Un panettone fatto per bene

Sarà possibile prenotare il Panettone EMERGECY dell’azienda Tre Marie fino al 31 ottobre rivolgendosi ai volontari dei vari gruppi sparsi in tutto il territorio italiano e partecipare così al sostegno delle attività umanitarie che dal 1994 EMERGENCY realizza per garantire cure gratuite e di qualità in Italia e nel mondo.

A Messina sarà possibile farlo scrivendo una email a messina@volontari.emergency.it oppure contattando i volontari del gruppo Emergency Messina anche via Messanger (sulla pagina ufficiale del gruppo https://www.facebook.com/emergency.messina/).

Un’occasione da non perdere per manifestare il proprio appoggio a quella parte del mondo che, nonostante tutto, crede ancora che la cura sia un diritto per tutti e non accetta discriminazioni di alcun genere. A quelle persone che quotidianamente EMERGENCY cura gratuitamente nei propri ospedali in Italia e nel mondo.

EMERGENCY è un’associazione indipendente e neutrale, nata nel 1994 per offrire cure medico-chirurgiche gratuite e di elevata qualità alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà.

EMERGENCY promuove una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani.

Il nostro impegno è possibile grazie al contributo di migliaia di volontari e di sostenitori che ogni giorno scelgono di stare con noi.

Crediamo che il diritto alla cura sia un diritto umano fondamentale perciò vogliamo una sanità fondata su:

EGUAGLIANZA

Ogni essere umano ha diritto a essere curato a prescindere dalla condizione economica e sociale, dal sesso, dall’etnia, dalla lingua, dalla religione e dalle opinioni. Le migliori cure rese possibili dal progresso e dalla scienza medica devono essere fornite equamente e senza discriminazioni a tutti i pazienti.

QUALITÀ

Sistemi sanitari di alta qualità devono essere basati sui bisogni di tutti ed essere adeguati ai progressi della scienza medica. Non possono essere orientati, strutturati o determinati dai gruppi di potere né dalle aziende coinvolte nell’industria della salute.

RESPONSABILITÀ SOCIALE

I governi devono considerare come prioritari la salute e il benessere dei propri cittadini, e destinare a questo fine le risorse umane ed economiche necessarie. I servizi forniti dai sistemi sanitari nazionali e i progetti umanitari in campo sanitario devono essere gratuiti e accessibili a tutti.