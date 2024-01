n. 1041 - "Chiacchiri e tabaccheri i lignu, o Bancu i Napuli nun fannu pegnu" (17 gennaio 2024)

Il numero 1041 di Girodivite di mercoledì 17 gennaio 2024: "Chiacchiri e tabaccheri i lignu, o Bancu i Napuli nun fannu pegnu" (Le chiacchere e le tabacchiere di legno, al Banco di Napoli non si possono impegnare).

In questo numero:

** Tavolo a Palazzo Chigi su ex Ilva ** , di Redazione Lavoro - 17 gennaio 2024

Governo garantisce continuità produttiva, ma nulla su metodo e risorse. USB chiede concretezza

> https://www.girodivite.it/Tavolo-a-Palazzo-Chigi-su-ex-Ilva.html

** Giuseppe "Pippo" Fava giornalista ** , di francoplat - 17 gennaio 2024

Fava era stato costretto ad allontanarsi da un’avventura giornalistica che aveva cercato, di fatto riuscendovi, di ribadire come fosse menzognero e illusorio ritenere Catania una realtà esente dalla mafia, alla pari del resto della Sicilia orientale.

> https://www.girodivite.it/Giuseppe-Pippo-Fava-giornalista.html

** Stato d’emergenza in Ecuador ** , di Redazione - 17 gennaio 2024

Un articolo sulla crisi sociale in Ecuador di Camilla Desideri, giornalista di Internazionale

> https://www.girodivite.it/Stato-d-emergenza-in-Ecuador.html

** Giovani in azione contro la violenza di genere e le mutilazioni genitali femminili ** , di Amref Italia - 17 gennaio 2024

Nasce il Progetto Y-act a Roma, Milano, Torino e Padova per il coinvolgimento attivo delle nuove generazioni, per un futuro di parità di genere, giustizia e inclusione.

> https://www.girodivite.it/Giovani-in-azione-contro-la.html

** Accusa di genocidio a Israele ** , di Amnesty - 17 gennaio 2024

Al via le udienze alla Corte internazionale di giustizia

> https://www.girodivite.it/Accusa-di-genocidio-a-Israele.html

** Pace: creatività e nonviolenza ** , di Laura Tussi - 17 gennaio 2024

Per trascendere le gravi minacce contro l’umanità.

> https://www.girodivite.it/Pace-creativita-e-nonviolenza.html

** L’Italia che impoverisce i poveri ** , di Luigi Boggio - 17 gennaio 2024

Il Rapporto Oxfam muove una severa critica al primo anno del governo Meloni. Sempre più poveri, sempre più esclusi dalla protezione sociale.

> https://www.girodivite.it/L-Italia-che-impoverisce-i-poveri.html

** Il caso Montante torna in una tesi di laurea ** , di Redazione - 17 gennaio 2024

Fiorella Falci ha discusso una tesi su "Mafia ed economia. Il caso Montante". Sempre di più cominciano ad analizzarsi gli aspetti economici e non solo delinquenziali, della mafia.

> https://www.girodivite.it/Il-caso-Montante-torna-in-una-tesi.html

** «MATTARELLA NON FIRMI» ** , di Adriano Todaro - 17 gennaio 2024

La De Gerolamo chiude – La Radio: il mezzo più gradito – Meloni tranquillizza Mediaset – Chiudono le “Province” alla Gazzetta del Mezzogiorno – Giornalisti palestinesi vogliono entrare a Gaza – Profili social in Tv – Polemica Fedez-Myrta Merlino

> https://www.girodivite.it/MATTARELLA-NON-FIRMI.html

** Canti della gratitudine ** , di Luigi Boggio - 17 gennaio 2024

Canti della gratitudine / Franco Arminio. - Milano : Bompiani, 2024. - 192 p, br. - (Narratori italiani). - ISBN 978-88-301-0712-0.

> https://www.girodivite.it/Canti-della-gratitudine.html

** S&G n. 251 - Falò&Falò ** , di Franco Novembrini - 17 gennaio 2024

Il termine falò implica l’uso del fuoco e come succede per altri eventi può essere usato a fin di bene ma spesso anche per distruggere. Il fuoco secondo una antica leggenda ci fu donato da Prometeo che pagò caro l’aver disobbedito a Zeus, il dio degli dei che imperava millenni fa. Ed oggi?

> https://www.girodivite.it/S-G-n-251-Falo-Falo.html

** Carlo Gilistro M5S - ai Presidenti dei Consigli comunali di Lentini, Noto e Siracusa, tutti appartenenti all’area autonomista" Vi ricordo che siete voi al governo della regione, quindi agite" ** , di Giuseppe Castiglia - 15 gennaio 2024

È incoraggiante vedere che anche forze politiche di maggioranza come il Mpa stiano finalmente riconoscendo i problemi legati al personale medico e alla gestione negli ospedali della nostra provincia. Se desiderate veramente agire per il miglioramento dell’assistenza sanitaria pubblica nella provincia di Siracusa, vi esorto a mobilitarvi per risolvere la questione delle nomine dei manager della Sanità siciliana, attualmente bloccate a Palermo dal centrodestra che fatica a trovare un accordo.

> https://www.girodivite.it/Carlo-Gilistro-M5S-ai-Presidenti.html

** Quando il papa dice no ** , di Redazione - 14 gennaio 2024

Papa Francesco ha rifiutato la donazione di 1,5 milioni di euro all’ospedale del Bambin Gesù di Roma, perché proveniente da LEONARDO Spa.

> https://www.girodivite.it/Quando-il-papa-dice-no.html

** He hanging tree / L’albero degli impiccati ** , di Redazione Antenati

14 gennaio 2024

Nel film "Hunger Games: Il Canto della Rivolta" la protagonista fa diventare questa melodia il canto dell’insurrezione e della voglia di libertà dei popoli oppressi dalla dittatura. Testo di Suzanne Collins, autrice dei libri della saga, e musica di Jeremiah Fraites e Wesley Schultz dei The Lumineers, inciso come singolo nel 2014.

> https://www.girodivite.it/He-hanging-tree-L-albero-degli.html

** La freccia nera ** , di Redazione Antenati - 14 gennaio 2024

Sigla dello sceneggiato Rai "La freccia nera" (1968-69), diretto da Anton Giulio Majano, musiche di Riz Ortolani. La sigla aveva il testo di Sandro Tuminelli, che interpreta nella miserie uno dei fuorilegge.

> https://www.girodivite.it/La-freccia-nera.html

** Che fare? / di Vladimir Ilyich Ulyanov (Lenin) ** , di Redazione - 13 gennaio 2024

Scritto tra l’autunno del 1901 e il febbraio del 102, pubblicato nel marzo del 1902 a Stoccarda.

> https://www.girodivite.it/Che-fare-di-Vladimir-Ilyich.html

** Gonzalo Lira, morto il giornalista torturato nelle prigioni ucraine ** , di Redazione - 13 gennaio 2024

“È con grande tristezza che devo annunciare che Gonzalo Lira @GonzaloLira1968 (giornalista americano, ndr), morto in ospedale, secondo suo padre, che nelle ultime settimane ha lottato per ottenere le tanto necessarie cure mediche di suo figlio.

Ecco una nota scritta a mano da Gonzalo che ho ricevuto il 4 gennaio: “Ho avuto una doppia polmonite (a entrambi i polmoni), un pneumotorace e un caso molto grave di edema. Tutto questo è iniziato a metà ottobre, ma è stato ignorato dalla prigione. Hanno (...)

> https://www.girodivite.it/Gonzalo-Lira-morto-il-giornalista.html

** USA e Inghilterra attaccano lo Yemen ** , di Redazione - 13 gennaio 2024

12 gennaio 2024

Forze statunitensi e britanniche hanno lanciato nella notte una serie di bombardamenti sullo Yemen, colpendo una dozzina di siti usati dai ribelli Houthi come basi. L’attacco, a cui hanno fornito supporto Australia, Bahrain, Canada e i Paesi Bassi, arriva dopo settimane di avvertimenti perché cessassero gli attacchi alle navi commerciali in transito nel Mar Rosso (Cnn). Il leader degli Houthi Mohammed al-Bukhaiti ha dichiarato che i due Paesi "si renderanno presto conto di (...)

> https://www.girodivite.it/USA-e-Inghilterra-attaccano-lo.html

** Condannato per triplice omicidio a Lentini ** , di Redazione - 13 gennaio 2024

Adriano Rossitto, 40enne di Lentini, avrebbe ucciso Lucia Marino, 56 anni, e Francesca Oliva, 80 anni, figlia e madre, e un bancario in pensione, Francesco Di Pietro, tra il 2019 e il 2021

> https://www.girodivite.it/Condannato-per-triplice-omicidio-a.html

** Carlentini, 13 gennaio 2024: Marcia della pace ** , di Redazione - 13 gennaio 2024

Azione Cattolica organizza il 13 gennaio 2024 una Marcia della Pace. Partenza alle ore 16:30 dalla centrale piazza Diaz. Il percirso prevede: via Roma, Raffaello, Piazza Cavallotti, Giovanni Bovio, Cavour per poi arrivare in Chiesa Madre.

La marcia si svolge in occasione del mese della Pace che si celebra a gennaio. È organizzata dall’Azione Cattolica Italiana della Parrocchia Immacolata Concezione – Chiesa Madre di Carlentini, guidata dalla presidente parrocchiale Stefania Breci.

L’invito a (...)

> https://www.girodivite.it/Carlentini-13-gennaio-2024-Marcia.html

** Cinquant’anni di obiezione di coscienza ** , di Redazione - 12 gennaio 2024

Era il 1972 quando vide la luce la fondamentale legge sull’obiezione di coscienza. Massimo Aliprandini, della Lega Obiezione di Coscienza intervistato da Laura Tussi.

> https://www.girodivite.it/Cinquant-anni-di-obiezione-di.html

** Lettera agli ipocriti d’Europa ** , di Redazione - 12 gennaio 2024

Questa Lettera è stata scritta da Franco Berardi Bifo, e diffusa tramite Comune.info

> https://www.girodivite.it/Lettera-agli-ipocriti-d-Europa.html

** Qualcuno ha visto il PD? ** , di Luigi Boggio - 11 gennaio 2024

La solitudine del popolo del Pd e della sinistra nel suo insieme è uno dei tratti drammatici di questa fase politica che viene da lontano. Un lontano recente di mancate discussioni...

> https://www.girodivite.it/Qualcuno-ha-visto-il-PD.html

** No Autonomia differenziata. Diretta mobilitazione del 16 gennaio 2024 ** , di Giuseppe Castiglia - 11 gennaio 2024

M𝐚𝐫𝐭𝐞𝐝𝐢̀ 𝟏𝟔 𝐆𝐄𝐍𝐍𝐀𝐈𝐎 𝟐𝟎𝟐𝟒 - 𝐢𝐧 𝐨𝐫𝐚𝐫𝐢 𝐩𝐨𝐦𝐞𝐫𝐢𝐝𝐢𝐚𝐧𝐢 𝐝𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢 𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐝𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐞 𝐩𝐢𝐚𝐳𝐳𝐞

𝐅𝐄𝐑𝐌𝐈𝐀𝐌𝐎 𝐢𝐥 𝐃𝐃𝐋 𝐂𝐚𝐥𝐝𝐞𝐫𝐨𝐥𝐢 𝐬𝐮𝐥𝐥’𝐀𝐔𝐓𝐎𝐍𝐎𝐌𝐈𝐀 𝐃𝐈𝐅𝐅𝐄𝐑𝐄𝐍𝐙𝐈𝐀𝐓𝐀 (dal 16 gennaio in discussione al Senato) - 𝐄𝐬𝐢𝐠𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐮𝐠𝐮𝐚𝐥𝐢 𝐝𝐢𝐫𝐢𝐭𝐭𝐢 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢 𝐞 𝐜𝐢𝐯𝐢𝐥𝐢 𝐝𝐚 𝐧𝐨𝐫𝐝 𝐚 𝐬𝐮𝐝, 𝐝𝐚 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐚 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐟𝐞𝐫𝐢𝐚. Dirette dal Presidio romano e dai Presìdi davanti alle Prefetture delle principali città italiane. Qui i PRESIDI (in aggiornamento)

> https://www.girodivite.it/No-Autonomia-differenziata-Diretta.html

** Milano: Basta morti per strada! ** , di Silvia Zambrini - 11 gennaio 2024

Si è svolto in viale Umbria ang. Pistrucci a Milano un presidio di pedoni e ciclisti a seguito di incidente avvenuto nello stesso luogo la notte precedente. Vittima un giovane ciclista...

> https://www.girodivite.it/Milano-Basta-morti-per-strada,35448.html

** Vino bianco, polvere d’argento e rame, polvere dell’Etna e di madreperla... ** , di Alessandra Calanchi - 10 gennaio 2024

Una mostra da non perdere: Le vie del desiderio, di Giorgio Rizzo ; a cura di Giada Trebeschi. Dal 6 gennaio al 14 febbraio 2024, ad Ascoli Piceno, al Frida Art Academy.

> https://www.girodivite.it/Vino-bianco-polvere-d-argento-e.html

** JAMES SENESE live in Sicily, al via il Light Blue Festival ** , di Redazione Risonanze - 10 gennaio 2024

Il ritmo coinvolgente del ‘Light Blue Festival’ sta per risuonare nel cuore della Sicilia e l’apertura di quest’eccezionale tour sarà segnata da un nome leggendario. JAMES SENESE al teatro ‘Luigi Pirandello’ di Agrigento, sabato 27 gennaio ore 20.30. Una straordinaria opportunità per vivere un’esperienza irripetibile, unendo il passato e il presente in un’atmosfera vibrante.

Dopo il sold out registrato a Modica il 18 novembre, JAMES SENESE torna in Sicilia per testimoniare sul palco “la musica che (...)

> https://www.girodivite.it/JAMES-SENESE-live-in-Sicily-al-via.html