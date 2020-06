Un passo avanti

Derek Chauvin - il poliziotto che si è inginocchiata sul collo di George Floyd - è stato ora accusato di omicidio di secondo grado. Gli altri tre poliziotti sono stati accusati di aiutare e favorire l’omicidio di secondo grado.

Ora ci sono 15 MILIONI DI PERSONE che chiedono giustizia per George Floyd attraverso questa petizione e le proteste hanno avuto luogo in centinaia di città. Grazie mille per aver usato la tua voce per difendere ciò che è giusto. Questa richiesta di giustizia viene ascoltata in tutto il mondo - e in Minnesota, dove abbiamo appena visto un enorme passo verso la giustizia.

Grazie per portare avanti la lotta per la giustizia, Kellen