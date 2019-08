UniCt ha un nuovo Rettore

Il Prof. Francesco Priolo -ordinario di Fisica della materia- è stato eletto Rettore di Unict con 975 voti, 881 dei quali espressi da docenti e studenti, il resto dal voto ponderato del personale Tecnico-Amministrativo.

Nel video dello spoglio si può notare il sincero e caloroso tributo che la comunità, compresi i suoi ex studenti della Scuola Superiore di Catania, ha espresso verso il collega (fui presente anche all’elezione del Prof. Basile e l’atmosfera era assai diversa). Segnalo dunque il video dell’evento; in particolare i minuti dall’1.51 e dal 2.55:

Elezione Rettore Unict - 26.8.2019

Una persona può essere molto feconda o produrre grande danno ma da sola non può ottenere alcun risultato, in un senso o nell’altro. Quindi spetta a tutti i membri dell’Ateneo agire per far rinascere e vivere l’Università di Catania.

Copio qui sotto la mail che ieri sera il Prof. Attilio Scuderi ha inviato alla lista del CUdA (Coordinamento Unico di Ateneo) con la mia risposta.

===========

Care e cari, l’affermazione del collega Priolo, netta e serena, è un passaggio importante per la nostra ripartenza. Affluenza alta (tra i docenti) e forte partecipazione segnalano un’energia che va subito convogliata nell’azione istituzionale. Solo così si potranno affrontare sfide e criticità, che ci aspettano. Un caro augurio al nuovo Rettore! Viva UNICT! a.s.

Sì, caro Attilio, che l’Università di Catania viva, sia feconda di conoscenza e relazioni serene, sappia fare ammenda dei propri errori e non rassegnarsi mai alle forze distruttive che la vorrebbero spegnere o tenere in ostaggio. Il calore con il quale stasera un’intera comunità ha dato il benvenuto al suo nuovo Rettore è un segno prezioso, al di là del pur altissimo numero di voti che il Prof. Priolo ha ottenuto. Buon lavoro a lui e a tutti noi, per la scienza, per gli studenti. Alberto

===========

