bauman ha colto le miserie antropologiche e le derive distruttive e classiste del sistema capitalistico, ma nella sua analisi si è astenuto dall’uso della categoria della “totalità”, non ha messo in discussione il sistema nella sua interalità.

> https://www.girodivite.it/I-limiti-e-le-ambiguita-del.html

** Pearl Jam, sono le 6 in Italia ed ecco Dark Matter ** , di Fabio Iuliano - 14 febbraio 2024

Waiting, watching the clock it’s 6 o’ clock... in Italia almeno (mezzanotte ET)

> https://www.girodivite.it/Pearl-Jam-sono-le-6-in-Italia-ed.html

** La contronarrazione necessaria ** , di Salvatore Bravo - 14 febbraio 2024

Siamo in un’epoca pericolosa: chiunque sia in una condizione di povertà reale o potenziale può essere oggetto, in futuro, di una possibile marginalità sociale premessa dell’eliminazione fisica.

> https://www.girodivite.it/La-contronarrazione-necessaria.html

** Il ballo del qua qua ** , di Adriano Todaro - 14 febbraio 2024

Minacce a giornalista del «Fatto» – La Gedi piange –Accusa di stalking a giornale online – Da Radio Radicale a TG5 – AdnKronos in crisi – Pubblicità legale dov’è finita?

> https://www.girodivite.it/Il-ballo-del-qua-qua.html

** S&G n. 254 - "Speranza"... che non tornino ** , di Franco Novembrini

14 febbraio 2024

l titolo di questo "pezzo" vuole evidenziare che, malgrado le primarie, le secondarie e se del caso anche le terziarie, la situazione politica a VLS1929 (Villasanta, Monza) rimane praticamente stagnante e dunque torneranno i soliti noti. Ma, forse, qualcosa di nuovo si intravede in una nuova lista. Speriamo bene.

> https://www.girodivite.it/S-G-n-254-Speranza-che-non-tornino.html

** TEO MAMMUCARI, in Sicilia una tre giorni esplosiva ad alto contenuto di vita ** , di Redazione - 13 febbraio 2024

Teo Mammucari si mette a nudo e fa spettacolo, in un mix esplosivo di esperienza vissuta e maturità artistica. Organizzato e promosso da Eventi Olimpo, SARÀ CAPITATO ANCHE A VOI arriva in Sicilia per una straordinaria tre giorni in teatro. L’1 marzo all’“Ambasciatori” di Catania, il 2 al “Savio” di Palermo e il 3 al “Palacongress i Festival” di Agrigento. Uomo e showman dalle mille sfaccettature, sul palco la sua comicità esplora e porta alla luce alcune grandi tematiche della nostra esistenza. (...)

> https://www.girodivite.it/TEO-MAMMUCARI-in-Sicilia-una-tre.html

** La traduzione integrale dell’intervista rilasciata da Vladimir Putin a Tucker Carlson ** , di Redazione - 10 febbraio 2024

L’8 febbraio 2024 il presidente russo, Vladimir Putin, ha rilasciato una lunga intervista al giornalista americano Tucker Carlson. Oltre un’ora di colloquio in cui il presidente russo ha fornito la sua versione su una grande quantità di temi: dalla guerra in Ucraina ai rapporti con gli USA, dalle trattative di pace ai motivi del conflitto con l’Occidente, passando per i BRICS, il multipolarismo, le differenze tra mentalità russa e occidentale, i rapporti con l’Europa e l’intelligenza (...)

> https://www.girodivite.it/La-traduzione-integrale-dell.html

** Sanremo e il principio di piacere ** , di Salvatore Bravo - 10 febbraio 2024

La quantità muta la qualità affemava Hegel, pertanto il numero abnorme di programmi finalizzati alla sbornia nazionale è l’indicatore che l’industria del divertimento ha lo scopo di mutare e di inibire la consapevolezza politica...

> https://www.girodivite.it/Sanremo-e-il-principio-di-piacere.html

** Il marxismo critico di Antonio Labriola ** , di Salvatore Bravo - 9 febbraio 2024

Antonio Labriola è stato pensatore hegelo-marxiano, la sua analisi si è avvalsa del metodo olistico con il quale interpretare la storia e la sua direzione. Il suo marxismo critico è stato improntato ad un profondo umanesimo.

> https://www.girodivite.it/Il-marxismo-critico-di-Antonio.html

** Sanremo 2024, “Sinceramente” ma non troppo: quel “quando, quando” s’era già sentito ** , di Redazione Risonanze - 9 febbraio 2024

Va bene che le note sono sette (o meglio dodici). E va bene anche che per solleticare i gusti del grande pubblico spesso gli autori delle canzoni ricorrano a delle soluzioni viste e riviste (o meglio ascoltate e riascoltate).

> https://www.girodivite.it/Sanremo-2024-Sinceramente-ma-non.html

** Non è l’isola alla deriva ** , di Luigi Boggio - 8 febbraio 2024

Il mercato ha vinto e continua nella sua corsa nel creare nuove povertà e nuove diseguaglianze. L’autonomia differenziata accentuerà tutto ciò...

> https://www.girodivite.it/Non-e-l-isola-alla-deriva.html

** Catania, 13-21 febbraio 2024: : cinema King ** , di Redazione - 14 febbraio 2024

PROGRAMMA DAL 13 AL 21 FEBBRAIO 2024

Cinema King, via Antonio de Curtis, 14, 95131 Catania CT - Telefono: 095 530218 - Piccolo cinema tradizionale costruito nel 1928 con due sale da 280 e 66 posti che proiettano film indipendenti. Mercoledì 14 – Giovedì 15

BILLY (Cinestudio 44 - solo abbonati): ore 16:00 – 18:00 – 20:30 – 22:30 sala 1

PAST LIVES: ore 16:30 – 18:45 – 21:00 sala 2

Venerdì 16 – Sabato 17

PAST LIVES: ore 16:30 – 18:45 – 21:00 sala 1

APPUNTAMENTO A LAND’S END: ore 16:45 sala 2 (...)

> https://www.girodivite.it/Catania-13-21-febbraio-2024-cinema.html

** Catania, 12 febbraio 2024: La scuola va alla guerra, con Antonio Mazzeo ** , di Associazione Olga Benario - 8 febbraio 2024

Lunedì 12 Febbraio 2024 alle 19.30, in diretta facebook e youtube, presentazione del libro di Antonio Mazzeo

LA SCUOLA VA ALLA GUERRA

inchiesta sulla militarizzazione dell’istruzione in Italia

Luca Cangemi ne discute con l’autore

Per seguire la diretta, collegarsi utilizzando i seguenti link:

Facebook: https://www.facebook.com/Ass.Com.OlgaBenario

YouTube: https://www.youtube.com/@associazionecomunistaolgab7498

> https://www.girodivite.it/Catania-12-febbraio-2024-La-scuola.html

** Tra il grido e il silenzio scegliamo la parola ** , di Pina La Villa

8 febbraio 2024

Tra il grido e il silenzio scegliamo la parola. Mostra di disegni e testi degli anni Settanta. Un esempio di propaganda femminista.

> https://www.girodivite.it/Tra-il-grido-e-il-silenzio.html

** Le mani della destra sulla 3-I SpA ** , di Redazione Lavoro - 8 febbraio 2024

Blitz su statuto e personale degli enti. La società 3-I, prevista dal PNRR per contribuire all’innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione e fornire servizi informatici a INPS-INAIL-ISTAT e alle amministrazioni pubbliche...

> https://www.girodivite.it/Le-mani-della-destra-sulla-3-I-SpA.html

** Emilia Romagna. Staffetta per Assange ** , di Redazione - 8 febbraio 2024

Vogliamo dare forza a Julian, impedire la sua estradizione in USA e che diventi un uomo libero per tutto ciò che ha fatto per la pace e per l’umanità tutta. Non ha svelato segreti di Stato ma ha denunciato crimini di Stato.

> https://www.girodivite.it/Emilia-Romagna-Staffetta-per.html

** Una marea di plastica ha invaso la Spagna (FIRMA LA PETIZIONE) ** , di GREENPEACE - 8 febbraio 2024

Alcune settimane fa in Spagna si è verificato un vero e proprio disastro ambientale.

> https://www.girodivite.it/Una-marea-di-plastica-ha-invaso-la.html

** Nicola Piovani e la sua intensa ‘tre giorni’ al Teatro Massimo Bellini di Catania, dove sarà protagonista sul palco il 9, 10 e 11 febbraio ** , di Redazione Risonanze - 7 febbraio 2024

raditissimo ritorno quello di Nicola Piovani al Teatro Massimo Bellini. Successo annunciato e gran pienone per i concerti che vedranno sul palco il maestro romano. Piovani sarà protagonista di un’intensa ‘tre giorni’, il 9, 10 e 11 febbraio proponendo distinti eventi nell’ambito della stagione concertistica. Le prime due date, 9 e 10 febbraio, propongono il doppio appuntamento sinfonico con “La Pietà”, moderno Stabat Mater musicato dal Premio Oscar sui versi originali (...)

> https://www.girodivite.it/Nicola-Piovani-e-la-sua-intensa.html

** Persone: Maria Fida Moro ** , di Redazione - 7 febbraio 2024

Martedì 6 febbraio 2024 a Roma è morta a 77 anni Maria Fida Moro, senatrice dal 1987 al 1992 con la Democrazia Cristiana. Era la prima figlia di Aldo Moro, due volte presidente del Consiglio, che fu rapito e ucciso dalla Brigate Rosse nel 1978.

Negli anni aveva avuto vari problemi cardiaci e diversi tumori: da diverso tempo era ricoverata in una clinica romana, ma non sono state comunicate le cause della morte. Nel corso degli anni Maria Fida Moro cambiò diversi partiti: nel 1990 lasciò la (...)

> https://www.girodivite.it/Persone-Maria-Fida-Moro.html

** Lentini - Lo Streaming Video - Consiglio Comunale, martedì 06 febbraio 2024 ** , di Giuseppe Castiglia - 7 febbraio 2024

Lentini - Consiglio Comunale martedì o6 febbraio 2024 alle ore 18:30, presso i locali della Sala Udienze "G. Falcone" del Palazzo di Giustizia di Lentini, sito in via Caltanissetta, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

> https://www.girodivite.it/Lentini-Consiglio-Comunale-martedi,35548.html