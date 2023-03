n. 1005 - "U libru chiusu fa l’omu di ciriveddu chiusu" (15 marzo 2023)

Il numero 1005 di Girodivite del 15 marzo 2023: "U libru chiusu fa l’omu di ciriveddu chiusu" (Il libro chiuso fa l’uomo chiuso di cervello).

** Altro che innocenti ** , di Redazione Lavoro - 15 marzo 2023

Il sindacato giallo mondiale costretto a licenziare l’indifendibile Visentini e a convocare un congresso straordinario

** Amref e MSD Italia insieme per combattere le disuguaglianze di genere ** , di Amref Italia - 15 marzo 2023

Accesso all’istruzione, diritto alla salute, opportunità economiche, leadership: sono diversi i progressi fatti per migliorare la condizione delle donne e delle ragazze africane, ma gli obiettivi raggiunti non sono ancora sufficienti.

** “Obiettivo lavoroINsicurezza” Rete Iside lancia il concorso fotografico, Tano D’Amico presidente della giuria ** , di Redazione Lavoro - 15 marzo 2023

Le opere fotografiche possono essere inviate fino alle ore 12 del 4 giugno 2023.

** L’inchiesta Hybris e il sodalizio Cosa nostra - ’ndrangheta ** , di francoplat - 15 marzo 2023

Non è una notizia calda, ma vale la pena riproporla e girarle attorno. Nella mattinata di giovedì 9 marzo, i Carabinieri di Gioia Tauro (RC) hanno arrestato 49 soggetti (34 in carcere e 15 agli arresti domiciliari) sulla scorta di un provvedimento di applicazione delle misure cautelari emesse dal Gip del Tribunale di Reggio Calabria, Stefania Rachele.

** Sopravvissuti di Cutro lasciati per 10 giorni in un centro inadeguato e indecoroso ** , di ActionAid - 15 marzo 2023

L’organizzazione sottolinea come anche con i superstiti al naufragio si è seguita una gestione irrazionale e senza programmazione, che ha portato ad accoglierli in uno dei centri più grandi e critici d’Italia.

** Covid 19 ** , di Redazione Lavoro - 15 marzo 2023

USB: lo strano caso delle archiviazioni a scoppio ritardato non tocca l’inchiesta di Bergamo: chi gestì la pandemia nel 2020 rimane indagato

** Amarcord 1988 - L’impavido Viaggio tra Taranto e l’Egitto ** , di Giuseppe Castiglia - 15 marzo 2023

In una scatola contenente alcune mie vecchie videocassette VHS, la mia attenzione è andata su una TDK da 120 min, senza nessuna descrizione sull’etichetta. La curiosità di cosa contenesse è stata soddisfatta grazie ad un mio vecchio videoregistratore Sony, che dopo una leggera manutenzione riprendendo a funzionare me ne ha permesso la visione... La Videocassetta conteneva i ricordi, quasi smagnetizzati, di una missione con la nave militare "Impavido" tra Taranto e l’Egitto...

** Miserie giornalistiche-canore ** , di Adriano Todaro - 15 marzo 2023

Si chiama l’Unità ma è Il Riformista – Carabinieri al “Domani” – A B. rimane il 30% – Nuova direzione per Concita De Gregorio – Condannato Spada: minacciò di morte Federica Angeli

** Addio a Dick Fosbury ** , di Piero Buscemi - 15 marzo 2023

L’atleta che inventò il salto in alto di schiena.

** S&G n. 206 ** , di Franco Novembrini - 15 marzo 2023

La Junta "sapevamolo"

** UKRAINE: Si gioca con il fuoco ** , di Emanuele G. - 14 marzo 2023

Qua e la la guerra si diffonde

** Persone: Kenzaburo Oe, già nobel per la letteratura nel 1994 ** , di Redazione - 13 marzo 2023

È morto a 88 anni lo scrittore giapponese Kenzaburo Oe, premio Nobel per la letteratura nel 1994

** Olga Benario ** , di Pina La Villa - 13 marzo 2023

Olga Benario

Ho lottato per ciò che c’è di più giusto e di più buono e di migliore al mondo (Olga Benario)

** Maremoto ** , di Alessandra Calanchi - 12 marzo 2023

Un racconto tratto da: Maremoto / di Alessandra Calanchi. - Senigallia : Ventura Edizioni, 2021. Ringraziamo Alessandra per aver messo a disposizione il suo racconto per i lettori di Girodivite.

** Teppisti aggrediscono Yanis Varoufakis ad Atene ** , di Redazione - 12 marzo 2023

Articolo della redazione di Atene di Pressenza.

** Ultima Generazione: Catania, cittadini si incollano alla fontana dù Liotru ** , di Redazione - 12 marzo 2023

Questa mattina [11 marzo 2023] verso le 10:00 cinque cittadini e cittadine della campagna NON PAGHIAMO IL FOSSILE, promossa da Ultima Generazione, hanno deciso di incollarsi al basamento della fontana dell’Elefante Liotru, simbolo della città di Catania. Con loro due striscioni con scritto “NON PAGHIAMO IL FOSSILE”. Dopo un po’ di tempo dall’inizio della dimostrazione tre giovani passanti si sono seduti dietro allo striscione della campagna, supportando così l’iniziativa che denuncia le gravi (...)

** Stella Moris Assange: “Cari giornalisti italiani, siete nel mirino anche voi. Insieme ai vostri lettori” ** , di Redazione - 12 marzo 2023

Un articolo di Patrick Boylan (Pressenza).

** Cutro ** , di Piero Buscemi - 12 marzo 2023

Corteo silenzioso e all’insegna delle vittime del naufragio di Steccato di Cutro, ad oggi 76 accertate

** Z-Eyes: Il poeta spagnolo José Ramón Ripoll a Urbino ** , di Vittoria Smacchia , di Gianmaria Tiroli , di Ornela Bani , di Alessia Paoli , di Chiara Amici , di Chiara Piergigli , di Federica Speranza - 12 marzo 2023

Z-eyes è una finestra e uno spazio aperto agli studenti dell’Università di Urbino, coordinati da Alessandra Calanchi, una piccola palestra di scrittura e comunicazione in forma di articolo a più mani. Questa settimana parliamo di José Ramón Ripoll.

** Urbino, 22 marzo 2023: Si può tornare a essere umani? Conferenza di Massimo Stefano Russo ** , di Redazione - 10 marzo 2023

SI PUO’ TORNARE A ESSERE UMANI?

I viaggi che mettono in pericolo i figli

Conferenza del prof. Massimo Russo

nell’ambito del corso di Cultura Angloamericana

Aula B Collegio Raffaello, Università degli studi di Urbino, Piazza della Repubblica - 22 marzo 2023, ore 14.30. In collaborazione con Girodivite.

Ingresso libero.

** Care adultere ** , di Anya Pellegrin - 10 marzo 2023

Care adultere / di Alessandro Castellari. - Bologna : Minerva Edizioni, 2023. - 152 p. - ISBN 978-88-3324-475-4.

** Messina, 14 marzo 2023: Solo di passaggio, documentario ** , di Redazione - 10 marzo 2023

📌 𝐌𝐚𝐫𝐭𝐞𝐝ì 𝟏𝟒 𝐦𝐚𝐫𝐳𝐨, alle ore 𝟏𝟕.𝟎𝟎 nei locali della FONDAZIONE HORCYNUS ORCA, si terrà la proiezione del documentario - ancora inedito in Europa - "𝗦𝗢𝗟𝗢 𝗗𝗜 𝗣𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗚𝗜𝗢", realizzato dall’Associazione libica Al Marsed – Osservatorio di genere in situazioni di conflitto e promosso dalla Convenzione per i diritti nel Mediterraneo di cui Al Marsed fa parte e la Fondazione Me.S.S.In.A. è cofondatrice.

🔎 "𝗦𝗢𝗟𝗢 𝗗𝗜 𝗣𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗚𝗜𝗢" è parte di un progetto dal più ampio respiro, che comprende l’acquisizione di (...)

** Naufragio Cutro: associazioni depositano esposto collettivo in Procura ** , di Emergency - 10 marzo 2023

“Davanti a così tanti morti e chissà quanti dispersi, è doveroso fare chiarezza” dichiarano le organizzazioni. “Vogliamo dare il nostro contributo all’accertamento dei fatti, non ci possono essere zone grigie su eventuali responsabilità nella macchina dei soccorsi”.

** Il Fisco secondo Giorgia Meloni: uno strumento di ingiustizia sociale ** , di Redazione Lavoro - 9 marzo 2023

Prosegue inesorabile la strada verso lo smantellamento della funzione sociale e redistributiva del Fisco. Dopo la riforma fiscale del governo Draghi che ha ridotto le aliquote Irpef da 5 a 4, agevolando il segmento medio alto (ovvero chi guadagna dai 55.000 euro in su) è ora la volta della riforma fiscale del governo Meloni.

** FABRIZIO BOSSO, un quartetto “meraviglia” a incantare la Sicilia ** , di Redazione Risonanze - 9 marzo 2023

In Sicilia, sono tre gli appuntamenti con FABRIZIO BOSSO Quartet in We Wonder. Il 12 aprile al Teatro Ambasciatori di Catania, il 13 aprile al Pirandello di Agrigento e il 14 aprile al Savio di Palermo. Una “meraviglia” artistica di indiscutibile pregio, che vede l’organizzazione di Eventi Olimpo.

