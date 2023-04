n. 1008 - "Cu si ’ncagna, perdi a parti, scupa a casa e lava i piatti" (5 aprile 2023)

Il numero 1008 di Girodivite, di mercoled’ 5 marzo 2023: "Cu si ’ncagna, perdi a parti, scupa a casa e lava i piatti" (Chi litiga, perde la sua parte, pulisce casa e lava i piatti).

In questo numero:

** EMERGENCY/AFGHANISTAN: 1 afgano su 2 non ha accesso ai medicinali ** , di Emergency - 5 aprile 2023

Povertà e crisi economica, episodi di conflitto e violenza, inadeguatezza del sistema sanitario e mancanza di trasporti impediscono agli afgani di curarsi

> https://www.girodivite.it/EMERGENCY-AFGHANISTAN-1-afgano-su.html

** Tv: 100% Italia Special al fianco di ActionAid ** , di ActionAid - 5 aprile 2023

Sky Italia dona ad ActionAid il montepremi vinto dalla squadra degli sportivi con Sara Simeoni, Daniele Adani e Nicola Ventola.

> https://www.girodivite.it/Tv-100-Italia-Special-al-fianco-di.html

** Decreto Bollette regala a infermieri e ostetriche doppio lavoro e cottimo ** , di Redazione Lavoro - 5 aprile 2023

Perché in effetti solo di cottimo e doppio lavoro si può parlare quando

per sopperire alla mancanza di infermieri che garantiscano il funzionamento delle strutture territoriali previste dal Pnrr – si induce il personale, dopo turni massacranti nei reparti, a svolgere ulteriori attività per portare a casa uno stipendio finalmente dignitoso.

> https://www.girodivite.it/Decreto-Bollette-regala-a.html

** Settimana di azione contro il razzismo ** , di Amref Italia - 5 aprile 2023

Amref protagonista di 4 eventi contro l’afrofobia

> https://www.girodivite.it/Settimana-di-azione-contro-il.html

** Z-eyes: Terre Di Confine. La Frontera-La Nuova Mestiza di Gloria Anzaldúa ** , di Giorgia Piscaglia , di Sarah Ricci - 5 aprile 2023

Terre Di Confine : La Frontera-La Nuova Mestiza / di Gloria Anzaldúa ; riedizione a cura di Paola Zaccaria. - Black Coffee, 2022.

> https://www.girodivite.it/Z-eyes-Terre-Di-Confine-La.html

** Z-eyes: Quell’arte di vivere. America! America!, di Delmore Schwartz ** , di Giorgia Piscaglia , di Elisa Colonna , di Sarah Ricci , di Chiara Piergigli , di Pamela Zannini , di Angelica Giorgetti , di Vittoria Smacchia , di Alice Smacchia , di Matteo Cesaretti - 5 aprile 2023

Nell’ambito della rassegna Europamerica. Seminario di pensieri, presentazione del libro di poesie di Delmore Schwartz America! America!, tradotto e curato da Angelo Guida (Ventura Edizioni, 2022)

> https://www.girodivite.it/Z-eyes-Quell-arte-di-vivere.html

** Litigi e dimissioni a RAI SPORT ** , di Adriano Todaro - 5 aprile 2023

Accrediti in Ucraìna: due giornalisti rientrati in Italia – Giornalista americano arrestato in Russia – Cosa leggono i nostri parlamentari? – Su Radio e Tv i più visibili sono Meloni e Macron – Abbinamenti fra quotidiani – Garante blocca ChatGPT – Rinasce l’agenzia AgiPress.

> https://www.girodivite.it/Litigi-e-dimissioni-a-RAI-SPORT.html

** Quando i bambini ascoltano Ryūichi Sakamoto ** , di Monia Frizzi - 5 aprile 2023

Da quest’anno insegno anche musica ai miei alunni. Oltre al pentagramma e alle note, cerco anche di fare un po’ di storia della musica. Oggi ho fatto ascoltare un brano di Ryūichi Sakamoto...

> https://www.girodivite.it/Quando-i-bambini-ascoltano-Ry-ichi.html

** S&G n. 209 ** , di Franco Novembrini - 5 aprile 2023

Dell’acqua e del verde

> https://www.girodivite.it/S-G-n-209.html

** In Italia lavorano 336mila minori ** , di Redazione - 4 aprile 2023

Report di Save the Children: Uno su 10 ha cominciato a 11 anni o meno. I settori più interessati sono la ristorazione, la vendita al dettaglio nei negozi e le attività commerciali, seguiti dalle attività in campagna, in cantiere, dalle attività di cura con continuità di fratelli, sorelle e parenti

> https://www.girodivite.it/In-Italia-lavorano-336mila-minori.html

** MONTENEGRO: Djukanovic’s Ousting Shows ‘Language of Division’ No Longer Works in Montenegro ** , di Emanuele G. - 4 aprile 2023

Samir Kajosevic Podgorica BIRN April 3, 2023 12:49

Courtesy of Balkan Insight [https://balkaninsight.com]

> https://www.girodivite.it/MONTENEGRO-Djukanovic-s-Ousting.html

** Persone: È morto all’età di 80 anni Seymour Stein della Sire Records ** , di Redazione Risonanze - 4 aprile 2023

Se ne è andato all’età di 80 anni Seymour Stein, discografico fondatore dell’etichetta americana Sire Records.

Stein è stato tra i responsabili del successo di artisti rock come Ramones, Talking Heads e The Pretenders, oltre che a quello di star del pop come Madonna.

A confermare la sua scomparsa è stata sua figlia Mandy che ha rivelato al The New York Times della morte del padre avvenuta dopo aver lottato con un cancro.

Una vita da discografico

L’impatto di Stein sulla storia della musica rock (...)

> https://www.girodivite.it/Persone-E-morto-all-eta-di-80-anni.html

** James Senese al Teatro ABC di Catania ** , di Piero Buscemi - 3 aprile 2023

Seconda tappa siciliana dell’artista partenopeo, dopo Palermo, domenica 2 aprile e prima di spostarsi sul continente per il prosieguo del tour 2023

> https://www.girodivite.it/James-Senese-al-Teatro-ABC-di.html

** Al Teatro Garibaldi di Enna, la geniale poliedricità di SANDRO VERGATO ** , di Redazione Risonanze - 3 aprile 2023

Performer dai mille volti e dalle molteplici risorse, sarà SANDRO VERGATO ad animare il pubblico dello splendido Teatro Garibaldi con il “I vizi da mula”. Sabato 22 aprile si alzerà il sipario su un caleidoscopio di battute che ci faranno molto ridere ma anche riflettere. Prodotto da La Fenice, lo spettacolo impreziosisce la 9ª edizione di Voci di Sicilia. Una rassegna organizzata da Eventi Olimpo con la direzione artistica di Peppe Truscia e il patrocinio dell’amministrazione comunale di Enna. (...)

> https://www.girodivite.it/Al-Teatro-Garibaldi-di-Enna-la.html

** Angela Bonanno, Tu singolare ** , di Pina La Villa - 1 aprile 2023

È appena uscito, per Catartica edizioni, il nuovo libro di Angela Bonanno, Tu singolare

> https://www.girodivite.it/Angela-Bonanno-Tu-singolare.html

** Quel problema con l’intelligenza ** , di Sergej - 1 aprile 2023

Non far sapere al contadino quant’è buono il formaggio con le pere...

> https://www.girodivite.it/Quel-problema-con-l-intelligenza.html

** Catania, 3 aprile 2023: Il film "1921" di Huang Jianxin ** , di Redazione - 1 aprile 2023

Prosegue il cineforum sulla realtà cinese organizzato dall’Associazione Comunista "Olga Benario"

Lunedì 3 Aprile alle ore 20, in Via Battiato n.6 - Catania

Proiezione del film "1921" di Huang Jianxin (2021)

Aperitivo prima della proiezione

"1921" è un film cinese del 2021 diretto da Huang Jianxin che racconta la storia della fondazione del Partito Comunista Cinese nel 1921 attraverso la vita di quattro figure storiche. Il film esplora il conflitto tra i comunisti e il governo nazionalista e la (...)

> https://www.girodivite.it/Catania-3-aprile-2023-Il-film-1921.html

** Post/teca Marzo 2023 ** , di Sergej - 1 aprile 2023

Il numero 03.2023 di Post/teca

> https://www.girodivite.it/Post-teca-Marzo-2023.html

** Agrigento è la Capitale italiana della Cultura 2025 ** , di Redazione - 31 marzo 2023

A proclamarla è stato il Ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, nel corso della cerimonia che si è svolta oggi a Roma, nella Sala Spadolini del Ministero, alla presenza della giuria presieduta da Davide Maria Desario e composta da Salvatore Adduce, Paolo Asti, Luca Brunese, Maria Luisa Catoni, Luisa Piacentini, Isabella Valente, e dei rappresentanti delle dieci città finaliste: Agrigento, Aosta, Assisi (Perugia), Asti, Bagnoregio (Viterbo), Monte Sant’Angelo (Foggia), Orvieto (Terni), (...)

> https://www.girodivite.it/Agrigento-e-la-Capitale-italiana.html

** Lentini Sr - Consiglio Comunale giovedì 6 aprile 2023 ** , di Giuseppe Castiglia - 31 marzo 2023

Lentini Sr - Consiglio Comunale giovedì 6 aprile 2023, alle ore 19,00, presso la sede provvisoria del ’Centro Polifunzionale Biblioteca Civica R. da Lentini" di via Aspromonte, per la trattazione del seguente ORDINE DEL GIORNO:

> https://www.girodivite.it/Lentini-Sr-Consiglio-Comunale,34080.html

** Lentini Sr - Lo streaming video - Riunione del Consiglio Comunale giovedì 30 marzo 2023 ** , di Giuseppe Castiglia - 31 marzo 2023

Lentini Sr - Riunione del Consiglio Comunale giovedì 30 marzo 2023, alle ore 19,00, presso la sede provvisoria dell’ex Aias di via Aspromonte, per la trattazione del seguente ORDINE DEL GIORNO:

> https://www.girodivite.it/Lentini-Sr-Riunione-del-Consiglio,34059.html

** San Vito Lo Capo: festival degli aquiloni vince il premio nazionale Italive che valorizza il turismo culturale italiano ** , di Redazione - 31 marzo 2023

Il Festival Internazionale degli Aquiloni di San Vito Lo Capo (Tp) ha vinto, nella categoria eventi per bambini, il premio nazionale Italive.it

il territorio dal vivo, il riconoscimento assegnato dal portale Italive.it agli eventi che rappresentano il “Genius loci” del nostro paese, la capacità di estrarre la sintesi dei valori identitari di un territorio e di metterli al servizio della customer experience, in ottica di sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

“Lieto di aver (...)

> https://www.girodivite.it/San-Vito-Lo-Capo-festival-degli.html

** Lentini - Maria Cunsolo: È falsa la notizia su un presunto ampliamento della discarica di Grotte San Giorgio ** , di Giuseppe Castiglia - 31 marzo 2023

In queste ore sta circolando sui social una notizia su un presunto ampliamento di "un milione e mezzo di tonnellate di munnizza" palesemente falsa e tendenziosa. Quello che è stato consentito alla Sicula è la non sospensione dell’ impianto di TMB (trattamento meccanico biologico). (in allegato documento)

> https://www.girodivite.it/Lentini-Maria-Cunsolo-notizia.html

** La mobilitazione in Francia ** , di Pina La Villa - 30 marzo 2023

Venerdì 31 marzo alle ore 16.00 diretta FB. In collegamento Lorenzo Battisti

> https://www.girodivite.it/La-mobilitazione-in-Francia.html

** "1921", un film sulla nascita del Partito Comunista Cinese ** , di Pina La Villa - 30 marzo 2023

Lunedì 3 Aprile, in Via Battiato,6, alle ore 20

> https://www.girodivite.it/1921-un-film-sulla-nascita-del.html